Galaxy S23 Ultra ra mắt với cấu hình 'đỉnh' nhất từ trước đến nay, camera nâng cấp, giá từ 32 triệu đồng đối đầu iPhone 14 Pro Max

Samsung vừa chính thức vén màn mẫu di động mới nhất, cao cấp nhất của hãng trong sự kiện Unpacked thường niên. Galaxy S23 Ultra hiện được xem là mẫu di động Android đẳng cấp nhất để đối đầu iPhone từ Apple. Chiếc smartphone này ra mắt cùng 2 model khác là S23 và S23 Plus.

Về thiết kế, Galaxy S23 Ultra gần như không có thay đổi so với năm ngoái. Đây vẫn là một chiếc smartphone kết hợp giữa dòng S và dòng Note với bút S Pen với kiểu dáng có phần mạnh mẽ hơn so với 2 model còn lại.

Chân dung chiếc Galaxy S23 Ultra. Ảnh: The Verge.

S23 Ultra giờ đây ít đường cong hơn, ống kính camera lớn hơn cho thấy chất lượng nhiếp ảnh sẽ được nâng cấp đáng kể. Đây cũng là smartphone đầu tiên trang bị kính cường lực Gorolla Class Victus, bên dưới là cảm biến vân tay siêu âm.



Camera là một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý trên model này. So với thế hệ trước, camera chính trên S23 Ultra được đổi sang loại cảm biến siêu lớn ISOCELL HP2 200 MP kích thước 1/1,3 inch với khẩu độ f/1.7. Camera này cho phép bạn chụp những bức ảnh độ phân giải siêu lớn cũng như quay video 8K với tỷ lệ khung hình lớn hơn.

Nhờ công nghệ Super Quad Pixel hay pixel-binning kết hợp 4 hoặc 16 điểm ảnh làm một để cho ra các bức ảnh 50 MP hay 12 MP trong điều kiện ánh sáng cực yếu.

Các camera còn lại gồm camera 12 MP siêu rộng và camera telephoto 10 MP f/2.4 cho khả năng zoom 3X cùng một camera 10 MP khác có khả năng zoom quang 10X. Tất nhiên, máy vẫn giữ lại khả năng zoom kỹ thuật số 100X. Samsung rất tự tin vào khả năng chụp đêm của Galaxy S23 và khẳng định nó tốt hơn nhiều so với thế hệ trước.

Về cấu hình, S23 Ultra vẫn sử dụng màn hình AMOLED QHD+ 120 Hz, độ sáng tối đa đạt 1.750 nits, mật độ điểm ảnh 500 ppi. Bên trong, model này sử dụng con chip Qualcomm Snapdragon Gen 2 với tùy chọn RAM 8 hoặc 12 GB, dung lượng dao động từ 256 GB đến 1 TB.

Model này cũng sử dụng viên pin 5.000 mAh, sạc nhanh 45W cho phép sạc từ 0-65% trong 30 phút. Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh không dây cũng như tính năng sạc ngược cho thiết bị khác.

Về giao diện, model này dùng giao diện One UI 5.1, tùy biến từ Android 13 với hàng loạt cải tiến so với thế hệ cũ. Sau này, Samsung cũng sẽ tung bản cập nhật nâng cấp giao diện One UI 5.1 cho các model cũ hơn như Galaxy S22, Z Fold 4 hay Z Flip 4.

Trong khi đó, Galaxy S23 và S23 Plus có thiết kế hơi khác biệt, tập trung vào yếu tố phẳng và tối giản. Máy phẳng ở cả mặt trước và mặt sau, chỉ có duy nhất khung kim loại là hơi cong nhẹ. S23 dùng màn hình 6,1 inch trong khi bản Plus là màn hình 6,6 inch – tương đồng với model năm ngoái.

Cả 2 đều dùng màn hình Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải Full HD+ 120 Hz, kính cường lực Gorilla Glass Victus 2, chip Snapdragon Gen 2 với các tùy chọn dung lượng 128-512 GB cho bản tiêu chuẩn, 256-512 GB cho bản Plus.

Bộ đôi Galaxy S23 và S23 Plus.

Galaxy S23 sử dụng pin 3.900 mAh, bản Plus là pin 4.700 mAh – lớn hơn đôi chút so với thế hệ trước. S23 chỉ trang bị sạc nhanh 25W trong khi bản Plus là 45W với bố trí 3 camera gồm camera chính 50 MP F/1.8, camera siêu rộng 12 MP và camera telephoto 10 MP.



Giá bán bộ 3 Galaxy S23

Ngay sau khi máy ra mắt, các nhà bán lẻ tại Việt Nam cũng lập tức cung cấp các thông tin về giá bán cũng như chương trình ưu đãi dành cho bộ 3 này.

Theo thông tin từ FPT Shop, Galaxy S23 sẽ có giá bán chính thức là 24,99 triệu đồng (bản 256 GB), S23 Plus giá 26,99 triệu đồng (bản 512 GB) còn S23 Ultra là 31,99 triệu đồng cho bản 256 GB, 36,99 triệu đồng bản 512 GB – RAM 12 GB và 44,99 triệu đồng cho bản 1 TB.

Hệ thống này cho hay khách đặt sớm Galaxy S23 series có thể nhận ưu đãi trị giá khoảng 8 triệu đồng, gồm giảm giá 5 triệu, tặng ốp lưng trị giá 1,5 triệu, giảm thêm 2 triệu cho khách mở thẻ tín dụng liên kết. Đó là chưa kể một số ưu đãi khác như trợ giá cho chương trình thu cũ đổi mới, thanh toán qua VNPay...

Đại lý nhận đặt cọc đến ngày 17/2, do đó nhiều khả năng máy sẽ chính thức lên kệ vào ngày 18/2.