Fan BlackPink tại Hà Nội sôi sục lùng mua lightstick 'búa hồng'

Mới đây YG Entertainment đã đăng tải thông tin hai đêm concert BlackPink tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 29-30/7. Mặc dù thời gian mở bán vé cho hai đêm ấn định vào lúc 12h trưa ngày 7/7, nhưng ngay từ lúc này nhiều khán giả tại Việt Nam đã sốt sắng, tìm cách có được tấm vé xem đêm nhạc của nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc.

Vé xem concert có thể chưa có, tuy nhiên nhiều bạn trẻ đã bắt đầu săn tìm các sản phẩm, phụ kiện liên quan đến BlackPink để sẵn sàng “đu” idol. Một trong số đó phải kể đến chiếc lightstick búa hồng - vật dụng phát sáng dùng để cổ vũ cho thần tượng và giúp tạo hiệu ứng cho buổi biểu diễn.

Lightstick - vật dụng phát sáng dùng để cổ vũ cho thần tượng và giúp tạo hiệu ứng cho buổi biểu diễn. Lightstick của Black Pink có hình chiếc búa hồng (Ảnh: Carousell).

Bạn Lan Hương (sống tại Đống Đa, Hà Nội) cho biết đi xem concert mà không mang theo lightstick thì giống như đi cày mà không có trâu vậy. Với một số fan lâu năm của BlackPink, từng sang các quốc gia khác xem concert của nhóm thì hầu hết đã có lightstick.

Concert tổ chức tại Việt Nam tới đây có khoảng hàng chục nghìn khán giả tham dự, nghĩa là cũng sẽ cần tới từng đó chiếc phụ kiện phát sáng này. Nắm bắt được nhu cầu đó, trên “chợ mạng” đã xuất hiện nhiều bài nhận order chiếc lightstick BlackPink với giá cao.

Nhiều cửa hàng đã bắt đầu nhận order lightstick BlackPink.

Một bộ lightstick bao gồm 3 món: 1 lightstick, 1 dây đeo và 1 bản hướng dẫn sử dụng. Giá của sản phẩm này được người bán nhận order ở mức từ 830.000-1.100.000 đồng/bộ. Một số người bán cho biết, sau khi mở order được 1 ngày đã nhận được tới 500 đơn đặt lightstick. Dù đơn hàng đã tăng vọt, nhưng nhiều người nhận định thời điểm này mua lightstick vẫn còn dễ, nếu đến gần concert hàng sẽ khan và giá sẽ cao hơn.

Bạn Vi, chủ shop Nù Na Squad - chuyên order album và các sản phẩm Kpop, cho biết để có thể nhập hàng lightstick số lượng lớn phục vụ concert tại Việt Nam hoặc các nước Đông Nam Á, cửa hàng phải đặt trước với nhà cung cấp một số lượng và sau đó đăng thông tin để khách hàng biết.

Khách cọc tiền trước để cửa hàng lên đơn đặt hàng (khoảng 500.000 đồng), khi hàng về tới thanh toán phần còn lại. Khách sẽ nhận được hàng khoảng sau 5 ngày kể từ ngày đặt hàng. Giá của chiếc lightstick BlackPink đang được bán với giá khoảng 900.000 đồng (đã bao gồm các loại phí).

Một bộ sản phẩm lightstick BlackPink có 3 món, được đặt trong một chiếc hộp màu hồng xinh xắn.

Với nhu cầu lightstick búa hồng khá lớn, trên các sàn thương mại điện tử lúc này xuất hiện nhiều loại hàng nhái, không nguồn gốc xuất xứ, giá chỉ khoảng 300.000 đồng/chiếc. Để phân biệt hàng giả và hàng thật, bạn Vi cho biết thêm: “Lightstick thật có màu sắc vỏ hộp màu “hồng tươi”; tem dán nắp hộp dạng đóng; mặt bên hộp logo BlackPink in nổi; có logo công ty YG in hologram; dây đeo in nhuộm; có kết nối được với ứng dụng bằng bluetooth để đổi màu được theo điều chỉnh trên điện thoại; màu đèn official hồng sáng tươi tắn”.

Không chỉ tạo ra cơn sốt tại Việt Nam, mà ngay tại Hàn Quốc, việc mua chiếc lightstick này cũng không hề dễ dàng. Bạn Trâm, một du học sinh Việt Nam tại Seoul (Hàn Quốc) cho biết chiếc lightstick búa hồng số lượng có hạn nên thường thành viên trong fanclub sẽ được đặt mua trước. Hiện tại thì trên web chính thức ở Hàn không còn bán lightstick nữa. Muốn mua phải đặt order các shop online, thậm chí có shop từ Trung Quốc đã ôm hàng trước đó, sau đó ship lại sang Hàn Quốc.

Ngoài lightstick, hiện nay đĩa than, áo phông, áo croptop Born Pink cũng được khách hàng order tới tấp. Nhiều khán giả còn lo xa, đặt mua cả quạt mini và áo mưa giấy để “quẩy” với thần tượng một cách sung nhất. Thậm chí một số công ty du lịch cũng “ăn theo” sự kiện này, khi đã bắt đầu chào bán tour/voucher nghỉ tại Hà Nội 2 ngày 1 đêm cho khách ở xa đến xem concert BlackPink. Khách sạn được lựa chọn ở gần khu Mỹ Đình, gần nơi diễn ra concert.