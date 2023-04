Gamifying the Master Channel - Xóa nhòa khoảng cách giữa Marketing và giải trí

Theo thống kê từ Newzoo, đến năm 2023, có 3,7 tỷ người chơi Game trên thiết bị di động trên toàn thế giới, trong đó hơn 50% người chơi Game trên 34 tuổi.



Các Marketer luôn mong muốn sử dụng các yếu tố trò chơi vào hoạt động Marketing nhằm thu hút và giữ chân khách hàng hiệu quả nhờ tính giải trí cao và cảm xúc tích cực mà Game tạo ra.

Giá trị của Gamification trong hoạt động Marketing

Gamification là một hình thức sử dụng các yếu tố trò chơi vào trong hoạt động Marketing, mang lại cho doanh nghiệp những lợi thế:

Tăng khả năng tương tác của khách hàng với thông điệp từ doanh nghiệp. Thiết kế của Game được lồng ghép với thông điệp mà doanh nghiệp muốn truyền tải.

Tăng tỷ lệ chuyển đổi khi kết hợp phần thưởng là Voucher, phiếu giảm giá, quà tặng,... Hầu hết khách hàng sẽ nâng niu sử dụng một Voucher khi họ phải "cạnh tranh" và "chiến thắng" mới có được.

Dễ dàng thu thập dữ liệu khách hàng: Với sự kích thích và hào hứng mà Game mang lại, dữ liệu của người dùng sẽ được thu thập dễ dàng thông qua quá trình chơi mà không mang đến cảm giác "phải cung cấp Data" như các hình thức khác.

"Game hóa" giúp doanh nghiệp tăng tỉ lệ quan tâm và tương tác của khách hàng trong khoảng thời gian ngắn, giúp giữ chân họ lâu hơn. Từ đó đẩy mạnh khả năng chuyển đổi và tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Triển khai Gamification qua Super App có gì khác biệt?

Với lợi thế sở hữu lượng người dùng khổng lồ, Super App được coi là một giải pháp toàn diện cho nhãn hàng khi người dùng có thể truy cập vô số Game trên một nền tảng quen thuộc duy nhất.

Không phải Web Game hay Facebook Game, cũng không yêu cầu người dùng tải ứng dụng. Các Game do doanh nghiệp cung cấp có thể chơi ngay trên Zalo với hơn 74 triệu người dùng sẵn có.

Triển khai Gamification qua Super App Zalo mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Dữ liệu được thu thập dễ dàng và đầy đủ từ lúc khách hàng bắt đầu tiếp cận đến lúc chuyển đổi thành trả thưởng, mua hàng.



Tạo ra được kênh tương tác 2 chiều nhờ Zalo OA. Doanh nghiệp có thể dễ dàng xây dựng các kịch bản 100% tự động nhắc nhở sử dụng khuyến mãi, thúc đẩy mua hàng, chăm sóc khách hàng, tham gia các chương trình Loyalty,…

Build and Warm the Master Channel Season 3: Gamifying the Master Channel

Sự kiện "Build and Warm the Master Channel Season 3: Gamifying the Master Channel" dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 09/05/2023 tại GEM Center, Tp.HCM

Ở mùa 1, "Build and Warm the Master Channel" đã khởi xướng khái niệm Master Channel giúp doanh nghiệp nắm rõ cơ chế và phương thức xây dựng kênh tương tác chủ đạo với khách hàng.



Cũng trong của chuỗi sự kiện "Build and Warm the Master Channel", ở mùa 2, chủ đề The "Master Trend" tập trung vào các ứng dụng thực tế của Master Channel trong hoạt động Marketing, đặc biệt như phát Voucher, phát Sampling, giúp doanh nghiệp bứt phá và tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Trở lại mùa thứ 3 với "Gamifying the Master Channel", đội ngũ PangoCDP cùng các đối tác chiến lược VietGuys, Zalo, Dentsu, UrBox hứa hẹn sẽ mang đến những nội dung hấp dẫn với góc nhìn toàn diện nhất về Gamification, giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân khách hàng hiệu quả.

Tham gia sự kiện lần này, doanh nghiệp sẽ có được:

Kiến thức và góc nhìn toàn diện về Gamification bao gồm các loại Game khác nhau Online/Offline | SinglePlayer/MultiPlayer và cách ứng dụng cho từng ngành hàng như FMCG, Retail, F&B, Phân phối,...

Trải nghiệm thực tế các Demo về Gamification dưới góc nhìn người dùng và tham gia "thi đấu" giành giải thưởng e-Voucher giá trị, từ đó có thêm ý tưởng để áp dụng cho doanh nghiệp của mình.

Lắng nghe chia sẻ về cách áp dụng Gamification hiệu quả từ các chuyên gia đến từ những doanh nghiệp hàng đầu.

Sự kiện được tổ chức vào 8:30 - 12:00 ngày 9/5/2023 tại GEM Center, Tp.HCM, quy tụ những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Marketing, công nghệ, tiêu dùng nhanh và bán lẻ,...

Vui lòng đăng ký tham gia sự kiện tại đây: https://i.o2o.vn/dA7a