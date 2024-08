Galaxy Z Fold6: Người bạn đồng hành tin cậy của doanh nhân thành đạt

Galaxy Z Fold6 đại diện cho sự tiến bộ của công nghệ di động, mang đến những trải nghiệm độc đáo và hiệu quả hơn cho người dùng, đặc biệt là những người thành công trong cuộc sống, những doanh nhân nổi bật luôn lựa chọn sản phẩm cho riêng mình một cách thông minh.



Tiên phong về công nghệ nâng cao hiệu suất làm việc

Bản thân Galaxy Z Fold6 được trang bị màn hình lớn 7.6 inch có thể gập mở linh hoạt và tính năng đa nhiệm tối ưu, giúp người dùng có thể làm nhiều việc cùng một lúc mà không gặp khó khăn. Giờ đây, với công nghệ độc đáo Galaxy AI, người dùng có thể tận dụng tối đa không gian màn hình để thực hiện các tác vụ phức tạp, từ quản lý công việc, ghi chú, đến tìm kiếm thông tin.

Một trong những tính năng đáng chú ý của Galaxy AI là khả năng "Khoanh tròn để tìm kiếm trên Google" (Circle to Search with Google). Tính năng này cho phép người dùng chỉ cần khoanh tròn nội dung cần tìm trên màn hình và Galaxy AI sẽ ngay lập tức cung cấp thông tin chi tiết về chủ thể đó.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Giám đốc điều hành Thế giới di động & Điện máy xanh, chia sẻ: "Bản thân tôi thật sự ấn tượng bởi khả năng đa nhiệm và tính năng mà Galaxy AI trên Z Fold6 mang lại cho các tác vụ liên quan đến công việc kinh doanh. Đặc biệt là tính năng khoanh tròn tìm kiếm rất tiện lợi, chỉ cần khoanh tròn nội dung cần tìm và Galaxy AI sẽ ngay lập tức cung cấp cho tôi thông tin chi tiết về chủ thể tôi đang muốn tìm."

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Giám đốc điều hành Thế Giới Di Động & Điện Máy Xanh

Galaxy Z Fold6 còn tích hợp tính năng "Trợ lý Note quyền năng" (Note Assist), giúp người dùng dễ dàng nắm bắt, ghi chú và tóm tắt các thông tin trong mọi buổi họp. Người dùng có thể nhanh chóng ghi lại các ý tưởng, thông tin quan trọng và tự động tóm tắt chúng, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT FPT Retail, nhận xét: "Tính năng "Trợ lý Note quyền năng" của Z Fold6 thật tuyệt vời với khả năng hỗ trợ được tiếng Việt. Tôi có thể dễ dàng ghi lại nhanh chóng thông tin và tóm tắt chúng trong các cuộc họp mà không sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào."



Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT FPT Retail

Một tính năng khác cũng được đánh giá cao trên Galaxy Z Fold6 là "Phiên dịch viên" (Interpreter), cho phép người dùng giao tiếp và hiểu các ngôn ngữ khác nhau trong thời gian thực. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các cuộc họp quốc tế và du lịch, giúp người dùng vượt qua rào cản ngôn ngữ một cách dễ dàng. Bà Đinh Thị Dung, Giám đốc điều hành Viettel Store, chia sẻ: "Tính năng phiên dịch viên trên Galaxy Z Fold6 thực sự đã thay đổi cách tôi làm việc và giao tiếp. Trong các cuộc họp hoặc họp mặt với đối tác, tôi không còn lo lắng về việc hiểu sai ý khi hai bên không giao tiếp cùng ngôn ngữ nữa. Đây là công cụ không thể thiếu đối với những người thường xuyên làm việc ở nước ngoài như tôi."



Bà Đinh Thị Dung, Giám đốc điều hành Viettel Store

Tiên phong về phong cách nhờ thiết kế đột phá



Galaxy Z Fold6 chính là dòng điện thoại gập ngang mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay của Samsung, với độ mỏng khi gập ấn tượng tương đương với điện thoại dạng thanh truyền thống. Thiết kế vuông vức và sang trọng của Galaxy Z Fold6 cũng thể hiện rõ ràng phong cách hiện đại và đẳng cấp, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ông Nguyễn Lạc Huy, Giám đốc điều hành Schannel, nhận xét: "Thiết kế vuông vức và lì của Galaxy Z Fold6 là điều tôi thích nhất ở sản phẩm mới lần này của Samsung. Tổng thể điện thoại nhìn rất hiện đại và sang trọng. Ngoài ra, thiết kế mỏng nhẹ của Z Fold6 còn mang lại trải nghiệm cầm nắm cực kỳ thoải mái. Nó thật sự khác biệt so với các dòng điện thoại trước đây."

Ông Nguyễn Lạc Huy, Giám đốc điều hành Schannel

Cơ chế bản lề được nâng cấp mạnh mẽ giúp tăng độ bền cho sản phẩm. Nhận xét về điều này, ông Nguyễn Ngọc Đạt - Giám đốc điều hành Di Động Việt cho biết: "Bản lề đã được gia cố để trở nên bền bỉ hơn khiến tôi hoàn toàn yên tâm sử dụng trong công việc và cuộc sống hàng ngày."



Galaxy Z Fold6 năm nay còn có 5 màu sắc nổi bật, bao gồm Xám Metal, Hồng Rosé, Xanh Navy, Đen Crafted và Trắng Classic. Mỗi màu sắc đều được thiết kế để phù hợp với phong cách và sở thích của từng cá nhân, mang lại sự lựa chọn đa dạng và phong phú cho người dùng.

Ông Nguyễn Ngọc Đạt, Giám đốc điều hành Di Động Việt

Tiên phong ở sức mạnh và trải nghiệm trọn vẹn



Sở hữu vi xử lý mạnh mẽ nhất Snapdragon® 8 Gen 3 for Galaxy, Galaxy Z Fold6 mang lại hiệu suất đáng kinh ngạc, giúp người dùng thực hiện các tác vụ phức tạp một cách mượt mà và nhanh chóng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những doanh nhân bận rộn, những người cần một thiết bị có thể xử lý công việc hiệu quả và không bị gián đoạn. Với Galaxy Z Fold6, họ có thể chỉnh sửa tài liệu, họp trực tuyến và giải trí mà không gặp bất kỳ trục trặc nào.

Ông Victor Wu, Giám đốc điều hành Lazada Việt Nam, chia sẻ: "Galaxy Z Fold6 giúp tôi xử lý công việc hàng ngày một cách mượt mà và hiệu quả. Với vi xử lý mạnh mẽ, tôi có thể làm mọi thứ từ chỉnh sửa tài liệu, họp trực tuyến đến xem phim giải trí mà không gặp bất kỳ trục trặc nào. Nó giống như mang theo một chiếc PC nhỏ gọn trong túi áo, rất tiện lợi và thực tế."

Ông Victor Wu, Giám đốc điều hành Lazada Việt Nam

Với những cải tiến vượt bậc về công nghệ, thiết kế và hiệu năng, Galaxy Z Fold6 không chỉ là một thiết bị di động mà còn là biểu tượng của sự đẳng cấp và thành công. Quan trọng hơn, với hệ sinh thái AI hoàn chỉnh, Samsung không chỉ dừng lại ở việc sản xuất một chiếc smartphone mà còn tạo ra trải nghiệm sử dụng trọn vẹn cho người dùng.