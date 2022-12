EVN: Mức than tồn kho thấp tại TKV là tình trạng đáng lo, việc TKV cung cấp toàn than pha trộn gây ảnh hưởng rất lớn đến nhà máy và cung cấp điện

Khả năng cấp than của TKV về cuối năm giảm sút, lượng than tồn kho thấp là tình trạng đáng lo

Tại buổi trao đổi về tình hình cung cấp than năm 2022, và kế hoạch cấp than cho phát điện năm 2023 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV), phía EVN cho biết, trong 11 tháng, tổng khối lượng than TKV đã cấp cho các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) của EVN là 15,64 triệu tấn, bằng 98,4% tổng khối lượng hợp đồng. Nhìn chung, khối lượng than cung cấp sau 11T2022 đã đủ theo hợp đồng hai bên ký kết.

Tuy nhiên, vào các tháng cuối năm, khối lượng than mà TKV cung cấp có xu hướng giảm dần. Trong quý 4, khả năng cấp than của TKV đã bị giảm và tiếp tục cấp hoàn toàn than pha trộn nhập khẩu.

Phản hồi điều này, phía TKV cho biết, dù rất nỗ lực nhưng có một số nguyên nhân tác động đến hoạt động SXKD và cấp than cho điện: TKV gặp khó khăn gia tăng sản lượng than (giới hạn các giấy phép khai thác); Nhu cầu than cho phát triển kinh tế trong nước cao, trong khi giá than nhập khẩu liên tục tăng cao ở mức kỷ lục gây áp lực rất lớn cho TKV.

Dự kiến tháng 12, TKV cấp 1,27 triệu tấn than. Tính cả năm 2022, TKV sẽ cấp được 16,91 triệu tấn, bằng 97,1% hợp đồng cả năm. Do nhu cầu huy động nhiệt điện than trong các tháng cuối năm cao, trong khi lượng than cấp giảm nên dẫn tới tình trạng, mức than tồn kho của một số nhà máy nhiệt điện như: NMNĐ Thái Bình 1, Nghi Sơn 1, Hải Phòng, Vĩnh Tân 2 đã giảm thấp hơn so với định mức.

TKV dự kiến, lượng than tồn kho của TKV cuối năm 2022 chỉ còn khoảng 1,5 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Theo lãnh đạo EVN, mức than tồn kho thấp tại TKV và tại các NMNĐ là tình trạng đáng lo, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng huy động phát điện của các nhà máy, đặc biệt là với nhu cầu cao trong 6 tháng đầu năm 2023.

Việc TKV cấp than pha trộn ảnh hưởng rất lớn tới khả năng vận hành của các nhà máy và cung cấp điện

Theo tính toán về khả năng cấp than cho điện trong năm 2023 của TKV và Tổng công ty Đông Bắc, tổng khối lượng than cho điện năm tới là 45,89 triệu tấn. Riêng đối với các NMNĐ của EVN, khối lượng than dự kiến cấp trong năm 2023 là 17,98 triệu tấn, thấp hơn hợp đồng than dài hạn khoảng 1,5 triệu tấn.

Trên cơ sở đó, EVN đã xây dựng kế hoạch sản xuất điện năm 2023 cho các nhà máy điện, tuy nhiên các nhà máy dự kiến sẽ huy động phát điện ở mức thấp. EVN đánh giá, có nhiều thách thức trong việc cấp than cho điện trong năm 2023 do khả năng sản xuất than trong nước giảm, trong khi nhu cầu nhiên liệu của các NMNĐ ngày càng tăng.

Bên cạnh đó là yếu tố về chủng loại than. Năm 2023, TKV cấp cho các nhà máy của EVN dự kiến hoàn toàn là than pha trộn. Qua kinh nghiệm thực tế vận hành của các nhà máy, nguồn than pha trộn sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng vận hành ổn định, kinh tế của các NMNĐ, dễ gây nguy cơ tăng các sự cố, làm giảm khả dụng của các nhà máy điện, ảnh hưởng rất lớn đến cung cấp điện trong thời điểm có nhu cầu huy động cao trong mùa khô năm 2023.

Cảng nhập than Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

EVN đề nghị, TKV ưu tiên cung cấp than cho phát điện trong mọi trường hợp; đồng thời, có các giải pháp để tăng khai thác than sản xuất trong nước trước mắt và trong dài hạn. Đảm bảo cấp than liên tục, ổn định cho các nhà máy nhiệt điện trong thời gian nghỉ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, tăng sản lượng than cấp cho các nhà máy ngay trong các tháng đầu năm 2023.



Đặc biệt, đề nghị TKV phối hợp với các nhà máy điện để cấp các chủng loại than có các chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng với nhu cầu thực tế của từng nhà máy nhiệt điện.

Lãnh đạo TKV phản hồi, đối với chất lượng than, một số yếu tố như hàm lượng độ ẩm bị ảnh hưởng do yếu tố khách quan như thời tiết mưa nhiều, bãi than ngoài trời; các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng từ quá trình nghiền than… TKV sẽ tích cực khắc phục các yếu tố chủ quan, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo hợp đồng cung cấp than.

Phía TKV cũng khẳng định sẽ tăng cường phối hợp với EVN để triển khai việc cấp than cho các NMNĐ và tăng hiệu quả công việc.