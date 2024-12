FPT và ROX Group hoàn thiện dự án SAP S/4HANA trong lĩnh vực bất động sản

Phần mềm giúp tối ưu hóa hoạt động quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, mang tới bước đột phá trong quá trình số hóa quản trị trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp này.

Cụ thể, hệ thống SAP S/4HAN khởi động từ tháng 03/2021 đến 12/2024 chia 5 giai đoạn với quy mô khổng lồ, triển khai đồng bộ và tích hợp thành công 7 phân hệ với các hệ thống quản lý hiện có của ROX Living, ROX iPark và TNL, Tập đoàn ROX bao gồm: Quản lý Tài chính Kế toán (FI, CO), Quản lý Hợp đồng Bán Bất động sản (SD & REFX), Quản lý Dự án (PS), Quản lý Kho (MM), Quản lý Mua hàng (MM), cùng với việc tích hợp các hệ thống hỗ trợ quy trình kinh doanh đặc thù của ROX như CRM (SSM), Ngân hàng MSB, Hóa đơn điện tử, Quản lý Tài sản & CCDC.

Dự án triển khai hệ thống SAP S/4HANA đánh dấu bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn và sự chủ động của ROX trong việc đón đầu xu thế hội nhập và hiện đại hóa, đồng thời tận dụng cơ hội từ làn sóng phục hồi và phát triển của thị trường bất động sản. Đây không chỉ là minh chứng cho tinh thần thương hiệu mới của ROX – biểu tượng của sự bền vững và mạnh mẽ – mà còn khẳng định năng lực và vị thế hàng đầu của FPT trong việc triển khai các giải pháp ERP hiện đại tại Việt Nam.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Phân tích của VARS cho thấy, việc Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và khoản 2, điều 209 của Luật các tổ chức tín dụng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 - 8 đã có tác động tích cực, góp phần thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của thị trường. Cụ thể, lượt tìm mua đất trên cả nước trong quý III ghi nhận tăng 49%, nhà riêng tăng 25%, chung cư, biệt thự lần lượt tăng 24% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh này, chuyển đổi số trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quản lý và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Với vai trò đối tác triển khai, FPT đã ứng dụng kinh nghiệm dày dặn và khả năng tùy chỉnh giải pháp để mang lại một hệ thống quản trị tích hợp, hiện đại, linh hoạt, chuẩn quốc tế của SAP vào các quy trình vận hành tại ROX Living, ROX iPark, mục tiêu giải quyết bài toán nâng cấp hệ thống quản trị vận hành, giúp tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả hoạt động phù hợp nhất với đặc thù kinh doanh. Nổi bật, phần mềm SAP S/4HANA giúp thông suốt luồng quy trình nghiệp vụ trong bất động sản, từ đầu tư cho đến bán hàng, quản trị dự án thông qua các số liệu đo lường, báo cáo nhanh chóng và chính xác theo thời gian thực. Nhờ vậy, khả năng ra quyết định của ban lãnh đạo được cải thiện đáng kể, các chiến lược đầu tư và triển khai dự án bất động sản của ROX Living, ROX iPark cũng được nâng tầm, trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn, phù hợp với mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao tính cạnh tranh trong thị trường đầy thách thức hiện nay.

Ông Trần Xuân Quảng, ROX Group và ông Trần Đăng Hoà, Tập đoàn FPT tặng hoa chúc mừng dự án chuyển đổi số cho 27 công ty thành viên thuộc ROX diễn ra thành công

Bà Phạm Thị Vân Hà, TGĐ Công ty ROX Living cho biết:"Việc triển khai thành công dự án SAP S/4HANA không chỉ giúp ROX Living và ROX iPark tối ưu hóa các quy trình quản trị, nâng cao hiệu quả vận hành mà còn là bước đà quan trọng trên hành trình chuyển đổi số của các đơn vị này. Chúng tôi tin rằng, với nền tảng giải pháp của SAP, sự đồng hành tích cực của FPT, ROX Living và ROX iPark sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo và tiến xa hơn trên hành trình phát triển bền vững".

Ông Trần Đăng Hoà, Tập đoàn FPT gửi lời chúc mừng tới ROX

Về phía FPT, ông Trần Đăng Hòa - Chủ tịch FPT IS, Tập đoàn FPT, chia sẻ: "Với định vị là tập đoàn đa ngành về phát triển đô thị & khu công nghiệp, dịch vụ & đầu tư tài chính, hướng đến mục tiêu sáng tạo giá trị thuận ích cho xã hội, hệ thống quản trị vững mạnh chắc chắn là yếu tố then chốt cho sự thành công của tập đoàn. Vì vậy sự đầu tư cho hệ thống quản trị đồng bộ dựa trên dữ liệu số có độ chính xác cao, cập nhật theo thời gian thực từ giải pháp hàng đầu thế giới SAP đã cho thấy rõ sự quyết tâm phát triển bền vững của ROX. Thành công trong hoạt động triển khai nền tảng chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp của ROX sẽ là nguồn cảm hứng và là hình mẫu điển hình cho các doanh nghiệp mọi quy mô trong và ngoài nước".

Tại Việt Nam, FPT là Đối tác Vàng của SAP và và đã đồng hành cùng hàng trăm Tập đoàn, doanh nghiệp ở nhiều quy mô, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên nền tảng giải pháp toàn cầu và các giải pháp Made by FPT.. Doanh nghiệp cũng nhiều lần liên tiếp được SAP vinh danh: Partner of the Year 2022, Best Rise Partner of the Year 2022, Mid-market Partner of the Year 2022, Partner of the Year 2021, DRS Partner of the Year 2021...