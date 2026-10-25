Flick đấu trí Mourinho: Khởi đầu cho những duyên nợ mới

Hai hành trình trái ngược

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Jose Mourinho có không ít kỳ phùng địch thủ, từ Arsene Wenger và Alex Ferguson ở Premier League cho đến Pep Guardiola tại La Liga. Nhưng đây mới là lần đầu tiên “Người đặc biệt” chạm trán Hansi Flick trong một trận Siêu kinh điển.

Trước đó, hai nhà cầm quân này mới chỉ đối mặt nhau một lần, ở vòng bảng Champions League mùa 2019/20, khi Flick dẫn dắt Bayern Munich còn Mourinho làm việc tại Tottenham. Đội bóng Đức khi ấy giành chiến thắng 3-1 trên sân Allianz Arena nhờ các pha lập công của Kingsley Coman, Thomas Muller và Philippe Coutinho.

Mourinho bắt tay Flick sau khi Tottenham của ông bị Bayern của nhà cầm quân người Đức đánh bại năm 2019.

Mùa giải ấy, Bayern Munich tiến tới chức vô địch Champions League và hoàn tất “cú ăn sáu” lịch sử, đưa Flick trở thành huyền thoại cầm quân của xứ Bavaria. Trong khi đó, Tottenham của Mourinho chỉ cán đích thứ 6 tại Premier League và cuối mùa sau, HLV này bị Tottenham sa thải khi CLB gần như hết hy vọng giành vé dự Champions League. Đấy là lần đầu sau 20 năm, Mourinho phải rời một đội bóng mà không có nổi bất cứ danh hiệu nào.

Gặp lại nhau lần này, ở một sân khấu khác và vô cùng đặc biệt - trận El Clasico , cả Mourinho và Flick cũng đang ở những hoàn cảnh đối lập như thế. Trong khi Flick thì đã bước sang mùa bóng thứ 3 cùng Barcelona và giành được 2 chức vô địch La Liga liên tiếp thì Mourinho vừa trở lại Bernabeu với nhiệm vụ chấn hưng đội bóng sau hai mùa liên tiếp Real Madrid trắng tay ở các danh hiệu lớn.

Những kỳ vọng, áp lực và có lẽ cả sự hoài nghi dành cho Mourinho là vô cùng lớn, nhất là khi “Người đặc biệt” tiếp quản Real Madrid sau những mùa giải không đạt kỳ vọng tại Fenerbahce và Benfica. Thách thức đối với nhà cầm quân này cũng vô cùng nặng nề: ông phải giúp Real Madrid lật đổ một Barcelona đã hai mùa liên tiếp đăng quang và đang toàn thắng cả 9 trận tại La Liga mùa này.

Kinh nghiệm của Mourinho, cái duyên của Flick

Jose Mourinho không xa lạ gì với bầu không khí căng thẳng của những trận Siêu kinh điển. Trong nhiệm kỳ dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng trải qua 17 cuộc đối đầu Barcelona trên mọi đấu trường, từ La Liga, Champions League đến Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Đó là giai đoạn một trong những cuộc cạnh tranh quyết liệt nhất lịch sử bóng đá hiện đại, với những trận đấu để lại dấu ấn sâu đậm, tiêu biểu là thất bại 0-5 của Real Madrid trước Barcelona tại La Liga mùa 2010/11 và cuộc đụng độ ở bán kết Cúp Nhà Vua mùa 2012/13, khi Kền kền trắng giành chiến thắng 3-1 ở Camp Nou.

Thống kê cho thấy Mourinho có 5 chiến thắng, 6 trận hòa và 6 thất bại trước Barcelona trong giai đoạn ấy. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ thắng một trong 10 trận Siêu kinh điển đầu tiên, nhưng sau đó cải thiện đáng kể thành tích khi bất bại ở 5 lần gặp nhau cuối cùng, trong đó có 3 chiến thắng. Kinh nghiệm đối đầu Barcelona vì thế là một trong những lợi thế đáng kể của Mourinho trước cuộc hẹn lần này.

Trong sự nghiệp, Mourinho đã trải nghiệm rất nhiều trận Siêu kinh điển.

Nếu Mourinho có bề dày kinh nghiệm trong những cuộc đối đầu Barcelona, Flick lại đang sở hữu thành tích rất ấn tượng trước Real Madrid. Trong 7 lần chạm trán đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, chiến lược gia người Đức giành tới 6 chiến thắng. Bốn trong số đó trực tiếp góp phần mang về danh hiệu cho Barcelona, gồm hai Siêu Cúp Tây Ban Nha mùa 2024/25 và 2025/26, Cúp Nhà vua mùa 2024/25 cùng chức vô địch La Liga mùa 2025/26.

