FPT IS được vinh danh đối tác tốt nhất tại SAP SEA Partner Success Summit 2024

Sự kiện SAP South East Asia Partner Success Summit 2024 (Hội nghị Thượng đỉnh đối tác SAP Đông Nam Á 2024) được tổ chức hướng tới mục tiêu tôn vinh các đối tác kinh doanh chiến lược có thành tựu nổi bật trong năm. Tại sự kiện, FPT IS là đại diện Việt Nam duy nhất đã được vinh danh tại 3 giải thưởng quan trọng Best Rise Partner, Best Midmarket Partner và Best Partner of the Year. Đây là năm thứ ba liên tiếp FPT IS nhận được giải thưởng Đối tác tốt nhất của năm – giải thưởng cao quý nhất dành cho những đối tác có thành tích đáng kể trong hoạt động kinh doanh.



Cụ thể, giải thưởng Best Rise Partner ghi nhận sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, vững chắc trong tư vấn triển khai nghiệp vụ SAP giúp FPT IS nhanh chóng tư vấn và triển khai giải pháp "RISE with SAP", giải pháp phiên bản mới nhất của SAP cho nhiều khách hàng, ngành nghề. Giải thưởng Best Midmarket Partner ghi nhận nỗ lực của FPT IS trong việc thúc đẩy kinh doanh, tư vấn triển khai cho doanh nghiệp tầm trung giải pháp tốt nhất với chi phí hợp lý nhất, góp phần gia tăng doanh thu và số lượng khách hàng doanh nghiệp tầm trung cho SAP. Cuối cùng, giải thưởng Best Partner of the Year ghi nhận sự phát triển bền vững với SAP, sự cam kết phát triển toàn diện về thị trường, về đội ngũ tư vấn, về chất lượng triển khai của đơn vị.

Chia sẻ về thành tựu đạt được, ông Đặng Trường Thạch - Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc FPT IS bày tỏ: "Chúng tôi vinh dự là đối tác số một của SAP tại Việt Nam và nhận được tin tưởng bởi các doanh nghiệp lớn trên nhiều lĩnh vực. Triết lý song hành, cùng kiến tạo "The Next" là nền tảng quan trọng để chúng tôi cùng SAP và các doanh nghiệp đưa công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh khác biệt, tạo ra những dấu mốc tăng trưởng mới. Với các dự án triển khai thành công, FPT IS tự hào đã cùng các doanh nghiệp khẳng định triển khai hệ thống ERP hay công nghệ là một khoản đầu tư hiệu quả. Nhiều khách hàng của chúng tôi trên các lĩnh vực đã có thể tăng tốc vận hành, sản xuất và đặt ra các mục tiêu tăng trưởng vượt trội hơn như GONSA, Ba Huân, Siba Food, Trần Đức, Coteccons…".

FPT IS được SAP vinh danh đồng thời với 3 giải thưởng: Best Rise Partner, Best Midmarket Partner và Best Partner of the Year

Điểm khác biệt quan trọng giúp FPT IS song hành thành công cùng doanh nghiệp trong triển khai ERP đến từ năng lực tư vấn chuyên sâu theo ngành, nắm vững giải pháp của SAP, cộng hưởng cùng hệ sinh thái các giải pháp Made by FPT IS được tích hợp xung quanh về số hoá quản lý mua sắm, quản trị nhân sự, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý sản xuất và chuỗi cung ứng, quản lý bán hàng…. Điều này giúp các doanh nghiệp thực sự làm chủ được nền tảng quản trị, xây dựng hệ thống dữ liệu tức thời và đưa ra quyết định chính xác, phù hợp với các điều kiện kinh doanh.

Cụ thể, trong bài toán quản trị cho ngành Dược phẩm, FPT IS đã phối hợp cùng GONSA triển khai hệ thống quản trị SAP S/4HANA và giải pháp tự động hóa quy trình akaBot. Hệ thống SAP S/4HANA giúp doanh nghiệp dễ dàng giải quyết bài toán quản trị ngành phân phối, dịch vụ dược phẩm. Việc số hoá hệ thống quản trị giúp GONSA "mở đường cao tốc" trong vận hành, qua đó liên thông chuỗi thông tin trong doanh nghiệp, tối ưu các quy trình nghiệp vụ. Với lãnh đạo, hệ thống giúp theo dõi trực quan sức khỏe doanh nghiệp. Với nhân sự giúp giảm thiểu tác vụ lặp lại, gia tăng năng suất làm việc.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, FPT IS vận hành hệ thống SAP S/4HANA, hỗ trợ gần 100 cửa hàng của Siba Food Việt Nam trong việc sơ chế, pha lóc và bán lẻ thực phẩm. Theo đó, giải pháp Rise with SAP S/4HANA triển khai trong các nghiệp vụ như quản lý tài chính - kế toán, quản lý bán hàng, quản lý mua sắm đầu vào,... Cùng với đó, giải pháp được song song tích hợp với nhiều hệ thống như máy tính tiền POS tại cửa hàng, eBanking SHB, hóa đơn điện tử FPT.eInvoice cùng nền tảng SAP Fiori tại các cửa hàng Siba Food. Nhờ vậy, Siba Food xây dựng chuỗi giá trị số 4.0 ứng dụng cho việc vận hành giao dịch hàng ngày tại cửa hàng cũng như khối văn phòng, kết nối tới từng cửa hàng trên toàn quốc.

Đặc biệt, nhằm tháo gỡ thách thức đặc thù trong bài toán quản trị và vận hành sản xuất cho ngành nội thất, FPT IS đồng hành cùng Trần Đức triển khai SAP S/4HANA, giúp doanh nghiệp sẵn sàng hiện thực mục tiêu tăng trưởng 50-60% doanh số cho năm 2024. Với giải pháp Rise with SAP bao gồm hệ thống SAP S/4HANA, Trần Đức được cung cấp đầy đủ các phân hệ từ Quản lý bán hàng, Quản lý mua hàng và kho, Quản lý sản xuất, Quản lý dự án,... Nhờ vậy, đến nay, Trần Đức đã ghi nhận nhiều hiệu quả tích cực. Dữ liệu được hệ thống hóa tập trung, giúp Ban lãnh đạo nắm bắt 100% tình hình kinh doanh theo thời gian thực, ra quyết định chiến lược kinh doanh kịp thời và chính xác. Hệ thống có thể đo lường chính xác 95% nhu cầu nguyên vật liệu, giảm 10% thời gian triển khai đơn hàng.