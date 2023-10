Gã đàn ông giả làm nữ sinh khai 'kịch bản' ly kỳ lừa 5,7 tỷ đồng của đại gia

Liên quan thông tin gã đàn ông giả nữ sinh lừa đảo gần 6 tỷ đồng , ngày 12/10, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang củng cố hồ sơ để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo đối với đối tượng Lâm Hoàng Ngân (39 tuổi, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

Khai nhận với công an, Ngân cho biết, trong suốt quá trình lừa ông T.M.K. (ngụ thành phố Cà Mau), Ngân không nói chuyện điện thoại mà chỉ nhắn tin với ông. Ngân nêu lý do nếu bị gia đình phát hiện mình có số tiền lớn như vậy là do làm ăn phi pháp, phải họp gia đình xử lý, để không gặp mặt khi ông K. đề nghị.

Theo lời khai của Ngân, để "moi" tiền ông K., mỗi ngày, Ngân dựng lên một câu chuyện của gia đình. Từ chuyện anh trai làm ăn thua lỗ, phát hiện vợ ngoại tình nên tự tử; chuyện cha mẹ mâu thuẫn với thông gia trong việc phân chia tài sản của anh trai và bị đánh chấn thương sọ não, tử vong.

Khi đưa ra lời đề nghị cần giúp đỡ, Ngân luôn đưa ông K. vào thế "chỉ cần giúp 1/2 hoặc 1/3" số tiền Ngân đưa ra. Về phần ông K., khi đã chuyển cho "nữ sinh" hơn 5 tỷ đồng nhưng vẫn không được gặp mặt thì nhắn tin nhắc về số nợ.

Đối tượng Lâm Hoàng Ngân.

Bị nhắc nợ, Ngân nhiều lần nêu lý do trốn tránh . Sau đó, Ngân nói cần tiền trị bệnh cho cha và ông K. tiếp tục chuyển 290 triệu đồng. Vài ngày sau, Ngân báo ca mổ không thành công, cha chết và công an đang vào cuộc điều tra, cần 120 triệu để không mổ tử thi…

Sau đó, ông K. tiếp tục nhắc nợ thì Ngân dựng lên nhiều câu chuyện qua mặt ông K. Đến giữa tháng 6/2023, ông K. lại truy hỏi về số nợ, nhưng sau đó Ngân trốn, không liên lạc được.

Thấy vậy, ông K. làm đơn trình báo cơ quan công an. Ban Giám đốc Công an Cà Mau thành lập chuyên án và sau hơn 2 tháng vào cuộc điều tra thì bắt tạm giam Ngân.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, thông qua nhóm chat trên mạng xã hội, Ngân sử dụng tài khoản "Hoang Ngan" làm quen với ông K.. Khi đó, Ngân giới thiệu mình là sinh viên, tải hình một phụ nữ trên mạng về rồi gửi cho ông K. và nhắn tin than khổ…

Trong thời gian nhắn tin qua lại, ông K. hẹn "em gái mưa" đến nhà nghỉ nói chuyện. Lúc này, Ngân ra điều kiện phải chuyển cho Ngân 13 triệu đồng. Khi ông K. chuyển tiền và tới điểm hẹn đợi thì không thấy ai đến.

Lúc này, Ngân nhắn tin lý giải do mẹ bị bệnh nên thất hứa và xin ông K. thêm 20 triệu đồng. Ông K. đồng ý và chuyển tiền sau đó. Do nhiều lần bị Ngân sử dụng nick ảo để xin tiền nên ông K. xóa kết bạn.

Thấy "con mồi" dễ ăn, Ngân lên mạng tìm hiểu thông tin, biết ông K. có nhiều tài sản nên tạo một tài khoản Zalo với tên "Phượng Hằng" để chủ động kết bạn và làm quen với ông K..

Ngoài xin tiền mua xe, Ngân còn bịa ra chuyện anh trai phá sản cần tiền trả nợ, cha mẹ bị thông gia đánh chấn thương sọ não… để lừa ông K. nhiều lần chuyển vào tài khoản số tiền gần 5,7 tỷ đồng.