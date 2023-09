FPT một thập kỷ được vinh danh Top 10 doanh nghiệp CNTT

Cụ thể, FPT và các công ty thành viên được vinh danh Top 10 trong 09 lĩnh vực gồm: Top 10 Doanh nghiệp Cung cấp dịch vụ giải pháp chuyển đổi số; Top 10 Doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng; Top 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số và giải trí điện tử; Top 10 Doanh nghiệp HealthTech; Top 10 Doanh nghiệp A-IoT; Top 10 Doanh nghiệp tư vấn giải pháp chuyển đổi số; Top 10 Doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số; Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp chính phủ số; Top 10 Doanh nghiệp EdTech.

FPT Smart Cloud (Công ty thành viên của Tập đoàn FPT) đứng trong danh sách Top 10 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng

Trong mỗi lĩnh vực đạt giải, FPT và các công ty thành viên đều khẳng định được năng lực, vị thế, uy tín với những sản phẩm vượt trội về công nghệ và chất lượng trong các lĩnh vực quốc gia số, kinh tế số, xã hội số như: Bộ giải pháp Chính phủ số - FPT.dGOV; Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu; Nền tảng kiểm tra đánh giá quá trình ở bậc học phổ thông trên nền tảng cung cấp dịch vụ Khaothi.Online; Giải pháp chống giả mạo xác thực số - FPT.IDCheck; Hệ sinh thái Tài chính số - TradeFlat; Phần mềm hợp đồng điện tử - FPT.eContract; Chữ ký số từ xa - FPT.eSign; Nền tảng tích hợp, quản lý và khai thác dữ liệu - FPT.dPlat; Nền tảng tự động hóa quy trình nghiệp vụ - akaBot; Dịch vụ truyền hình FPT Play; Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số; Giải pháp cho lĩnh vực y tế như Phần mềm cho thiết bị y tế, Hệ thống quản lý bệnh viện phòng khám, Hệ quản trị và phân tích dữ liệu y tế, Hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa và hệ thống dược phẩm; Hệ sinh thái AI; Nền tảng Điện toán đám mây thế hệ mới FPT Cloud.

Cùng với việc đứng trong Top 10 ở nhiều lĩnh vực, FPT và các công ty thành viên gồm FPT Software, FPT IS, FPT Telecom tiếp tục được ghi nhận trong danh sách thành viên Câu lạc bộ nghìn tỷ - đội ngũ doanh nghiệp đi đầu dẫn dắt ngành, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 100.000 doanh nghiệp số vào năm 2030.

FPT cùng 3 công ty thành viên đứng trong Nhóm doanh nghiệp công nghệ số nghìn tỷ

8 tháng đầu năm năm 2023, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT lần lượt đạt 32.827 tỷ đồng và 5.902 tỷ đồng, tăng 21,3% và 19,2% so với cùng kỳ năm 2022. Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 19.102 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 25,5%.

Trong suốt hành trình 35 năm, FPT đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cấp hệ sinh thái công nghệ Made by FPT giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, gia tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, nâng cao trải nghiệm khách hàng và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trên cả ba trụ cột kinh tế số, xã hội số chính phủ số. Hệ sinh thái công nghệ Made by FPT được đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những công nghệ mới nhất với mong muốn mang lại hạnh phúc cho người dân, doanh nghiệp, quốc gia. Các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp Made by FPT ứng dụng các công nghệ mới nhất như: AI, Blockchain, Cloud, Big Data, Hyper Automation, IoT … hướng đến mục tiêu thấu hiểu một cách sâu sắc, phục vụ thông minh và mang lại giá trị tối đa cho 24 giờ và tất cả giai đoạn cuộc đời của các công dân số thời đại mới, mang lại những giá trị thiết thực và hiệu quả cho nhiều triệu người dân Việt Nam, hàng chục nghìn doanh nghiệp và tổ chức trên phạm vi toàn cầu trong mọi lĩnh vực.

Năm 2023, năm thứ 35 trong hành trình phát triển, FPT đặt ra sứ mệnh mới trở thành tổ chức kiến tạo hạnh phúc. Thông qua những dịch vụ, giải pháp sáng tạo, vượt trội về công nghệ, FPT sẽ tiếp tục song hành cùng mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp trên hành trình kiến tạo trải nghiệm hạnh phúc. Tập đoàn kỳ vọng dựa trên các công nghệ mới như Cloud, AI, Blockchain..., sẽ kiến tạo các nền tảng, giải pháp số phục vụ hàng trăm nghìn doanh nghiệp, hàng chục triệu người dùng và đạt đẳng cấp thế giới.

Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam là hoạt động thường niên do VINASA tổ chức từ 2014 nhằm vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong ngành công nghiệp ICT Việt Nam theo từng lĩnh vực, đồng thời giới thiệu tới các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế.

Qua 1 thập kỷ triển khai, không chỉ lựa chọn, giới thiệu tới thị trường những doanh nghiệp uy tín, xuất sắc, Chương trình đã góp phần tập hợp lực lượng doanh nghiệp dẫn đầu, định hình, dẫn dắt thị trường CNTT Việt Nam và có những đóng góp thiết thực thúc đẩy sự phát triển quốc gia số, củng cố vị thế Việt Nam trên cả thị trường quốc tế.