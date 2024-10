FPT IS vận hành hệ thống SAP S/4HANA Cloud Public Edition cho transcosmos Việt Nam thần tốc sau 90 ngày

Chỉ sau 90 ngày thần tốc triển khai, transcosmos Việt Nam sở hữu một nền tảng công nghệ thông suốt, dữ liệu cập nhật tức thì (realtime) và chính xác, xây dựng báo cáo tài chính kế toán đảm bảo chuẩn mực kế toán Việt Nam - VAS và quốc tế - IFRS.

transcosmos Việt Nam là thành viên trực thuộc Tập đoàn transcosmos Nhật Bản - tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ thuê ngoài kinh doanh (BPO), tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử và các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng. Với mục tiêu mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp không chỉ trong nước và vươn tầm khu vực, đồng thời đảm bảo yêu cầu quản trị nội bộ khắt khe từ Tập đoàn transcosmos Nhật Bản, transcosmos Việt Nam đã hợp tác cùng FPT IS triển khai giải pháp SAP S/4HANA Cloud Public Edition trong phân hệ Tài chính kế toán (Financial Accounting).

Theo đó, hệ thống kết nối và đồng bộ dữ liệu xuyên suốt quy trình từ kế toán tổng hợp, kế toán phải trả, kế toán phải thu… song song tích hợp với hệ thống eBanking để tự động hóa quy trình thanh toán với ngân hàng, tích hợp với hệ thống E-Invoice để tự động hóa quy trình xuất hóa đơn điện tử. Quá trình triển khai được thực hiện nhanh chóng chỉ trong vòng 90 ngày, là một ví dụ điển hình cho cách thức ứng dụng ERP mới theo mô hình Cloud Public, giúp doanh nghiệp tiếp cận nền tảng quản trị chuẩn quốc tế, thúc đẩy nhanh thời gian tạo ra giá trị, với chi phí và thời gian tiết kiệm hơn nhiều lần so với mô hình ERP truyền thống.

Nhờ vậy, trancosmos Việt Nam xây dựng một nền tảng quản trị tài chính liền mạch, dữ liệu cập nhật tức thì với độ chính xác tuyệt đối, tạo lập báo cáo tài chính đảm bảo song song chuẩn mực kế toán Việt Nam - VAS và quốc tế - IFRS. Điều này đóng vai trò quan trọng để giúp Tập đoàn transcosmos Nhật Bản quản trị sức khỏe tài chính đồng bộ trên nhiều khu vực, từ đó đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả.

Trước đó, hoạt động tài chính kế toán của transcosmos Việt Nam còn gặp nhiều thách thức, đơn cử như cần nhập liệu hoá đơn, chứng từ trên hệ thống Kế toán và đối soát thủ công với nhiều hệ thống ngân hàng, hệ thống hoá đơn điện tử, do vậy thời gian thực hiện tác vụ kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Giám đốc bộ phận Tài chính kế toán, transcosmos Việt Nam chia sẻ hiệu quả ngay sau khi triển khai dự án: "Trong quy trình thanh toán, thông thường mỗi lệnh thanh toán sẽ cần 3-4 ngày để chuẩn bị, nhưng hiện nay với hệ thống SAP S/4HANA Cloud Public Edition, nhân sự chỉ cần 1-2 ngày để đẩy lệnh ra ngân hàng, sau đó hạch toán tự động dựa vào dữ liệu. Nhờ vậy, hiệu suất làm việc của bộ phận kế toán được tối ưu tới 50% so với trước kia".

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Giám đốc bộ phận Tài chính kế toán, transcosmos Việt Nam chia sẻ về mục tiêu triển khai dự án SAP S/4HANA Cloud Public Edition

