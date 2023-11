Tập đoàn FLC triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

FLC cho biết, đại hội sẽ họp để Hội đồng quản trị báo cáo về kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 1/12/2023. Thời gian, địa điểm tổ chức sẽ được công ty thông báo sau.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, FLC vừa công bố văn bản giải trình việc chậm nộp báo cáo tài chính và phương án khắc phục. Trong văn bản, Tổng giám đốc Lê Tiến Dũng cho biết các BCTC kiểm toán năm 2021 của công ty chưa được phát hành do FLC và đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chưa đạt được sự đồng thuận về ý kiến kiểm toán.

“Theo đó, Tập đoàn FLC chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, năm 2022, quý 1/2023, quý 2/2023 và BCTC bán niên 2023 đã được soát xét”, ông Lê Tiến Dũng nói rõ trong văn bản.

Chính vì chưa công bố BCTC kiểm toán năm 2021 và 2022, FLC chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Được biết, ngày 28/10 mới đây Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Cơ quan điều tra chuyển kết luận sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết về hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án liên quan cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố đến nay đã hơn một năm. Được biết, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch FLC là ông Trịnh Văn Quyết vào tháng 3/2022, tập đoàn phải đối mặt với hàng loạt vấn. Cùng với đó, hoạt động kinh doanh, đặc biệt là việc phát triển các dự án bất động sản của FLC cũng liên tục gặp trắc trở.