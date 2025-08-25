Exxon Mobil muốn đầu tư dự án lọc dầu 10 tỷ USD tại Khánh Hoà

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-08-2025 - 10:01 AM | Doanh nghiệp

Tập đoàn năng lượng Mỹ ExxonMobil đang xem xét rót vốn cho dự án lọc dầu thế hệ mới trị giá 10 tỷ USD trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà mới đây, đại diện Tập đoàn ExxonMobil cho biết chuyến thăm lần này là bước đi quan trọng trong kế hoạch dài hạn nhằm phát triển một tổ hợp lọc dầu phát thải thấp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Dự án lọc dầu này có vốn đầu tư 10 tỷ USD được triển khai tại Khu kinh tế Vân Phong.﻿

Theo kế hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ hoàn tất vào năm 2027, khởi động các thủ tục cấp phép và xây dựng từ năm 2031 và vận hành thương mại vào năm 2035.

Ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp Khánh Hòa, khẳng định địa phương cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu. “Chúng tôi duy trì liên lạc thường xuyên với tập đoàn và đã đề xuất các sở, ngành ưu tiên phối hợp để hỗ trợ tối đa,” ông Chiến nói.

Trong chuyến khảo sát, đoàn ExxonMobil đã đến Cảng Nam Vân Phong, kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong và khu vực Ninh Tịnh (phường Đông Ninh Hòa). Lãnh đạo tỉnh cũng giới thiệu những lợi thế của Vân Phong như vị trí chiến lược, hạ tầng dịch vụ – công nghiệp đồng bộ và nhiều chính sách ưu đãi đầu tư.

ExxonMobil được thành lập năm 1999 sau khi Exxon và Mobil sáp nhập, hiện vận hành 37 nhà máy lọc dầu tại 21 quốc gia, với hơn 72.000 nhân viên toàn cầu. Năm 2024, tập đoàn ghi nhận doanh thu 344,6 tỷ USD.

Tại Việt Nam, ExxonMobil có mặt từ năm 2008, đang hợp tác cùng Petrovietnam và PVEP triển khai dự án khí – điện Cá Voi Xanh với tổng công suất 3.000 MW, song tiến độ vẫn chậm. Ngoài ra, tập đoàn này cũng liên doanh cùng JERA (Nhật Bản) và VinaCapital nghiên cứu dự án nhà máy điện khí LNG 5,09 tỷ USD tại Hải Phòng, công suất 4.500 MW.

Khu kinh tế Vân Phong rộng 150.000 ha, chia thành 19 phân khu chức năng. Đến nay, nơi đây đã thu hút 155 dự án với tổng vốn đăng ký 5,4 tỷ USD, trong đó 106 dự án đã đi vào hoạt động. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, khu kinh tế này đón thêm 6 dự án mới trị giá hơn 3.000 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn gần 300 tỷ đồng cho 2 dự án hiện hữu.

Doanh nghiệp lọc dầu tỷ đô đạt doanh thu hơn 69.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 93% kế hoạch trong nửa đầu năm 2025

