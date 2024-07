EVNFinance báo lãi 310,6 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2024

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của EVNFinance, thu nhập lãi thuần chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc - tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2023, đạt 760,7 tỷ đồng. Tỷ lệ NIM cải thiện đáng kể, đóng góp chính vào lợi nhuận của EVNFinance. Thu nhập ngoài lãi chiếm 6% doanh thu, với sự đóng góp tích cực của các mảng đầu tư và dịch vụ.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản của EVNFinance đạt 50.595 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt mức 37.969 tỷ đồng - chiếm 75% tổng tài sản. Ở phía huy động vốn, EVNFinance ghi nhận mức tăng trưởng 3,5%, trong đó huy động vốn từ phát hành giấy tờ có giá tăng hơn 10%, số dư tiền gửi các tổ chức kinh tế tăng gần 4%, giảm nguồn vốn huy động từ thị trường 2. Số dư huy động vốn đạt 40.753 tỷ đồng tại 30/06/2024. Các chỉ số an toàn ở mức tối ưu, trong đó hệ số an toàn vốn ở mức 14,17%, cao hơn rất nhiều so với mức quy định tối thiểu (9%) của Ngân hàng Nhà nước.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, EVNFinance sẽ triển khai kế hoạch chỉ trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 8% và Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn người lao động năm 2024 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024. Đây là một trong những động lực để EVNFinance củng cố năng lực tài chính, tạo đà tăng trưởng và phát triển bền vững.