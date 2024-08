Fed liệu có thực hiện ba đợt giảm lãi suất trong năm 2024?

Sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, 11 và 12



Theo phần lớn các nhà kinh tế được Reuters thăm dò ý kiến ​​cho biết, suy thoái kinh tế là không có khả năng xảy ra. Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp còn lại trong ba cuộc họp của năm 2024, nhiều hơn một lần so với dự đoán vào tháng trước.

Sự thay đổi trong các cuộc họp cắt giảm lãi suất của Fed diễn ra sau báo cáo việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 7 vừa qua yếu hơn dự kiến, khiến các nhà giao dịch tương lai lãi suất định giá tới 120 điểm cơ bản cho mức giảm vào năm 2024 vào đầu tháng 8 này. Mức định giá đó hiện đã giảm xuống chỉ còn khoảng 100.

Các nhà đầu tư cũng cho biết, đợt bán tháo dữ dội nhưng ngắn ngủi trên thị trường cũng là động lực thúc đẩy các quyết định cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, liên quan đến việc tháo gỡ các vị thế đòn bẩy lớn do đồng yên Nhật tăng đột ngột và mạnh mẽ vừa qua.

Mặc dù một số quan chức Fed đã ám chỉ rằng, việc cắt giảm lãi suất sắp diễn ra, song hầu hết các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters từ ngày 14 – 19/8 đều không mong đợi một loạt các đợt cắt giảm lãi suất nhanh chóng. Theo dữ liệu gần đây cho thấy, nền kinh tế đang hoạt động tương đối tốt ngay cả khi lạm phát giảm.

Fed dự kiến ​​sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong mỗi quý của năm 2025. Thị trường hiện đang định giá mức cắt giảm khoảng 200 điểm cơ bản vào cuối quý 3/2025.

Đáng chú ý, theo 54% số người được thăm dò thì Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất quỹ liên bang 25 điểm cơ bản vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12, đưa lãi suất xuống mức 4,50%-4,75% vào cuối năm 2024.

Thị trường, trước đó đặt cược vào khả năng cắt giảm nửa điểm phần trăm vào tháng 9, hiện đang định giá khoảng 70% khả năng lãi suất sẽ cắt giảm một phần tư điểm phần trăm vào tháng tới.

Hơn 1/3 số người được thăm dò dự đoán sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và một người trả lời dự đoán chỉ có một lần cắt giảm lãi suất. Còn lại 11 nhà kinh tế dự kiến ​​Fed sẽ cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản trở lên.

Jonathan Millar, chuyên gia kinh tế cấp cao của Barclays tại Hoa Kỳ cho biết: "Cơ sở cho những đợt cắt giảm mà chúng tôi thực hiện chủ yếu là do lạm phát đang giảm. Không hẳn là hoạt động kinh tế đang chậm lại...Chúng tôi thấy một nền kinh tế khá kiên cường đang tăng trưởng theo xu hướng và với điều đó, chúng tôi cho rằng lạm phát sẽ giảm dần. Tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ tăng thêm khoảng 1/10 so với hiện tại. Thực sự không có lý do gì khiến Fed phải hoảng sợ."

Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo ở mức khoảng 4,3% hiện tại cho đến năm 2026. Theo dự báo trung bình trong cuộc thăm dò, lạm phát được dự báo sẽ chỉ giảm nhẹ trong 2 năm tới.

Tất cả các biện pháp đo lường lạm phát được khảo sát - Chỉ số giá tiêu dùng, CPI cốt lõi, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân và PCE cốt lõi - dự kiến ​​sẽ duy trì trên 2% cho đến ít nhất là năm 2026.

Ở khía cạnh khác, bất chấp sự nới lỏng gần đây, mức tăng trưởng tiền lương vẫn ở mức cao hơn mức 3,0%-3,5% được coi là phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% của Fed.

Khả năng kinh tế suy thoái không cao

Nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng 2,8% hằng năm trong quý II, nhanh hơn nhiều so với mức 2,0% mà các nhà kinh tế dự kiến. Tăng trưởng được nhìn nhận trong cuộc thăm dò là trung bình 2,5% trong năm nay, nhanh hơn so với mức mà các quan chức Fed hiện nhìn nhận là tốc độ tăng trưởng không lạm phát là 1,8%.

2/3 những người được thăm dò đã nâng cấp triển vọng tăng trưởng năm 2024 của họ từ tháng trước. Nền kinh tế được dự đoán sẽ tăng trưởng 1,8% vào năm tới.

Điều đáng nói là, các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò nhìn chung đều kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng ít nhất cho đến năm 2027. Dự báo trung bình từ một nhóm mẫu nhỏ hơn đưa ra quan điểm cho thấy, khả năng suy thoái chỉ ở mức 30% - một triển vọng không thay đổi nhiều kể từ đầu năm nay.

Michael Gapen, nhà kinh tế trưởng tại Bank of America cho biết: "Chúng tôi không tin rằng sẽ có sự suy giảm trong hoạt động kinh tế sắp tới dẫn đến việc Fed phải cắt giảm lãi suất mạnh"

Mặc dù như vậy nhưng các nhà kinh tế, nhà đầu tư và thị trường vẫn đang chú ý và chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell về triển vọng kinh tế vào 23/8 tới - ngày đầu tiên diễn ra hội nghị kinh tế thường niên của Fed Kansas City tại Jackson Hole, Wyoming./.