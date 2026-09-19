FPT cùng Bắc Ninh phát triển Y tế Thông minh trên nền tảng AI

‏Đây cũng là bối cảnh để Sở Y tế Bắc Ninh phối hợp cùng Tập đoàn FPT tổ chức Hội thảo"Kiến tạo Hệ sinh thái Y tế Thông minh trên nền tảng AI, Hạ tầng số và An ninh dữ liệu", thu hút hơn 120 lãnh đạo đại diện các bệnh viện, đơn vị y tế tham dự.‏

‏Thông qua các nội dung trao đổi và trải nghiệm thực tế, Hội thảo mang đến góc nhìn tổng thể và các thông tin cập nhật về các nền tảng công nghệ cần thiết cho quá trình phát triển y tế số tại Bắc Ninh. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý, cơ sở y tế và doanh nghiệp công nghệ tiếp tục trao đổi về các hướng triển khai phù hợp, hướng tới nâng cao chất lượng quản trị, vận hành và chăm sóc sức khỏe người dân.‏

‏ Không gian triển lãm tại hội thảo"Kiến tạo Hệ sinh thái Y tế Thông minh trên nền tảng AI, Hạ tầng số và An ninh dữ liệu" do Sở Y tế Bắc Ninh phối hợp cùng Tập đoàn FPT tổ chức. Ảnh Thanh Hương - Báo Bắc Ninh‏

‏Y tế Bắc Ninh tích cực chuyển mình trong giai đoạn phát triển mới ‏

‏Việc thành lập thành phố Bắc Ninh theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/9/2026, cùng Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, đánh dấu những bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển địa phương. Theo đó, Bắc Ninh định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh, văn minh, hiện đại, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm những động lực quan trọng.‏

‏Trong lĩnh vực Y tế, Bắc Ninh đang đồng thời thực hiện định hướng chuyển đổi số chung của ngành, với trọng tâm về hạ tầng số, dữ liệu, nền tảng và ứng dụng số, an toàn, an ninh mạng theo Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Y tế giai đoạn 2025–2030. Thời gian qua, ngành Y tế Bắc Ninh đã tích cực đưa chuyển đổi số vào hoạt động khám chữa bệnh, từ triển khai bệnh án điện tử, thúc đẩy liên thông dữ liệu y tế đến sử dụng Căn cước công dân trong khám chữa bệnh và thanh toán không dùng tiền mặt.‏

‏Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Y tế Bắc Ninh, quy mô mạng lưới y tế rộng với 15 bệnh viện tuyến tỉnh, 16 bệnh viện đa khoa khu vực và 99 trạm y tế xã, phường, cùng hệ thống y tế tư nhân gồm 23 bệnh viện và 67 phòng khám đa khoa, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về khả năng kết nối, đồng bộ và quản trị dữ liệu trên toàn hệ thống. Trong quá trình mở rộng chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực và nguồn lực đầu tư tiếp tục là những yếu tố cần được củng cố, khi một số cơ sở còn hạn chế về máy chủ, lưu trữ và nhân lực CNTT.‏

‏Đồng chí TS.BS Đào Khắc Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh chia sẻ về chặng đường và quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong Ý tế tại địa bàn‏

‏Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí TS.BS Đào Khắc Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, những kết quả bước đầu đang tạo tiền đề để ngành tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ, hướng tới đổi mới phương thức quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.‏

‏"Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn là đổi mới phương thức quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân", đồng chí TS.BS Đào Khắc Hùng chia sẻ.‏

‏Đại diện FPT - ông Phạm Thanh Tùng chia sẻ năng lực, kinh nghiệm song hành cùng ngành Y của FPT và bày tỏ sự sẵn sàng cùng Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số Y tế‏

‏Từ góc độ doanh nghiệp công nghệ, FPT xác định đồng hành cùng ngành Y tế không chỉ ở việc cung cấp từng giải pháp riêng lẻ mà hướng tới kết nối các năng lực công nghệ để giải quyết bài toán thực tiễn tại các cơ sở y tế. Ông Phạm Thanh Tùng – Giám đốc Khối Chăm sóc sức khỏe FPT IS, Tập đoàn FPT cho biết:‏

