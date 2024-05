Gã khổng lồ TowerCo "họ" Viettel trên sàn chứng khoán ước lãi gần 200 tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction – mã CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2024 với doanh thu ước đạt 984,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 51,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 1% so với cùng kỳ 2023.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, Viettel Construction ước đạt 3607,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với cùng kỳ 2023 và hoàn thành 29% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 195,6 tỷ đồng, tăng 5% so với quý 1/2023 và hoàn thành 29% kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

Về cơ cấu doanh thu 4 tháng đầu năm, mảng vận hành khai thác đóng góp gần 1.888 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ, chiếm 52% tổng doanh thu. Viettel Construction đã phối hợp với Viettel Telecom xây dựng và triển khai nâng cao chất lượng mạng cố định băng rộng quý 2/2024, nâng cao trải nghiệm khách hành nhằm giảm số lượng khách hàng rời mạng. Công ty cũng hoàn thành củng cố 27.334 trạm đạt chuẩn 100 điểm.

Tại thị trường nước ngoài, Viettel Construction đảm bảo 100% KP/s mạng và xử lý sự cố truyền dẫn cho nhà mạng Mytel (Myanmar), MetFone (Cambodia) và các TowerCo khác.

Mảng xây lắp đem về 1.057 tỷ đồng doanh thu trong 4 tháng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 29% tổng doanh thu. Lũy kế nguồn việc B2B đạt 659 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ 2023 với các dự án tiêu biểu như Khách sạn nghỉ dưỡng bản Mòng Lào Cai (181 tỷ đồng); Dự án thi công xây dựng Trường học, Trạm y tế tại Hải Phòng (22 tỷ đồng);... Nguồn việc B2C&SME đạt 761 tỷ đồng, tăng trưởng 55% so với cùng kỳ năm 2023. Tý lệ phú công trình do Viettel Construction xây dựng: 688/701 huyện (tương đương 98%); 2.709/10.596 xã (tương đương 25,6%). Hoạt động kinh doanh nội thất cung cấp kèm theo các công trình xây dựng đem về thêm 76 tỷ doanh thu sau 4 tháng.

Lĩnh vực giải pháp và dịch vụ kỹ thuật đạt 450 tỷ đồng doanh thu luỹ kế 4 tháng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 13% tổng doanh thu. Mảng năng lượng mặt trời (NLMT) đã thực hiện ký kết hợp đồng triển khai NLMT cho hộ gia đình và doanh nghuepej 3MWp với giá trị hơn 32 tỷ. Mảng ME&ICT đã hoàn thành thi công cơ điện dự án Khu nghỉ dưỡng Cồn Ba Xã - Quảng Nam với giá trị gần 13 tỷ.

Bên cạnh đó, Viettel Construction còn phát triển mô hình kinh doanh bán lẻ kết hợp Online và Door to Door (giao hàng, triển khai) đạt 15,516 thuê bao mua hàng tháng 4/2024, nâng tổng số thuê bao lên 69.000. Ngoài ra, doanh nghiệp đã ký kết thành công hợp đồng thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy và camera cho tổ hợp khách sạn, khu giải trí An Phát - Phú Thọ có giá trị gần 2 tỷ.

Mảng hạ tầng cho thuê tăng trưởng 38% so với cùng kỳ, đạt 181,4 tỷ đồng doanh thu, chiếm 5%. Lũy kế đến hết tháng 4/2024, Viettel Construction sở hữu 6.989 trạm BTS (giữ vững vị trí TowerCo số 1 Việt Nam); 2,45 triệu m2 DAS; 2.716 km truyền dẫn; 16,92 MWp năng lượng mặt trời. Trong đó, 230 trạm BTS có lớn hơn 2 nhà mạng trở lên thuê vị trí với tỷ lệ dùng chung đạt 1,03.