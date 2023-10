EVNGENCO3: Doanh thu công ty mẹ đạt 35.099 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 2,35% so với cùng kỳ

Tổng Công ty phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3 - mã chứng khoán PGV) công bố Báo cáo tài chính Quý 3 và kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện 10 tháng đầu năm 2023.

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 của công ty mẹ EVNGENCO3 ước đạt 22.545 triệu kWh, đạt 79% kế hoạch năm 2023. EVNGENCO3 cho biết, đối với công tác sản xuất điện trong 10 tháng đầu năm 2023, các nhà máy của EVNGENCO3 đảm bảo vận hành ổn định, đáp ứng huy động của hệ thống điện. Ngoài ra EVNGENCO3 thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật theo kế hoạch được giao, trong đó nhiều chỉ tiêu đã có cải thiện rất tốt như: tỷ lệ điện tự dùng, suất hao nhiên liệu, tỷ lệ dừng máy sự cố

Tổng doanh thu của công ty mẹ đạt 35.099 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 2,35% so với cùng kỳ, Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 9 tháng năm 2023 là 3.990 tỷ đồng, giảm 121 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 10 tháng năm 2023, tổng doanh thu sản xuất điện công ty mẹ ước đạt 38.137 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch năm.

Năm 2023, EVNGENCO3 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ là 2.472 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ EVNGENCO3 trong 9 tháng đầu năm đạt 1.472 tỷ đồng, hoàn thành được 60% kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Tổng Công ty Phát điện 3 sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp tối ưu hoá các mặt hoạt động để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Tại Hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu để ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt khó và có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tổ chức ngày 20/10/2023, EVNGENCO3 là 1 trong 138 doanh nghiệp được biểu dương về những đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2020 - 2022.

Từ khi thành lập đến nay, EVNGENCO3 luôn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, chung tay vì cộng đồng với nhiều hoạt động thiết thực, tổng chi phí thực hiện trong 10 năm qua khoảng 80 tỷ đồng. Riêng trong 09 tháng đầu 2023, Tổng Công ty đã thực hiện nhiều chương trình như: tiếp tục tài trợ 47 em học sinh mồ côi do Covid-19; trao tặng quà cho các gia đình, học sinh nghèo, bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, Tết; thi công đèn đường năng lượng mặt trời tại Thủ Đức, TP.HCM, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk; chăm lo cho gia đình người có công với cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh – Liệt sĩ…

Định hướng trong và thời gian tới, Tổng Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý và kỹ thuật để nâng cao độ tin cậy, an toàn trong vận hành; tiếp tục thực hiện chương trình giảm suất hao các nhà máy nhiệt điện than; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng nguồn nhiên liệu than cho vận hành; đẩy mạnh công tác quản lý và tiêu thụ tro xỉ, nhất là tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. EVNGENCO3 cũng nỗ lực chuyển dịch năng lượng sang hướng năng lượng sạch, đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, phát triển dịch vụ sửa chữa, chú trọng đào tạo nguồn lực, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và thúc đẩy công tác tái cơ cấu.