Để đưa dự án thần tốc triển khai trong 90 ngày, bà Ngọc cho biết yếu tố tiên quyết là tinh thần dám thay đổi về tư duy, quy trình của lãnh đạo và đội ngũ để xây dựng hệ thống mới theo chuẩn quốc tế. Cùng với đó, việc lựa chọn giải pháp và đối tác công nghệ là một yếu tố dẫn dắt thành công. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều giải pháp hay mô hình hệ thống ERP khác nhau. Tuy vậy transcosmos Việt Nam quyết tâm chọn SAP S/4HANA Cloud Public Edition vì: Thứ nhất, đây là giải pháp ưu việt được nhiều doanh nghiệp toàn cầu tin chọn trong mục tiêu mang tới giải nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nội bộ của doanh nghiệp. Thứ hai, giải pháp có sự linh hoạt, dễ dàng mở rộng trên nhiều nghiệp vụ, phân hệ theo nhu cầu phát triển của công ty. Cuối cùng, giải pháp được triển khai trên nền tảng công nghệ đám mây, nên không cần đầu tư nhiều về cơ sở hạ tầng và công nghệ, do đó doanh nghiệp tối ưu tới chi phí triển khai và vận hành, thời gian thực hiện nhanh chóng chỉ trong 3 tháng có thể đưa vào sử dụng.

Về phía đối tác công nghệ, transcosmos Việt Nam tin tưởng đồng hành cùng FPT IS - đơn vị công nghệ hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, sở hữu kinh nghiệm triển khai ERP cho doanh nghiệp trong đa dạng lĩnh vực như sản xuất, tài chính ngân hàng, dược phẩm… "Trong quá trình triển khai, FPT IS đồng hành tư vấn và hoạch định lộ trình triển khai phù hợp giữa nghiệp vụ kế toán của transcosmos Việt Nam và Tập đoàn, đồng thời tối ưu với chức năng của hệ thống SAP S/4HANA Cloud Public Edition", bà Ngọc bày tỏ.

Giải pháp SAP S/4HANA Cloud Public Edition giúp transcosmos Việt Nam tối ưu chi phí vận hành, rút ngắn thời gian triển khai trong 3 tháng

Ông Thân Minh Ngọc, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp FPT IS chia sẻ: "Chúng tôi vinh dự khi được đồng hành trong dự án triển khai SAP S/4HANA Cloud Public Edition của transcosmos Việt Nam. Việc triển khai thần tốc trong 90 ngày là minh chứng rõ nét cho tinh thần dám chuyển mình của transcosmos Việt Nam, cũng khẳng định tính ưu Việt của giải pháp SAP S/4HANA Cloud Public Edition - nền tảng quản trị hàng đầu được các doanh nghiệp lựa chọn bởi ưu thế tính linh hoạt, chi phí hợp lý, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua đổi mới liên tục và sử dụng dữ liệu theo thời gian thực".

Trong bối cảnh kinh doanh đầy cạnh tranh, doanh nghiệp đều ưu tiên ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu hoá hoạt động quản trị. Tuy nhiên doanh nghiệp đều đứng trước lo ngại về chi phí, thời gian và nguồn lực triển khai. Thấu hiểu bài toán trên, FPT IS thiết kế bộ giải pháp công nghệ đặc thù cho từng lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dược phẩm… Điều này dựa trên 25 năm kinh nghiệm triển khai các hệ thống ERP, các nền tảng tích hợp hệ thống công nghệ thông tin cho hàng trăm doanh nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau. Trong tương lai, FPT IS cam kết song hành cùng doanh nghiệp nhanh chóng ứng dụng công nghệ tối ưu hoá hoạt động quản trị, kiến tạo lợi thế cạnh tranh, chiến thắng trên đường đua kinh doanh đẩy cạnh tranh hiện nay, ông Ngọc cam kết.

Hiện nay, FPT IS là đối tác cao cấp của SAP Việt Nam để hợp tác triển khai hệ thống quản trị cho doanh nghiệp đầu ngành như Ba Huân, GONSA, Tập đoàn Gỗ - Nội thất và Xây dựng Trần Đức, Dat Bike… Mới đây, FPT IS phối hợp cùng SAP Việt Nam tiên phong ra mắt gói giải pháp SAP S/4HANA Cloud Public Edition được thiết kế chuyên biệt cho 3 nhóm cho doanh nghiệp Thương mại và Sản xuất và Dịch vụ. Với mỗi nhóm, FPT IS nghiên cứu và đề xuất triển khai cho phân hệ phù hợp nhất, giúp tăng cường tối đa hiệu suất ứng dụng với thời gian tối ưu từ 3-5 tháng.