Freshity - Tiếp bước thành công của một thương hiệu Việt

Nói về Freshity, chắc hẳn không ai không biết những đóng góp to lớn của nhãn hàng trong chu trình dưỡng da của mọi nhà. Đối với mỗi cá nhân, đây có thể được xem như giải pháp cho những chiếc body bất ổn cần phải được thăm khám và điều trị. Với liệu pháp "treatment chuyên sâu" sẽ giúp đẩy lùi những đốm nâu, thâm sần tạo nên một nền da cơ thể căng mướt và tràn đầy sức sống. Freshity dần khẳng định được vị thế và chứng minh được tiềm lực kinh tế của bản thân khi có xuất thân bắt nguồn từ một thương hiệu Việt.

Bắt đầu từ con số 0 nhưng Freshity chưa từng giậm chân tại chỗ, với bề dày kinh nghiệm trong 3 năm cọ xát với những khách hàng "khó tính" và đạt nhiều thành tựu nhất định, Freshity hiểu rõ việc đem tới cho người tiêu dùng những sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu là điều hoàn toàn cần thiết. Chính vì lẽ đó, mỗi sản phẩm được Freshity cho lên kệ hàng đều phụ thuộc vào từng tình trạng da và phân khúc khách hàng chứ không phải thực trạng "một vá hai nồi" như trên các thị trường ảo trôi nổi.

Tìm hiểu nhu cầu - Giải pháp khắc phục

Đối với khảo sát thực tế, Freshity nhận thấy tình trạng chung ở da cơ thể của người tiêu dùng đang gặp phải là triệu chứng: viêm nang lông, mụn lưng, thâm sần và da không đều màu. Hiểu được nỗi lòng của người tiêu dùng, Freshity cho ra đời các dòng sản phẩm phù hợp với từng loại da chuyên biệt. Từ giờ không phải lo lắng da yếu, da nhạy cảm hay da chai lì có dưỡng trắng được không, cứ đến với Freshity để lấy lại được tự tin và làn da căng mịn, tràn đầy sức sống. Theo như chia sẻ từ Founder Freshity: "Tôi nghĩ việc phát triển một thương hiệu đến với công chúng phải xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, chứ không phải cho riêng một cá nhân hay cho bất kỳ vấn đề cơ thể của một Founder nào trong số chúng tôi."

Từ Milky Body Lotion chứa 4% hàm lượng alpha arbutin, đến Sữa dưỡng ủ trắng khổ qua chứa 1.5% retinol micro-peel hay Sữa dưỡng ủ trắng chiết xuất từ dứa đều được kiểm nghiệm mức độ hiệu quả, an toàn và lành tính cho từng bệnh lý của da cơ thể. Vì vậy, Freshity đã mất rất nhiều thời gian, công sức và tinh thần với mong muốn hỗ trợ cho quá trình dưỡng da của người tiêu dùng phải thật dịu nhẹ và an toàn nhất cho những ai sở hữu làn da siêu nhạy cảm cũng có thể an tâm khi sử dụng một sản phẩm nội địa.

Chế độ chăm sóc khách hàng

Nhãn hàng luôn tâm niệm "có tầm ắt phải có tâm", cái tâm ở đây là đối với từng khách hàng mua và sử dụng sản phẩm tại nhà Freshity luôn được chăm sóc và quan tâm trên mọi hành trình dưỡng da của mọi người. Nếu có bất kì gì xảy ra trên làn da của người tiêu dùng, Freshity cam kết ưu tiên hàng đầu vẫn luôn là lợi ích của khách hàng. Duy trì phong cách làm việc đó trong suốt 3 năm làm nghề, thương hiệu đã thu hút được hàng ngàn người yêu thích với 45 nghìn lượt mua hàng và nhiều phản hồi tích cực của người tiêu dùng cùng các lượt review từ các KOLs/KOC đa nền tảng. Đây là một thành công mà Freshity vô cùng trân quý đối với người Việt Nam nói riêng và các khách hàng quốc tế nói chung. Với lời hứa sẽ còn vươn xa trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế, người sáng lập thương hiệu từng chia sẻ: "Chúng tôi định hướng phát triển thành thương hiệu dưỡng trắng da cơ thể bán chạy nhất tại Đông Nam Á trong tương lai gần."

Giá trị phát triển bền vững

Freshity luôn tin rằng kết thúc điểm của mỗi một giá trị luôn hướng đến con người, chính vì vậy sứ mệnh của nhãn hàng là làm cách nào để lan tỏa thông điệp nhân văn nào đến tất cả mọi người. Chỉ nói bằng lời e rằng chưa đủ thuyết phục, Freshity hành động ngay bằng việc trích 10% lợi nhuận mỗi tháng cho các hoạt động cộng đồng, quyên góp ủng hộ những đồng bào khó khăn, trẻ em mồ côi. Không những vậy, nhãn hàng còn quyên góp 2 đợt trợ giúp đồng bào miền Trung vượt lũ, trở thành mạnh thường quân cố định quyên góp định kỳ mỗi tháng cho làng trẻ em SOS với 17 làng trên nhiều miền đất nước,...

Freshity - thương hiệu chăm sóc da cơ thể thuần Việt vô cùng tự hào về những đóng góp cho thị trường làm đẹp hiện nay. Với tiêu chí "Bảo vệ và nâng niu" làn da bạn, Freshity cam kết sẽ còn bùng nổ và khuấy đảo thị trường trong thời gian sắp tới. Mong rằng những "Freshier" sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng nhãn hàng trên hành trình tiến đến đỉnh cao của sứ mệnh "chăm sóc da cơ thể".