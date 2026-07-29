Flamingo Golden Hill và bài toán tạo giá trị từ một vùng đất di sản

Hai giải thưởng quốc tế - hai góc nhìn về giá trị của một dự án

Năm 2023, Flamingo Golden Hill trở thành khu đô thị duy nhất của Việt Nam được vinh danh ở hạng mục "Dự án Khu đô thị xuất sắc hàng đầu châu Á" tại Real Estate Asia Awards. Một năm sau, dự án tiếp tục được trao danh hiệu "Người tiên phong trên hành trình di sản" từ Liên hiệp các hội UNESCO Thế giới.

Đây là hai giải thưởng thuộc những nhóm tiêu chí khác nhau. Tuy nhiên, khi đặt cạnh nhau, hai danh hiệu này phần nào phản ánh đầy đủ triết lý phát triển của Flamingo Golden Hill: một khu đô thị được kiến tạo bài bản trên nền tảng của những giá trị thiên nhiên, văn hóa và di sản sẵn có của vùng đất.

Nếu Real Estate Asia Awards ghi nhận năng lực phát triển đô thị, thì danh hiệu "Người tiên phong trên hành trình di sản" lại cho thấy tầm nhìn lựa chọn điểm đến của chủ đầu tư - yếu tố đang ngày càng được giới đầu tư quan tâm trong bối cảnh thị trường bất động sản chuyển từ tư duy "mua theo sóng" sang tìm kiếm những tài sản có khả năng tạo giá trị bền vững.

Dấu ấn Flamingo trong một khu đô thị du lịch - dịch vụ

Flamingo Golden Hill được định vị là khu đô thị sinh thái nằm trong trung tâm quần thể du lịch quốc gia Tam Chúc.

Dự án được phát triển trên diện tích khoảng 6,5 ha với 181 sản phẩm, gồm 134 Villa Shop và 47 biệt thự. Tỷ trọng lớn của dòng sản phẩm Villa Shop cho thấy định hướng phát triển không chỉ phục vụ nhu cầu ở mà còn hướng tới các hoạt động thương mại, dịch vụ và lưu trú. Đây là mô hình đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các điểm đến du lịch lớn, nơi bất động sản được xem như một tài sản có khả năng tham gia vào hoạt động kinh doanh thay vì chỉ đóng vai trò tích sản.

Hệ cây xanh được tích hợp trên mặt đứng công trình, ban công và các khoảng không gian mở, tạo nên lớp cảnh quan đa tầng xuyên suốt toàn khu đô thị. Cách tổ chức kiến trúc này kế thừa trường phái Flowers & Forest In The Sky đã làm nên dấu ấn của Flamingo tại nhiều dự án trước đó như Flamingo Đại Lải Resort hay Flamingo Cát Bà.

Giá trị của mô hình này không dừng ở yếu tố thẩm mỹ. Mật độ xanh cao cùng sự kết nối giữa kiến trúc và thiên nhiên góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, gia tăng trải nghiệm cho cư dân và khách hàng, đồng thời tạo lợi thế vận hành cho bất động sản trong dài hạn. Khi người mua ngày càng quan tâm tới các tiêu chí về sức khỏe, không gian sống và phát triển bền vững, những yếu tố này trở thành một phần giá trị của tài sản.

Di sản và động lực tăng trưởng mới cùng hội tụ tại Tam Chúc

Danh hiệu "Người tiên phong trên hành trình di sản" được trao cho Flamingo Golden Hill vào thời điểm Tam Chúc đang chứng kiến những chuyển động mới trong quá trình phát triển.

Một mặt, quần thể du lịch quốc gia Tam Chúc với quy mô 5.000ha, hồ Tam Chúc rộng khoảng 600ha cùng hệ thống cảnh quan, văn hóa và tâm linh đặc sắc đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch văn hóa - tâm linh lớn của miền Bắc. Sức hút của điểm đến này tạo nền tảng cho sự phát triển của các hoạt động lưu trú, thương mại, dịch vụ và trải nghiệm du lịch.

Không gian sang trọng của một villa tại Flamingo Golden Hill

Mặt khác, Ninh Bình đang nổi lên như một cực tăng trưởng công nghiệp mới với sự hiện diện của các khu công nghiệp lớn như Đồng Văn, Hòa Mạc, Thanh Liêm cùng mạng lưới hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Quá trình dịch chuyển đầu tư và phát triển công nghiệp đang kéo theo nhu cầu về nhà ở, lưu trú, dịch vụ và không gian kinh doanh dành cho cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và doanh nhân.

Flamingo Golden Hill nằm tại điểm giao thoa của hai dòng động lực này. Dự án sở hữu mặt tiền Quốc lộ 21A, đối diện hồ Tam Chúc, đồng thời kết nối trực tiếp với trục du lịch Chùa Hương - Tam Chúc - Tràng An - Bái Đính và các trung tâm công nghiệp lớn của khu vực.

Vị trí đó mở ra khả năng tiếp cận đa dạng nguồn khách hàng, từ khách du lịch, khách hành hương, khách nghỉ dưỡng đến cộng đồng chuyên gia và doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên tiềm năng khai thác lâu dài của Flamingo Golden Hill khi nhu cầu sử dụng tài sản không phụ thuộc vào một nhóm khách hàng hay một động lực tăng trưởng duy nhất.

Flamingo Golden Hill còn là dự án hiếm hoi tại khu vực đã hoàn thiện sản phẩm và sẵn sàng bàn giao. Việc sở hữu pháp lý lâu dài giúp người mua có thể chủ động trong kế hoạch sử dụng, khai thác, tích sản hoặc chuyển nhượng.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên những tài sản có khả năng khai thác thực và giá trị bền vững, Flamingo Golden Hill đang hội tụ nhiều nền tảng được nhà đầu tư quan tâm: quy hoạch bài bản, pháp lý lâu dài, sản phẩm đã hoàn thiện và vị trí gắn với các động lực phát triển của khu vực. Đây cũng là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của dự án trên hành trình hình thành một đô thị dịch vụ tại trung tâm Tam Chúc.