Fed sắp họp chính sách, thị trường dự đoán 90% NHTW thực hiện điều này với lãi suất

Cựu Phó Chủ tịch Fed Alan Blinder, hiện là giáo sư kinh tế tại Đại học Princeton, dự báo Fed sẽ có một đợt “tạm dừng mang tính diều hâu”, tức giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo ông Blinder, dù Chủ tịch Fed Kevin Warsh không ủng hộ việc tiết lộ trước động thái tiếp theo. Đây là thời điểm ngân hàng trung ương cần đưa ra định hướng rõ ràng.

“Đây là thời điểm thích hợp để Fed phát tín hiệu rằng họ đang tạm dừng, nhưng sẵn sàng tăng lãi suất trở lại, thậm chí có thể ngay tại cuộc họp tiếp theo”, ông Blinder nhận định.

Áp lực lạm phát tại Mỹ gia tăng trong tháng 9 khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng lên 2,6%, trong khi giá bán buôn tăng hơn 6%. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên, được dự báo vượt 3%.

Trong phát biểu cuối cùng trước cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh không trực tiếp ủng hộ hay phản đối quan điểm chờ thêm dữ liệu của Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson và Chủ tịch Fed New York John Williams. Tuy nhiên, ông cho biết diễn biến kinh tế nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của Fed kể từ cuộc họp tháng 9.

Tháng trước, Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm. Biên bản cuộc họp cho thấy phần lớn quan chức nhận định có thể cần thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.

Giáo sư Đại học Harvard Ken Rogoff, cựu chuyên gia kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này do cuộc họp diễn ra chưa đầy một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

“Các yếu tố kinh tế cơ bản cho thấy Fed nên tăng lãi suất. Nếu không có cuộc bầu cử, họ nên tăng. Nhưng Fed sẽ giữ nguyên và phát tín hiệu rằng có thể tăng thêm ít nhất một hoặc hai lần trong tương lai gần”, ông Rogoff nói.

Ông Blinder cũng cho rằng thời điểm bầu cử là một yếu tố cần cân nhắc, dù không phải nguyên nhân duy nhất khiến Fed trì hoãn tăng lãi suất.

Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Fed Kansas City Esther George không đồng tình với quan điểm cho rằng cuộc bầu cử nên ảnh hưởng đến quyết định chính sách. Theo bà, điều đó không phù hợp với nguyên tắc độc lập của ngân hàng trung ương, vốn phải dựa trên dữ liệu kinh tế và các dự báo để đưa ra quyết định.

Bà George cũng không kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tuần này, nhưng cho rằng các quan chức cần giải thích rõ hơn đánh giá của mình về tình hình kinh tế.

Trong nội bộ Fed, nhiều quan chức muốn chờ thêm dữ liệu trước khi tiếp tục thắt chặt chính sách, nhằm tránh gây sức ép không cần thiết lên tăng trưởng.

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nhận định số liệu lạm phát tháng 9 cao hơn dự kiến là điều đáng thất vọng, nhưng ông vẫn muốn có thêm thông tin trước khi quyết định tăng lãi suất. Dù vậy, ông nhấn mạnh việc lạm phát lõi duy trì ở mức hiện tại là không thể chấp nhận và không phù hợp với mục tiêu của Fed.

Ở chiều ngược lại, một số quan chức, trong đó có Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack, ủng hộ việc tăng lãi suất từng bước ngay từ bây giờ để kiểm soát áp lực giá cả đang lan rộng. Nhóm này lo ngại việc trì hoãn quá lâu có thể buộc Fed phải thắt chặt mạnh tay hơn về sau, tương tự giai đoạn năm 2022.

Trong khi đó, ông Blinder cho rằng bức tranh kinh tế tổng thể vẫn cho phép Fed tạm dừng. Theo ông, dù lạm phát tiếp tục ở mức cao, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy xu hướng tăng đang mạnh lên.

“Lạm phát vẫn cao một cách dai dẳng, nhưng xu hướng nhìn chung khá ổn định trong 3-4 năm qua, bất chấp những biến động tăng giảm từng tháng”, ông nói.

Hiện lãi suất điều hành của Fed nằm trong khoảng 3,75% - 4%. Theo dự đoán của thị trường, các nhà giao dịch dự đoán khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần này là gần 90%, trong khi xác suất tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 ở mức khoảng 70%.

Theo Yahoo Finance