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FPT Retail ba năm liên tiếp thăng hạng trong Fortune Southeast Asia 500

| | Thị trường chứng khoán

FPT Retail ba năm liên tiếp thăng hạng trong Fortune Southeast Asia 500

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp FPT Retail góp mặt và cải thiện thứ hạng, từ vị trí 221 năm 2024 lên 199 năm 2025 và 170 vào năm 2026, tăng tổng cộng 51 bậc.

Tại Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026 diễn ra ngày 3/11 ở TP.HCM, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc Điều hành FPT Retail, đại diện doanh nghiệp nhận vinh danh trong khuôn khổ Fortune Southeast Asia 500.

Theo bảng xếp hạng năm 2026 do Fortune công bố, FPT Retail đứng thứ 170 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu, tăng 29 bậc so với năm 2025. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp góp mặt và cải thiện thứ hạng, từ vị trí 221 năm 2024 lên 199 năm 2025 và 170 vào năm 2026, tăng tổng cộng 51 bậc.

Fortune ghi nhận doanh thu FPT Retail khoảng 1,96 tỷ USD, tăng 22,7% so với năm trước. Kết quả này phản ánh quá trình mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp ở hai lĩnh vực kinh doanh chủ lực là bán lẻ công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Trong đó, Long Châu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh doanh của FPT Retail. Từ một chuỗi nhà thuốc quy mô nhỏ, Long Châu đã phát triển mạng lưới trên toàn quốc, mở rộng sang lĩnh vực tiêm chủng và từng bước phát triển thêm các giải pháp chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó, FPT Shop tiếp tục đổi mới hoạt động bán lẻ công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu thị trường.

Chủ tịch Nguyễn Bạch Điệp lần đầu vào Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Trong cùng ngày 03/11, Fortune đã vinh danh bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail trong danh sách “Most Powerful Women Asia 2026”, ghi nhận 100 nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng, góp phần định hình các ngành, doanh nghiệp và thị trường trong và ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bà Nguyễn Bạch Điệp là một trong 24 gương mặt lần đầu góp mặt trong danh sách năm nay.

Gia nhập FPT từ năm 1994 với vị trí thực tập sinh không lương, bà Nguyễn Bạch Điệp từng bước phát triển sự nghiệp và gắn bó với quá trình hình thành, phát triển của FPT Retail. Hiện bà giữ cương vị Chủ tịch HĐQT FPT Retail.

Trong hồ sơ vinh danh, Fortune đặc biệt nhấn mạnh vai trò của bà Nguyễn Bạch Điệp trong quá trình phát triển Long Châu, đưa hệ thống này đóng góp gần 70% doanh thu của FPT Retail trong năm 2025.

Việc bà Nguyễn Bạch Điệp lần đầu góp mặt trong Most Powerful Women Asia 2026, cùng với ba năm liên tiếp thăng hạng của FPT Retail trong Fortune Southeast Asia 500, là những ghi nhận đáng chú ý đối với doanh nghiệp và đội ngũ lãnh đạo trong năm 2026.

Long Sơn

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