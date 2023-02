"Gà vàng" chưa đẻ trứng của Thế giới di động: Bách Hoá Xanh lỗ luỹ kế 7.000 tỷ, An Khang lỗ hơn 300 tỷ và MWG Cambodia lỗ hơn 600 tỷ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 (chưa kiểm toán) của CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG) tiết lộ khoản lỗ tính thuế rất lớn của các chuỗi bán lẻ thuộc công ty này qua các năm.

Lỗ tính thuế là khoản lỗ trong kỳ tính thuế, chưa tính phần lãi từ kỳ trước chuyển sang. Lỗ tính thuế năm 2022 do DN ước tính theo tờ khai thuế và chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán. Do đó, số lỗ tính thuế ước tính đó có thể cao hơn hoặc thấp hơn con số do cơ quan thuế quyết toán cuối cùng. Sự chênh lệch này xuất hiện bởi có những khoản chi phí mà DN kê khai nhưng bị cơ quan thuế điều chỉnh tăng hoặc giảm.

Ví dụ như chi phí lãi vay. Giả sử thực tế doanh nghiệp phải vay vốn với lãi suất 25%/năm nhưng mức tham chiếu trên thị trường tối đa là 15%/năm. Khi đó, chi phí phải trả cho 10% lãi vay còn lại không được cơ quan thuế chấp nhận. Trong trường hợp này,lỗ tính thuế sẽ thấp hơn lỗ thực tế của doanh nghiệp.

Theo con số mà MWG báo cáo, các chuỗi Bách Hóa Xanh, An Khang và Thế giới di động Cambodia liên tục lỗ nên không có lãi để chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo.

Bách Hoá Xanh lỗ thuế luỹ kế hơn 7.000 tỷ đồng

Đối với Bách Hóa Xanh, các khoản lỗ tính thuế của chuỗi này tăng liên tục từ 2016 đến 2020, giảm xuống 966 tỷ vào năm 2021 nhưng tăng vọt lên 2.744 tỷ vào năm 2022. Tổng lỗ thuế 7 năm từ khi thành lập của Bách Hóa Xanh đã gần 7.200 tỷ đồng.

Dữ liệu chúng tôi có được, lỗ thực tế của Bách Hóa Xanh từ 2016 – 2021 có sự chênh lệch nhỏ so với lỗ tính thuế, nhưng luôn lớn hơn lỗ tính thuế.

Báo cáo mới nhất của Thế giới di động cho biết, đến cuối tháng 12/2022, Bách Hoá Xanh có 1.728 cửa hàng đang hoạt động. Doanh thu chuỗi này vẫn đạt hơn 27.000 tỷ đồng, bằng 96% mức doanh thu kỷ lục của năm 2021 khi nhu cầu tích trữ hàng thiết yếu tăng cao trong các đợt bùng phát dịch.

So với trước khi thực hiện tái cấu trúc, doanh thu trung bình/cửa hàng/tháng trong quý 4 đạt 1,37 tỷ đồng – tăng 45% với quý 1/2022 và lợi nhuận trực tiếp (EBIT) tại cửa hàng đã chuyển từ âm sang dương 2%-3%. EBITDA tại cửa hàng ở mức 7-8%.

Năm 2023, Bách Hoá Xanh đặt mục tiêu đạt điểm hoà vốn toàn chuỗi vào cuối quý 4/2023.

MWG Cambodia lỗ thuế luỹ kế 605 tỷ đồng

Thế giới di động chính thức "thâm nhập" thị trường Campuchia vào năm 2017 với chuỗi điện thoại BigPhone có mô hình tương tự thegioididong.com tại Việt Nam. Tháng 6/2020, chuỗi này đã được đổi tên thành Bluetronics, mở rộng địa bàn hoạt động từ PhnomPenh sang các tỉnh khác.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO Thế Giới Di Động từng cho biết, doanh thu của chuỗi Bluetronics ước đạt 500 tỉ đồng trong năm 2021. Nếu không bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bluetronics đã có thể đạt tới điểm hòa vốn ngay trong năm 2021. Khi đó, lãnh đạo công ty vẫn đặt mục tiêu hồi vốn và có lời ở chuỗi này vào năm 2022.

Tuy nhiên, báo cáo tài chính cho biết, Thế giới di động tại Campuchia cũng lỗ thuế liên tục từ 2017 đến nay, trong đó năm 2021 và 2022 lỗ lớn nhất với 187 tỷ đồng và 330 tỷ đồng.

Chuỗi nhà thuốc An Khang lỗ thuế hơn 300 tỷ đồng trong năm 2022

Chuỗi nhà thuốc An Khang trong năm 2022 cũng nhanh chóng ghi nhận lỗ thuế 306 tỷ đồng, luỹ kế từ 2019 đến nay là gần 320 tỷ đồng.

Nhà thuốc An Khang có 500 cửa hàng đang hoạt động (giảm gần 20% so với cuối năm 2021). Trên thị trường chuỗi bán lẻ dược phẩm hiện nay, cơ cấu sản phẩm của các chuỗi có sự khác biệt. Nếu như Pharmacity có tỷ lệ sản phẩm không phải thuốc (chăm sóc cá nhân, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, mẹ và bé) chiếm lên đến hơn 70%, thì tại Long Châu, tỷ trọng thuốc là 70-80%. An Khang hiện cân bằng giữa hai nhóm.

Nhận diện được khó khăn, Thế giới di động đã dừng kế hoạch chạy đua mở rộng chuỗi An Khang. Ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết sẽ không chạy theo số lượng cụ thể mà tính toán một cách thận trọng, tập trung vào chất lượng để đảm bảo lợi nhuận, EBITDA dương.

Theo chia sẻ, doanh thu trung bình 1 cửa hàng An Khang là 350-400 triệu đồng. Nếu đạt doanh thu trung bình khoảng 450-500 triệu đồng với biên lợi nhuận gộp đang có là 22%, mức doanh thu 500 triệu đồng có thể giúp chuỗi này đạt hòa vốn và thậm chí có lời.

Hồi đầu năm 2022, An Khang đặt mục tiêu 800 cửa hàng.