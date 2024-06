F.Studio by FPT chính thức có mặt trên TikTok Shop, tặng ưu đãi hàng triệu đồng

Mới đây, F.Studio by FPT đã chính thức mở bán các sản phẩm Apple trên gian hàng TikTok Shop của hệ thống. Giờ đây, các tín đồ của thương hiệu "Táo khuyết" sẽ có thêm một kênh mua sắm tiện lợi, nhanh chóng và an toàn thông qua nền tảng sôi động này.



Đại diện F.Studio by FPT, ông Phan Trần Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng Apple chia sẻ: "Trong suốt quá trình thử nghiệm và phát triển kinh doanh trên nền tảng TikTok, chúng tôi đã đạt được một số thành tựu đáng kể và tự hào trở thành hệ thống bán lẻ hàng đầu, tiên phong trong việc phát triển mô hình ‘mua sắm giải trí’ tại Việt Nam. TikTok không chỉ là nền tảng bán hàng đầy tiềm năng mà còn là cầu nối lý tưởng giúp F.Studio by FPT tiếp cận khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ năng động, yêu thích sự sáng tạo và trải nghiệm mua sắm nhanh chóng, tiện lợi."

Từ ngày 25/6 - 27/6, các sản phẩm Apple tại gian hàng TịkTok Shop của F.Studio by FPT được giảm giá đến 10% .

Dịp này, chọn mua sắm các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple tại gian hàng TikTok Shop của F.Studio by FPT, khách hàng sẽ được tặng thêm voucher giảm 10%, tối đa 3.000.000 đồng. Điển hình, chỉ từ 18.167.000 đồng, các iFan đã có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc iPhone 15 128GB thời thượng. Người hâm mộ Apple cũng có thể mang ‘về tay’ ngay một chiếc MacBook Air 13 inch M1 2020 đa tác vụ với mức giá chỉ từ 17.433.000 đồng trên TikTok Shop của hệ thống. Đồng thời, các sản phẩm iPad và Apple Watch chính hãng tại gian hàng cũng đang có mức giá tốt trong thời gian này. Đơn cử, dòng sản phẩm iPad Air 11 inch M2 2024 sở hữu mức ưu đãi ấn tượng, chỉ từ 15.291.000 đồng; Apple Watch SE 2 GPS 40mm chỉ còn từ 5.571.000 đồng... Ngoài ra, đều đặn hàng tháng, F.Studio by FPT cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi như "Ngày đôi siêu sale", "Siêu sale cuối tháng"... với vô vàn voucher hấp dẫn đang chờ đón. Bạn có thể theo dõi kênh TikTok F.Studio by FPT để nhận được thông tin ưu đãi sớm nhất.

Thêm vào đó, khách hàng có thể đến hệ thống cửa hàng của FPT Shop hoặc F.Studio by FPT để sở hữu ngay gói đặc quyền bảo hành 2 năm và 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng cho các sản phẩm iPhone. Cụ thể, trong suốt 12 tháng kể từ khi kích hoạt, nếu máy đang sử dụng bị lỗi từ nhà sản xuất, khách hàng sẽ lập tức được FPT Shop và F.Studio by FPT đổi ngay 01 máy mới, nguyên seal 100% có thời hạn bảo hành mới 12 tháng. Như vậy, chỉ cần chưa đầy 24 giờ, khách hàng sẽ được dùng ngay máy mới thay vì phải mất thời gian chờ đợi sửa chữa bảo hành. Thông qua chương trình, FPT Shop và F.Studio by FPT mong muốn giúp bạn an tâm trải nghiệm các dòng sản phẩm cao cấp này.

Chính thức trở thành đại lý ủy quyền của Apple từ năm 2012, FPT Shop và F.Studio by FPT luôn khẳng định vị thế tiên phong trong ngành bán lẻ thiết bị điện tử với những sáng kiến, những đổi mới liên tục trong chương trình bán hàng cùng chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Để tham khảo và trải nghiệm mua sắm các sản phẩm Apple chính hãng tại gian hàng TikTok Shop của hệ thống, mời bạn truy cập: https://www.tiktok.com/@fstudiobyfpt?lang=en hoặc truy cập TikTok và chọn tìm kiếm "F.Studio by FPT".