FPT Play sở hữu độc quyền bản quyền trình chiếu Miss Universe 2024 tại Việt Nam: Người hâm mộ dễ dàng ủng hộ đại diện Kỳ Duyên trên đấu trường quốc tế

Nằm trong top 4 đường đua nhan sắc được quan tâm hàng đầu thế giới, cuộc thi Miss Universe lần thứ 73 bắt đầu diễn ra từ ngày 1/11 tại thành phố Mexico (Mexico). Hiện tại, các thí sinh đã có mặt tại quốc gia Bắc Mỹ để tham gia hoạt động đầu tiên của cuộc thi. Vòng Bán kết và Chung kết Miss Universe 2024 sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng ngày 15/11 và 17/11 (theo giờ Việt Nam) tại Đấu trường Arena CDMX của thủ đô Mexico, với sự tham gia của gần 130 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đương kim Hoa hậu Sheynnis Palacios của Nicaragua sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Để người hâm mộ nước nhà có thể theo dõi trọn vẹn những khoảnh khắc ấn tượng tại Miss Universe 2024 và ủng hộ đại diện Kỳ Duyên trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, FPT Play sẽ phát sóng trực tiếp và độc quyền sự kiện Bán kết và Chung kết trên hệ thống FPT Play.

Kể từ thời điểm Miss Universe thuộc quyền sở hữu của tập đoàn JKN Global, cuộc thi luôn mang đến những điểm mới bất ngờ cho người hâm mộ qua từng năm. Miss Universe 2024, với sự tham gia quản lý của Tập đoàn Legacy Holding Group USA, cũng không kém cạnh khi Ban tổ chức đã công bố hàng loạt điểm đổi mới từ hình thức trình diễn đến quy cách lựa chọn thí sinh vào vòng trong.

Năm 2024 là lần đầu tiên đường đua sắc đẹp Miss Universe quy tụ đến gần 130 thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Chính vì số lượng thí sinh tăng đáng kể, Ban tổ chức đã đưa ra phương án trình diễn theo nhóm đối với nội dung thi trang phục dạ hội và áo tắm thay vì hình thức thi đơn lẻ như 7 thập kỷ qua. Mỗi nhóm dự thi bao gồm 4 thí sinh được xếp theo từng châu lục thay vì theo quy tắc bảng chữ cái.

Ở sự kiện lần thứ 73 của Miss Universe, Ban tổ chức cũng sẽ chọn ra 4 gương mặt xuất sắc đại diện cho 4 châu lục: Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Châu Phi tiến thẳng vào vòng chung kết. Cùng với đó, chân dài nhận được nhiều lượt bình chọn công khai trên hệ thống của Miss Universe cũng sẽ góp mặt trong Top 30 gương mặt tranh ngôi vị hoa hậu năm nay.

Đây cũng là năm đầu tiên Ban giám khảo của Miss Universe sẽ lần lượt chọn ra Top 30, Top 12 và Top 5 thay vì Top 20,Top 10, Top 5 như năm 2023. Sau đó, Top 5 sẽ tham gia phần thi ứng xử để chọn ra 4 Á hậu cùng chủ nhân của chiếc vương miện danh giá.

Bên cạnh đó, một cuộc thi bình chọn trực tuyến khác mang tên “Tiếng nói cho sự thay đổi” (Voice For Change) cũng được tổ chức. Ở hạng mục này, các người đẹp sẽ chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về một vấn đề xã hội thông qua một đoạn video dài 3 phút. Ba thí sinh xuất sắc nhất cũng sẽ được xướng tên tại vòng chung kết. Đại diện cho Việt Nam, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã mang thông điệp Forgive Yourself - Never Give Up đến với Voice For Change.

Miss Universe 2024 đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử khi không còn giới hạn độ tuổi và chào đón sự đa dạng của các thí sinh. Năm nay, cuộc thi tiếp tục cho phép phụ nữ đã lập gia đình và phụ nữ có con tham gia tranh tài. Tranh tài cùng Kỳ Duyên tại Miss Universe lần thứ 73 có không ít thí sinh sở hữu nhan sắc và câu chuyện đặc biệt như Hoa hậu Ai Cập với làn da bạch biến, Hoa hậu Nam Phi với căn bệnh khiếm thính nặng từ năm 1 tuổi hay Hoa hậu Thái Lan từng trải qua cuộc phẫu thuật ung thư vú từ năm 16 tuổi. Quyết tâm của các người đẹp trở thành niềm cảm hứng với những người kém may mắn trong xã hội, giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Tại sự kiện năm nay, Miss Universe năm 1978, Margaret Gardiner, sẽ là thành viên ủy ban tuyển chọn. Sự thanh lịch, kinh nghiệm và kiến thức của Margaret trong ngành giải trí và làm đẹp giúp cô trở thành một nhân vật biểu tượng và được kính trọng trong giới chuyên môn.

Ngay sau khi đặt chân đến Mexico, đại diện từ các quốc gia đã tham gia những hoạt động đầu tiên của cuộc thi. Đại diện Việt Nam, Kỳ Duyên gây ấn tượng trong sắc đỏ nổi bật của chiếc áo dài được thiết kế cách điệu. Kỳ Duyên tiết lộ bạn cùng phòng của cô là hoa hậu Samoa. Tính đến ngày 02/11, đại diện Việt Nam góp mặt trong Top 4 người đẹp có lượng người theo dõi khủng nhất, với 1,7 triệu followers. Theo bảng xếp hạng được công bố ngày 05/11 của Sash Factor, Kỳ Duyên đã góp mặt trong Top 15 gương mặt nổi bật.

Điều được người hâm mộ nước nhà quan tâm nhất lúc này chính là thiết kế trang phục dân tộc và trang phục dạ hội mà Kỳ Duyên mang đến cuộc thi năm nay. Được biết trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2024 được thực hiện bởi nhà thiết kế trẻ Đặng Trần Trí (26 tuổi) - Quán quân cuộc thi Trạng Design.