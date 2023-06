Galaxy Education tham vọng gì khi bắt tay cùng Fahasa?

Tham vọng tạo ra một "liên minh giáo dục và hỗ trợ học tập" cho người học trên khắp Việt Nam

Tham gia vào thị trường Edtech trong bối cảnh Edtech nước ta vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu dù tiềm năng thị trường khá lớn (dự kiến đạt 3 tỷ USD vào năm 2023 theo Ken Research), nhưng để chinh phục được thị trường này Galaxy Education xác định cần có sự kiên trì và một tầm nhìn dài hạn.

Đó là lý do Công ty liên tục cải tiến công nghệ các khóa học, đưa công nghệ AI nhận diện giọng nói vào các sản phẩm tiếng Anh, cập nhật và nâng cấp chất lượng các chương trình học và dịch vụ hỗ trợ học tập dành cho học sinh phổ thông thông qua việc ra mắt các dòng sản phẩm mới với nhiều ưu điểm vượt trội so với phiên bản cũ. Công ty mong muốn có thể đưa các sản phẩm giáo dục chất lượng cao của mình đến với người học trên mọi miền tổ quốc, đồng thời giúp thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng trong học tập do điều kiện kinh tế hoặc vị trí địa lý.

Tuy nhiên, để có thể làm được điều này nhanh nhất và bền vững nhất, Galaxy Education ấp ủ tham vọng tạo nên một "Liên minh giáo dục và hỗ trợ học tập" ở đó các doanh nghiệp uy tín đầu ngành trong các lĩnh vực giáo dục và bổ trợ giáo dục, có cùng chí hướng, sẽ sát cánh cùng nhau để lan tỏa và mang lại những sản phẩm và dịch vụ học tập chất lượng tốt nhất đến với mọi người dân Việt Nam với một giá thành mà ai cũng có thể tiếp cận được.

Fahasa và "liên minh" chiến lược đầu tiên của Galaxy Education

Fahasa là thương hiệu đầu ngành phát hành sách với gần 50 năm tuổi đời, cung cấp nhiều loại sách, tài liệu học tập, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập… và hiện sở hữu hệ thống lên đến 120 nhà sách trải dài khắp Việt Nam. Hoạt động với sứ mệnh mang trí thức và văn hóa đọc đến với mọi nhà, Fahasa đã và đang không ngừng nỗ lực thúc đẩy văn hóa đọc của người Việt ngày càng lớn mạnh, đưa những giá trị kiến thức trong sách thấm sâu vào đời sống văn hóa tinh thần xã hội. Từ đó góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Không chỉ cùng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục, Fahasa và Galaxy Education còn có sự tương đồng trong sứ mệnh xây dựng và thúc đẩy văn hóa học tập chủ động, tự trau dồi phát triển bản thân cho người Việt.

Bên cạnh đó, Fahasa có thế mạnh về hệ thống kênh phân phối cùng hàng triệu khách hàng trung thành, còn Galaxy Education lại có thế mạnh về công nghệ, thiết kế và cung cấp các giải pháp học tập toàn diện đã được hơn 7 triệu phụ huynh và học sinh tin tưởng lựa chọn. Vì vậy sự hợp tác giữa Fahasa và Galaxy Education sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả hai bên và hỗ trợ nhau cùng thực hiện sứ mệnh đã đặt ra.

Chia sẻ về sự hợp tác giữa Galaxy Education và Fahasa, ông Phạm Giang Linh - Tổng Giám đốc Galaxy Education cho biết: "Fahasa là đối tác hoàn hảo của Galaxy Education trong sứ mệnh nâng tầm tri thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Thông qua việc phủ sóng các khóa học online trên sàn thương mại điện tử và chuỗi nhà sách trên khắp cả nước của Fahasa, Galaxy Education mong muốn giúp nhiều khách hàng tiếp cận được với những khóa học trực tuyến chất lượng cao, giá thành hợp lý. Từ đó khuyến khích học viên hình thành thói quen học tập chủ động và năng lực tự học với các khóa học trực tuyến, đưa ngành giáo dục trực tuyến Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng của nó."

"Việc đưa các khóa học trực tuyến vào hệ thống nhà sách trên toàn quốc và tất cả các kênh thương mại điện tử của Fahasa sẽ giúp sản phẩm, dịch vụ của Fahasa đa dạng và hoàn chỉnh hơn. Fahasa kỳ vọng, các khóa học trực tuyến chất lượng của Galaxy Education sẽ góp phần giúp cho nhiều học sinh phát triển năng lực tự học, tự trau dồi kiến thức bên cạnh việc mua sách để tự tham khảo và học tập, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành giáo dục trực tuyến Việt Nam, bắt kịp bước tiến của nền giáo dục thế giới, đồng thời góp phần nâng cao trí tuệ Việt trong tương lai." - ông Phạm Nam Thắng, Tổng giám đốc Fahasa chia sẻ.

Sau hợp tác này, Galaxy Education kỳ vọng trong tương lai có thể hợp tác với nhiều đối tác lớn có tâm và có tầm như Fahasa để tạo được "Liên minh giáo dục và hỗ trợ học tập" vững chắc, mang đến các sản phẩm và dịch vụ giáo dục tốt nhất với mức giá ưu đãi nhất cho người Việt.

Bên cạnh đó, nhằm đánh dấu cột mốc hợp tác chiến lược toàn diện, Galaxy Education và Fahasa sẽ cùng nhau mang đến chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay dành cho khách hàng mua khóa học trực tuyến chất lượng cao của Galaxy Education tại hệ thống nhà sách, ứng dụng hoặc sàn thương mại điện tử của Fahasa với giá chỉ từ 99.000VNĐ.

Ngoài ra, khách hàng mua hàng tại hệ thống nhà sách Fahasa trên toàn quốc thỏa mãn một trong ba điều kiện: đơn hàng có giá trị từ 200.000VNĐ, mua bộ sách giáo khoa, hoặc mua bloc tập học sinh của Fahasa sẽ được tham gia chương trình "Vòng Quay May Mắn" với cơ hội nhận nhiều quà tặng giá trị từ Galaxy Education và Fahasa.

