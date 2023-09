FWD trao xe Mercedes cho khách hàng trong chương trình khôi phục hợp đồng bảo hiểm

Sau hơn 3 tháng diễn ra, chương trình "Khôi phục hợp đồng - Lái xe sang về nhà" do Bảo hiểm FWD thực hiện đã chính thức khép lại với lễ trao xe Mercedes-Benz C 200 Avantgarde cho khách hàng N.M.H. Được biết, anh N.M.H là khách hàng mua bảo hiểm qua Kênh Bancassurance của FWD. Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, anh N.M.H đã đóng phí bảo hiểm để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm và may mắn trúng giải thưởng là chiếc xe Mercedes-Benz C 200 Avantgarde.



Trong bảo hiểm nhân thọ, nếu khách hàng tham gia bảo hiểm mà không hiểu rõ mục đích và chức năng của bảo hiểm thì rất dễ dẫn đến tình trạng huỷ hợp đồng bảo hiểm giữa chừng. Dù đến từ nguyên nhân nào thì việc dừng đóng phí dẫn đến hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực sẽ gây thiệt hại cho chính khách hàng.

Cụ thể, nếu huỷ hợp đồng bảo hiểm trong vòng 2-3 năm đầu tiên, khách hàng sẽ bị tổn thất lớn về mặt tài chính bởi các loại phí liên quan đến quản lý hợp đồng thường khá cao vào những năm đầu tiên và giảm dần các năm về sau. Thông thường, phải từ năm thứ 10 trở đi, giá trị hoàn lại mới tương đương hoặc cao hơn số phí mà khách hàng đã đóng.

Bên cạnh đó, rủi ro trong cuộc sống có thể đến bất kỳ khi nào vì vậy khách hàng cần được bảo vệ liên tục và không gián đoạn. Ngoài quyền lợi bảo vệ, khách hàng còn đảm bảo quyền lợi tích luỹ dài hạn theo hợp đồng bảo hiểm cho các kế hoạch trong tương lai. Đặc biệt, một quyền lợi khác mà ít người để ý đó là tham gia bảo hiểm càng sớm thì mức phí bảo hiểm càng thấp. Do đó khi khách hàng duy trì hợp đồng bảo hiểm lâu dài, đồng nghĩa với việc khách hàng được duy trì mức phí bảo hiểm cố định qua các năm, giảm nguy cơ bị từ chối tham gia bảo hiểm khi tuổi đã cao hoặc đã có dấu hiệu rủi ro về sức khoẻ.

Bảo hiểm FWD luôn thể hiện sự đồng hành cùng khách hàng trong hành trình bảo vệ.

Chương trình "Khôi phục hợp đồng - Lái xe sang về nhà" là một trong những nỗ lực đầy ý nghĩa của Bảo hiểm FWD nhằm giúp khách hàng tiếp tục đóng phí để khôi phục hợp đồng bảo hiểm, giảm thiểu các thiệt hại đáng tiếc cho khách hàng, giúp khách hàng tiếp tục duy trì các quyền lợi bảo vệ, quyền lợi tích luỹ dài hạn theo hợp đồng bảo hiểm. Bên cạnh đó, hoạt động thiết thực này của FWD cũng góp phần xây dựng niềm tin của khách hàng vào thị trường bảo hiểm.