‏"Trong hành trình đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia, đồng hành cùng hơn 300 bệnh viện trên toàn quốc, FPT xác định Y tế là một trong những lĩnh vực trọng tâm hàng đầu. Chúng tôi mong muốn phát huy năng lực công nghệ, ứng dụng hệ sinh thái Made by FPT và kinh nghiệm triển khai để cùng các cơ quan quản lý, bệnh viện và cơ sở y tế giải quyết những bài toán thực tiễn; kết nối hạ tầng, dữ liệu, ứng dụng và AI trong một hệ thống thống nhất, phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý và khám chữa bệnh, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, hướng tới sự hài lòng và hạnh phúc của người dân".‏

‏FPT hiện đã phát triển hệ sinh thái giải pháp y tế thông minh, với FPT.eHospital là nền tảng quản lý bệnh viện, kết hợp các năng lực về Cloud, AI, dữ liệu và an ninh mạng. Hệ sinh thái đáp ứng các bài toán trong bệnh viện, từ quản lý khám chữa bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, bệnh án điện tử đến tài chính, điều hành, đồng thời hỗ trợ tích hợp và kết nối dữ liệu giữa các hệ thống. Qua đó, các giải pháp có thể được triển khai trên cùng một nền tảng công nghệ, tạo cơ sở để bệnh viện từng bước nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành và chất lượng phục vụ người bệnh, ông Tùng khẳng định.‏

‏Kiến tạo Hệ sinh thái Y tế Thông minh trên nền tảng AI, Hạ tầng số và An ninh dữ liệu‏

‏Tại hội thảo, các chuyên gia FPT đã chia sẻ những góc nhìn và kinh nghiệm thực tiễn về quá trình chuyển đổi số y tế, qua đó làm rõ những yếu tố nền tảng để công nghệ có thể đồng hành cùng ngành Y tế trong quản trị, vận hành và phục vụ người bệnh. Bốn chuyên đề tại Hội thảo đi sâu vào các thành tố cốt lõi của hệ sinh thái y tế thông minh, từ hạ tầng số, AI, dữ liệu và mô hình Bệnh viện thông minh đến an ninh dữ liệu, qua đó cung cấp góc nhìn xuyên suốt từ xây dựng nền tảng, đưa công nghệ vào vận hành đến bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn và liên tục.‏

‏Bắt đầu từ hạ tầng số. Trong bối cảnh dữ liệu y tế tăng trưởng kép giai đoạn 2018–2025, hạ tầng cần có khả năng mở rộng và đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu ngày càng lớn. Điện toán đám mây với các mô hình Public Cloud, Hybrid Cloud, Multi Cloud và Cloud Migration được chia sẻ như nền tảng giúp cơ sở y tế linh hoạt mở rộng hạ tầng, hỗ trợ sao lưu, khôi phục sau thảm họa và tích hợp các công nghệ mới.FPT Cloud hiện cung cấp hơn 80 dịch vụ hạ tầng và nền tảng, đã đồng hành cùng nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vận hành ổn định các hệ thống HIS, EMR trong suốt nhiều năm.‏

‏Chuyên gia FPT chia sẻ về thực trạng nền hạ tầng phục vụ CNTT hiện nay của các bệnh viện và cung cấp định hướng cho nền hạ tầng mới phục vụ quá trình chuyển đổi số‏

‏Trên nền hạ tầng đó, các chuyên gia giới thiệu những ứng dụng AI trong y tế thông qua các tình huống thực tế như tra cứu, tóm tắt hồ sơ, tạo báo cáo, hỗ trợ điều phối, phân tích dữ liệu và tự động hóa một số tác vụ. Với khả năng hiểu ngữ cảnh và xử lý nhiều dạng dữ liệu, AI có thể hỗ trợ đội ngũ chuyên môn, công tác vận hành và người dân, trong khi con người vẫn giữ vai trò trung tâm trong đánh giá và ra quyết định chuyên môn.‏

