FPT "bay" gần 1 tỷ USD vốn hoá từ đầu năm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/3, cổ phiếu FPT của CTCP FPT đã giảm 1,16% xuống 135.900 đồng/cp. Tổng khối lượng cổ phiếu giao dịch trong ngày gần 6,2 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu FPT bắt đầu vào xu hướng giảm từ đầu năm 2025, tính tới nay, cổ phiếu FPT đã giảm khoảng 11%, giá trị vốn hóa doanh nghiệp giảm hơn 24.400 tỷ đồng xuống còn gần 200.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu FPT bắt đầu giảm mạnh hơn từ sau dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán khi sự xuất hiện của mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) giá rẻ DeepSeek đến từ Trung Quốc gây nhiều áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu.

Mô hình AI này đang gây ra lo ngại về sự suy giảm giá trị của ngành AI và tạo ra cạnh trạnh khốc liệt. Thực tế, cổ phiếu của hàng loạt “bigtech” như NVIDIA, Microsoft, Alphabet (công ty mẹ Google),… cũng đã lao dốc mạnh.

Tuy nhiên, theo FPT, sự ra đời của DeepSeek có thể không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả FPT AI Factory. Mặt khác, sự xuất hiện của các mô hình AI chi phí thấp tương tự như DeepSeek có thể thúc đẩy việc ứng dụng AI hơn trong các doanh nghiệp/tổ chức, cho thấy cơ hội của các công ty công nghệ, bao gồm lĩnh vực AI của FPT.

Hồi tháng 4/2024, FPT công bố phát triển nhà máy AI thông qua chương trình hợp tác chiến lược toàn diện với “gã khổng lồ” ngành chip NVIDIA. Sau khi đầu tư 200 triệu USD vào nhà máy tại Hà Nội, FPT đã quyết định đầu tư 200 triệu USD nữa cho nhà máy AI tại Nhật Bản.

Dự kiến, nhà máy AI của FPT tại Nhật Bản sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 3/2025, chậm hơn so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, nhà máy AI tại Việt Nam vẫn triển khai đúng tiến độ và dự kiến bắt đầu tạo doanh thu trong quý I. FPT đặt mục tiêu đạt 40 triệu USD doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhà máy AI/cho thuê GPU vào năm 2025.

Trong năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu 62.849 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.071 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,4% và 20,3% so với cùng kỳ 2023. Đây đều là những con số kỷ lục kể từ khi hoạt động. Với kết quả đạt được, FPT đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết quả kinh doanh đề ra cho năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 9.420 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2023. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông mẹ đạt 7.849 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.940 đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ 2023 .

Sang năm 2025, FPT đặt mục tiêu doanh thu 75.400 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024 (so với cùng kỳ); lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, tăng 21%. Nếu hoàn thành, đây sẽ tiếp tục là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục mới của doanh nghiệp đầu ngành công nghệ Việt Nam và sẽ là năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng trên 20%/năm.