Gã khổng lồ sạc xe điện của Trung Quốc ra mắt bộ siêu sạc nhanh chưa từng có: Nạp 1km trên mỗi giây, đi 300 km chỉ sau 5 phút sạc

Ảnh minh họa

Hãng xe điện X-peng của Trung Quốc mới đây đã trình làng bộ sạc nhanh S5 với công suất sạc lên tới 800 kW, giúp xe đạt được phạm vi hoạt động hơn 300 km sau 5 phút sạc. Bộ siêu sạc thế hệ mới sẽ được đưa ra thị trường vào cuối quý này, mang lại tốc độ sạc nhanh vượt bậc so với các dòng sạc trên thị trường hiện nay.

Thông tin này được chia sẻ bởi Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành nhà sản xuất xe điện X-peng He Xiaopeng. Ông He cho biết, bộ sạc siêu nhanh S5 có dòng điện đầu ra tối đa 800 A và điện áp đầu ra tối đa 1.000 V, cho phép sạc mỗi giây được hơn 1km. Để so sánh, trước đó công suất 600 kW của bộ sạc từ Huawei thuộc hàng cao nhất thế giới. Ông He cho biết thêm rằng bộ sạc nhanh thế hệ tiếp theo chỉ mất chưa đầy 13 giây từ khi cắm xe đến khi bắt đầu sạc.

Trước đó bộ sạc mạnh nhất của của Xpeng là bộ sạc S4, được ra mắt vào ngày 15 tháng 8 năm 2022, được công ty tuyên bố có thể đạt được phạm vi hoạt động 210 km trong 5 phút sạc. Theo thông tin được Xpeng công bố trước đó, bộ sạc siêu nhanh S4 có công suất tối đa 480 kW, dòng điện tối đa 670 A và công suất sạc cực đại 400 kW.

Tính đến cuối tháng 7, Xpeng đã có 1.300 trạm sạc đi vào hoạt động, trong đó có 1.000 trạm sạc nhanh trải dài khắp Trung Quốc. Xpeng đang nhắm mục tiêu 10.000 trạm sạc tự vận hành vào năm 2026, bao gồm 4.500 trạm sạc siêu nhanh làm mát bằng chất lỏng. Trong 2023, Xpeng bán được tổng cộng 141.601 xe điện. Trong năm nay, mục tiêu doanh số của hãng là 280.000 xe.

Theo Liên minh Xúc tiến Cơ sở Hạ tầng Sạc Xe Điện Trung Quốc, Trung Quốc có 2,7 triệu trạm sạc công cộng vào cuối năm 2023. Con số này dự kiến sẽ tăng 40% vào năm 2024, nhưng chỉ một số sẽ hỗ trợ sạc nhanh.

Đối với các hãng xe phát triển trạm sạc khác tại Trung Quốc, Nio có 2.306 trạm sạc nhanh tại Trung Quốc, cung cấp 10.532 bộ sạc. Ngoài ra Nio sở hữu 1.619 trạm sạc thông thường, cung cấp 12.385 bộ sạc và 2.458 trạm trao đổi pin. Li Auto cũng đang tích cực xây dựng các cơ sở sạc để chuẩn bị cho việc ra mắt thêm nhiều mẫu xe điện chạy pin (BEV) vào năm tới. Đến nay, Li Auto có 701 trạm sạc. Công ty đặt mục tiêu có hơn 2.000 trạm sạc vào cuối năm nay và hơn 5.000 vào cuối năm 2025.

Trên thế giới, Tesla đã đi đầu trong việc phát triển mạng lưới sạc nhanh. Công ty này bắt đầu lắp đặt các trạm sạc nhanh ở Trung Quốc vào năm 2014 và có hơn 11.000 bộ sạc tính đến tháng 11/2023. Tuy nhiên, hầu hết chỉ có thể sạc xe Tesla. Công ty Mỹ cho biết vào năm 2023, họ sẽ mở cửa cho một số xe điện khác, nhưng điều này chỉ áp dụng cho khoảng 20% số trạm của họ.

Theo CNC