Những chiến thắng ấy đến dưới thời ba HLV khác nhau của Real Madrid. Flick từng 4 lần đánh bại Carlo Ancelotti, thắng một và thua một trong hai cuộc đối đầu Xabi Alonso, trước khi vượt qua Álvaro Arbeloa ở lần chạm trán duy nhất. Mourinho sẽ là thử thách tiếp theo, đồng thời là đối thủ có kinh nghiệm và cá tính rất riêng, với chỗ đứng đặc biệt trong lịch sử Siêu kinh điển.

Flick trước cột mốc 100 trận thắng

Trong khi Mourinho tìm kiếm chiến thắng có ý nghĩa đặc biệt để thu hẹp khoảng cách với đối thủ, Flick lại đứng trước cơ hội ghi dấu ấn lịch sử tại Barcelona. Một chiến thắng trước Real Madrid sẽ giúp chiến lược gia người Đức cán mốc 100 trận thắng trên cương vị HLV trưởng đội bóng xứ Catalonia.

Sau 129 trận dẫn dắt Barcelona, Flick đã có 99 chiến thắng, 10 trận hòa và 20 thất bại. Tỷ lệ chiến thắng của ông đạt 76,74%, nhỉnh hơn thành tích 76,24% của Luis Enrique. Những HLV danh tiếng khác trong lịch sử Barcelona cũng xếp sau Flick ở thống kê này, gồm Tito Vilanova (75%), Pep Guardiola (72,47%) và Helenio Herrera (70,63%).

Hiệu suất ghi bàn của Barcelona dưới thời Flick cũng rất đáng nể. Đội bóng đã ghi 368 bàn sau 129 trận, đạt trung bình 2,85 bàn mỗi trận. Riêng mùa giải hiện tại, họ có 50 bàn sau 12 trận trên mọi đấu trường. Những con số ấy phần nào lý giải vì sao Flick nhanh chóng tạo được dấu ấn tại Camp Nou, với bộ sưu tập danh hiệu gồm La Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha ngay trong mùa giải đầu tiên, trước khi tiếp tục giành chức vô địch La Liga và Siêu Cúp Tây Ban Nha ở mùa tiếp theo.

Cột mốc cá nhân của Flick còn đi cùng cơ hội giúp Barcelona thiết lập kỷ lục mới tại La Liga. Sau chiến thắng trước Real Betis, đội bóng xứ Catalonia đã cân bằng thành tích 9 trận thắng liên tiếp đầu mùa của Real Madrid ở mùa giải 1968/69. Nếu tiếp tục đánh bại đại kình địch, Barcelona sẽ trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành chiến thắng ở cả 10 vòng mở màn.

Đây là cơ hội đặc biệt bởi kỷ lục mà Barcelona đang hướng tới từng thuộc về chính Real Madrid. Gần 60 năm sau, đội bóng xứ Catalonia có thể vượt qua thành tích của đối thủ ngay trong trận Siêu kinh điển, qua đó mang đến cho cuộc đối đầu thêm một ý nghĩa lịch sử.

Tất nhiên, Real Madrid không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng của Mourinho đang đứng thứ ba, kém Barcelona 6 điểm, nhưng vừa đánh bại RB Leipzig và bước vào trận đấu với sự tự tin lớn. Điều này càng đáng nói khi Barcelona trở lại La Liga với nỗi buồn thất bại 2-4 trước PSG tại Champions League giữa tuần.

Kể từ khi dẫn dắt Barcelona, Flick đã thắng 6/7 trận đối đầu với Real Madrid.

Flick vì thế cũng rất thận trọng. Ông cho biết Barcelona đang đánh giá kỹ thất bại ở Paris để khẩn trương sửa chữa những sai sót trước khi bước vào Siêu kinh điển và cũng dành sự tôn trọng rất lớn cho Mourinho. “Mọi cầu thủ trong đội tuyển quốc gia [Đức] từng làm việc dưới sự dẫn dắt của Mourinho đều nói về ông ấy với sự kính trọng sâu sắc. Tôi cũng rất kính trọng ông ấy. Mourinho là một đồng nghiệp rất, rất thành công”, Flick nói trong cuộc họp báo trước trận.

Ở phía đối diện, Mourinho cũng cho biết, ông hiểu điều gì đang chờ đợi mình ở Siêu kinh điển. “Chúng tôi đang có phong độ tốt, thắng nhiều trận, chơi hay, ghi bàn, nhưng ở trận El Clasico, những gì bạn đã làm trước đó không còn quan trọng nữa. Nó không có ảnh hưởng gì”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Có thể tin những gì Mourinho nói về trận đại chiến được cả thế giới đang chờ đợi ở Camp Nou. Và ở đó, chắc chắn cuộc đấu trí giữa hai chiến lược gia xuất sắc cũng là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi nhất. Một cuộc đấu trí, như đã đề cập, có thể mở ra nhiều nợ duyên mới trên băng ghế huấn luyện La Liga.