‏Theo chuyên gia công nghệ trong ngành Y tế, hệ sinh thái y tế thông minh là thành quả của sự kết hợp dữ liệu số và hệ thống giải pháp bệnh viện thông minh ‏

‏Khi hạ tầng, AI và dữ liệu được kết nối với các hệ thống bệnh viện, nền tảng Bệnh viện thông minh được hình thành. Digital Hospital kết hợp cùng Cloud, IoT, Big Data, AI, 5G và Robotics, giúp kết nối thiết bị, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, phân tích, dự báo và hỗ trợ tự động hóa, quyết định và cảnh báo. Các lớp công nghệ được kết nối trên nền dữ liệu thống nhất, phục vụ từ quản trị, vận hành đến chuyên môn và chăm sóc người bệnh.‏

‏An ninh dữ liệu là lớp bảo vệ xuyên suốt, bảo đảm hệ sinh thái vận hành an toàn và liên tục. Nội dung tập trung vào quản trị rủi ro dữ liệu y tế, từ đánh giá rủi ro, tuân thủ, kiểm soát truy cập, quản lý lỗ hổng đến giám sát, phát hiện, bảo vệ và khôi phục dữ liệu. Qua đó, chuỗi chuyên đề tạo thành một mạch thống nhất: hạ tầng số tạo nền móng - AI và dữ liệu tạo giá trị - Bệnh viện thông minh kết nối các năng lực - an ninh dữ liệu bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái.‏

‏Lãnh đạo đại diện Sở Y tế Bắc Ninh, bệnh viện trên địa bàn và các chuyên gia công nghệ FPT chia sẻ sâu về triển khai mô hình Bệnh viện thông minh trong bối cảnh thực tê‏

‏Phiên tọa đàm "Y tế số Bắc Ninh - Từ Bệnh án điện tử đến Kỷ nguyên Bệnh viện Thông minh" đưa câu chuyện chuyển đổi số về thực tiễn tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tại đây, BSCKI Nguyễn Minh Cường – Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số I trao đổi về kinh nghiệm triển khai các tiện ích số tại bệnh viện, trong đó có KIOSK thông minh và hoàn chi điện tử, hướng tới mô hình "Bệnh viện không giấy tờ" và "Thanh toán không dùng tiền mặt". Nội dung cũng đặt ra bài toán quản trị sự thay đổi, giúp đội ngũ y bác sĩ và người bệnh thích ứng với các phương thức phục vụ mới.‏

‏Từ thực tiễn tại bệnh viện, các diễn giả tiếp tục trao đổi về những yêu cầu của giai đoạn phát triển tiếp theo, khi bệnh án điện tử không còn là đích đến mà trở thành nền tảng để mở rộng hạ tầng AI và Cloud, tăng cường bảo mật dữ liệu và từng bước xây dựng mô hình Bệnh viện thông minh. ‏

‏Các đại biểu trải nghiệm không gian triển lãm trong khuôn khổ sự kiện‏

‏Song song với nội dung hội thảo, đại biểu có thể trực tiếp trải nghiệm hệ sinh thái giải pháp Made by FPT tại khu vực triển lãm với chủ đề "Công nghệ số - Song hành toàn diện cùng ngành Y tế Bắc Ninh"‏

‏Ở tầng nền tảng hạ tầng, FPT giới thiệu FPT Cloud và FPT AI - cung cấp năng lực điện toán đám mây, AI và các ứng dụng hỗ trợ tương tác, xử lý thông tin y tế. Trên nền tảng đó, hệ sinh thái quản lý toàn diện bệnh viện FPT.eHospital hỗ trợ quản lý bệnh viện, quản lý tập trung thông tin điều trị và xây dựng bệnh viện không giấy tờ; nền tảng Y tế số FPT giúp kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống y tế. Ở lớp quản trị và bảo vệ, nền tảng Low-code, No-code tích hợp AI trên từng điểm chạm hỗ trợ số hóa, tự động hóa quy trình nghiệp vụ; trong khi giải pháp điều hành an ninh mạng tập trung - FPT.EagleEye mSOC giám sát, phát hiện và ứng phó các sự cố an ninh mạng. ‏