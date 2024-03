FPT Long Châu mang thuốc thế hệ mới đến người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Hiện nay, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là một trong ba nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới và 90% số ca tử vong này nằm ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Việt Nam có số người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trung bình và nặng đứng cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.



COPD là bệnh phổi mạn tính nghiêm trọng có tính chất tiến triển nặng dần theo thời gian và không có khả năng hồi phục. Với bệnh nhân COPD "việc thở" cũng đã là một cuộc chiến mỗi ngày, việc quản lý COPD không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm từ phía bệnh nhân mà còn cần sự hỗ trợ từ các giải pháp điều trị hiệu quả, nếu không được kiểm soát và dự phòng tốt, các đợt cấp sẽ xuất hiện rất thường xuyên. Thậm chí khi được điều trị bằng bộ đôi thuốc như hiện nay thì 85% bệnh nhân vẫn còn triệu chứng của bệnh.

Nhằm mang đến các giải pháp tiên tiến, cải thiện cuộc sống của hàng triệu người mắc COPD, FPT Long Châu đã tiên phong mang liệu pháp đột phá bình hít thế hệ mới, phục vụ nhu cầu điều trị của bệnh nhân tại Việt Nam. Liệu pháp bộ ba thành phần thuốc trong một ống hít là một trong những nghiên cứu thuộc ngành hô hấp có bề dày lịch sử của GSK trên toàn cầu, đã có mặt trên 63 quốc gia, với những nghiên cứu khoa học bản lề và then chốt, và được khuyến cáo bởi Ban Sáng kiến Toàn cầu về Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (GOLD).

Liệu pháp thế hệ mới này giúp giảm số lần sử dụng, từ việc sử dụng hai liều mỗi ngày cho hai loại thuốc xuống còn một liều mỗi ngày và tích hợp trong một loại bình hít. Việc giảm số lần sử dụng thuốc giúp tăng tính tuân thủ điều trị của bệnh nhân, từ đó cải thiện hiệu quả điều trị, giảm bớt gánh nặng tinh thần và tài chính cho gia đình. Đồng thời, bình hít thế hệ mới giúp bệnh nhân cải thiện chức năng phổi, giảm các đợt cấp nhập viện, giảm biến cố và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Y học chứng cứ cho thấy liệu pháp bộ ba FF/UMEC/VI giúp làm giảm 44% tỉ lệ đợt cấp so với liệu pháp thuốc kép ICS/LABA sau 12 tháng, là bộ ba đầu tiên giảm được đến 34% tỉ lệ đợt cấp phải nhập viện và giảm 28% tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân so với thuốc giãn phế quản kép.

Việc có thêm nhiều giải pháp đột phá, góp phần giúp người bệnh tại Việt Nam được tiếp cận sớm đến những thành tựu khoa học của thế giới như hiện nay đều một phần nhờ vào những nỗ lực hợp tác của các đơn vị tiên phong trong nước như FPT Long Châu. Không còn là khái niệm đứng trên vai người khổng lồ, FPT Long Châu đang trở thành "gã khổng lồ" trong chuỗi bán lẻ dược phẩm khi xây dựng nền móng vững chắc, thực hiện sứ mệnh cải thiện sức khỏe người dân từ việc mở đường mang những giải pháp, cũng như các loại thuốc thế hệ mới giúp người bệnh trên toàn quốc dễ dàng tiếp cận và chiến đấu với bệnh tật.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc FPT Long Châu cho biết: "FPT Long Châu sẽ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong chuỗi bán lẻ để đưa các loại thuốc thế hệ mới giúp cho người bệnh trên toàn quốc dễ dàng tiếp cận, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Thực tế đã chứng minh điều này, trước đó chúng tôi mang đến giải pháp mới trong điều trị đái tháo đường tuýp 2 và nhận được những tín hiệu tích cực từ cộng đồng người bệnh, và lần này là thuốc thế hệ mới trong điều trị cho bệnh nhân COPD. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ có nhiều giải pháp tiên tiến hơn nữa và các thuốc thế hệ mới nhất trên thế giới, phù hợp với nhu cầu điều trị ở Việt Nam sẽ được tìm thấy đầu tiên tại FPT Long Châu."