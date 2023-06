FPT Smart Cloud bắt tay Salto đẩy mạnh chuyển đổi số tại Nhật Bản

Theo thỏa thuận hợp tác, Salto sẽ giới thiệu và cung cấp hệ sinh thái giải pháp “Made by FPT Smart Cloud” tới khách hàng, phối hợp cùng các kỹ sư công nghệ FPT triển khai các gói giải pháp đặc thù theo từng lĩnh vực, thúc đẩy hiệu suất hoạt động trong doanh nghiệp, tối ưu hoá chi phí và nâng tầm trải nghiệm khách hàng nhờ công nghệ.

Với nền tảng hạ tầng mạnh mẽ từ FPT Cloud, các giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số toàn diện từ Salto sẽ được triển khai một cách ổn định và an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc hạ tầng và bảo mật dữ liệu.

Ông Bùi Minh Tiền – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Cloud, FPT Smart Cloud chia sẻ tại lễ ký kết: “Hợp lưc cùng đối tác nhằm nâng cao năng lực công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số là mục tiêu và sứ mệnh của FPT Smart Cloud. Chúng tôi cam kết đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm & hỗ trợ đối tác xây dựng gói giải pháp đặc thù theo từng lĩnh vực, nhằm mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, nâng tầm sản phẩm công nghệ Việt và chinh phục thị trường quốc tế.”

Trong khi đó, Salto là công ty công nghệ có trụ sở tại Nhật Bản, TP.HCM và Đà Nẵng với thế mạnh nổi trội là tư vấn và cung cấp các giải pháp về phần mềm, công nghệ thông tin, với khách hàng là các doanh nghiệp quốc tế.

Đại diện Salto Việt Nam, CEO Ngô Tuấn Anh kỳ vọng sự hợp tác giữa hai công ty sẽ giúp các doanh nghiệp khai thác và tận dụng tối đa lợi thế từ công nghệ Cloud và AI, kiến tạo các giá trị khác biệt cho các sản phẩm công nghệ Việt, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ công nghệ quốc tế.

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp ứng dụng AI & Cloud, FPT Smart Cloud khẳng định vị thế khi luôn được chứng nhận năng lực bởi các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới. FPT Smart Cloud sở hữu hệ sinh thái hơn 80 giải pháp sáng tạo, dịch vụ đa dạng từ hạ tầng tới ứng dụng theo chuẩn quốc tế, đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt cho doanh nghiệp, tăng tốc hành trình chuyển đổi số với hạ tầng linh hoạt, chi phí tối ưu và bảo mật nâng cao. Đồng thời, các dịch vụ “Made by FPT Smart Cloud” đảm bảo các tiêu chí khắt khe về thiết kế hệ thống chuẩn quốc tế, đáp ứng SLA 99,99% và an toàn thông tin với các chứng chỉ an toàn thông tin cấp độ cao nhất như PCIDSS, ISO 27001, ISO 27017.

Nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ Cloud và AI, việc “bắt tay” cùng Salto là bước tiến quan trọng của FPT Smart Cloud trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại thị trường Nhật Bản, giúp tăng cường sự hiện diện và khả năng cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này.