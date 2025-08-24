EVNFinance (EVF) đổi tên, đổi logo ngay sau kết luận thanh tra

Theo đó, vào ngày 20/8, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) thông báo đổi tên thành Công ty Tài chính chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực, tên viết tắt EVF (HoSE: EVF).

Đáng chú ý, động thái này diễn ra ngay sau khi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) "điểm mặt" hàng loạt vi phạm tại EVF.

Cụ thể, Thanh tra NHNN đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong hoạt động của EVF.

Đồng thời, các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng Chánh Thanh tra ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng số 57/QĐ-XPHC ngày 05/06/2025 với tổng số tiền phạt là 635 triệu đồng đối với 03 hành vị VPHC của EVF: (1) Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; (2) Thực hiện phân loại tài sản có không đúng quy định của pháp luật; (3) Cấp tín dụng trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật.

Ở một diễn biến khác, ngày 15/8, HĐQT EVF nhận được đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc EVF của ông Mai Danh Hiền và đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Mạnh Linh.

Trong cùng ngày, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 32 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Mai Danh Hiền và Nghị quyết số 34 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT với ông Lê Mạnh Linh.

Tuy nhiên, cũng trong cùng ngày, HĐQT EVF quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh làm Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc công ty từ ngày 21/8/2025.

Đồng thời, HĐQT cũng quyết nghị phê duyệt ông Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT EVF là nhân sự dự kiến được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty sau khi được NHNN chấp thuận.

Trong khi, ông Mai Danh Hiền được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT EVF nhiệm kỳ 2023-2028, có hiệu lực từ ngày 21/8/2025.

HĐQT cũng tái bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVF đối với ông Lê Anh Tuấn kể từ ngày 15/9/2025. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trong thông báo thay đổi nhân sự của EVF ngày 15/8 nêu rõ, ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của EVF kể từ ngày 21/8/2025.

Cổ phiếu EVF liên tục "lao dốc" trong những phiên giao dịch gần đây. (nguồn: Cafef)

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 22/8, giá cổ phiếu EVF ở mức 13.900 đồng/cổ phiếu, giảm 4,14% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 32,7 triệu đơn vị.

Kể từ phiên 15/8 tới nay, cổ phiếu EVF đã có 5/6 phiên giảm điểm, thị giá “bốc hơi” gần 15%, tương ứng giảm 2.350 đồng/cổ phiếu. Đà “lao dốc” trên khiến vốn hóa thị trường của EVF giảm mạnh xuống mức 10.571 tỷ đồng.