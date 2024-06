Gamuda Land hợp tác Unimedia tổ chức lễ hội "Best Of The World Festival 2024"

Sáng 25/6, Unimedia (Tổ chức Miss Cosmo) và Gamuda Land đã tổ chức Lễ công bố và chính thức ký kết biên bản hợp tác. Theo đó, Gamuda Land sẽ là đơn vị đăng cai và đồng tổ chức lễ hội "Best Of The World Festival 2024" thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2024. Chuỗi lễ hội sẽ được diễn ra tại Celadon Tân Phú - khu phức hợp bất động sản, xây dựng và quản lý hạ tầng thuộc tập đoàn Gamuda Land.



CEO Miss Cosmo Trần Việt Bảo Hoàng - Trưởng BTC cuộc thi và ông Angus Liew - chủ tịch Gamuda Land Vietnam

Nằm trong chuỗi hoạt động chính thức thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2024, "Best Of The World Festival 2024" là lễ hội tôn vinh sự đa dạng và phong phú của các nền văn hóa thế giới. Lễ hội mang đến một nền tảng độc đáo để trải nghiệm các buổi biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và truyền thống hấp dẫn từ khắp các châu lục.



Lễ hội sẽ được diễn ra trong vòng 2 ngày 1 đêm với đa dạng các hoạt động giải trí dành cho các gia đình cũng như giới trẻ. Xuyên suốt 2 ngày diễn ra "Best Of The World Festival 2024", du khách tham dự sẽ đắm mình trong những trải nghiệm lễ hội đích thực từ các quốc gia trên khắp thế giới, thưởng thức các món ăn đặc sản và khám phá những khu hội chợ truyền thống cùng các hoạt động giải trí. Đặc biệt, điểm nhấn của lễ hội là đêm trình diễn âm nhạc và thời trang với sự tham gia của các nghệ sĩ và đặc biệt là hơn 70 thí sinh cuộc thi Miss Cosmo 2024. Điều này sẽ tạo ra một bầu không khí giao lưu văn hóa toàn cầu ngay tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi ký kết, đại diện hai bên hướng đến mục tiêu tổ chức một sự kiện văn hóa tầm cỡ, mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm văn hóa độc đáo, giúp người dân tiếp cận và tìm hiểu về văn hóa các quốc gia khác trên thế giới. Lễ hội "Best Of The World Festival 2024" hứa hẹn sẽ thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương và phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chính thức ký kết hợp tác

Chia sẻ thêm về "Best Of The World Festival 2024", Ông Trần Việt Bảo Hoàng – CEO Miss Cosmo, Trưởng BTC cuộc thi nhấn mạnh: "Việc tổ chức các lễ hội văn hoá tại TP. Hồ Chí Minh đang là xu thế chung nhằm kích cầu du lịch cũng như quảng bá văn hoá Việt Nam với bạn bè thế giới. Điểm đặc biệt của lễ hội này là sự cộng hưởng và giao thoa giữa các nền văn hoá 5 châu tại trong một lễ hội với đa dạng hoạt động. Tầm nhìn của chúng tôi sẽ tạo nên chuỗi lễ hội này trong nhiều năm tới không chỉ tại Việt Nam mà còn tại các quốc gia chiến lược của chúng tôi".



Lễ hội "Best Of The World Festival 2024" hướng đến mục tiêu là sự kiện văn hóa tầm cỡ, mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm văn hóa độc đáo

Đại diện Gamuda Land - đơn vị đăng cai tổ chức Best Of The World Festival 2024, ông Angus Liew - chủ tịch Gamuda Land Vietnam chia sẻ: "Best Of The World Festival 2024 mang đến cơ hội độc đáo để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bằng cách kết nối cộng đồng, nghệ sĩ, các người đẹp của cuộc thi và người hâm mộ, sự kiện này nhằm mục đích thúc đẩy sự thấu hiểu lẫn nhau và đề cao sự đa dạng văn hóa. Tổ chức thành công chuỗi sự kiện này sẽ góp phần giúp Gamuda Land khẳng định vị thế là một nhà phát triển bất động sản uy tín, có trách nhiệm xã hội, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu trong mắt cộng đồng."



Lễ hội "Best Of The World Festival 2024" dự kiến được tổ chức từ ngày 28/09/2024 đến ngày 29/09/2024 tại Celadon City (Quận Tân Phú, TP. HCM)

Gamuda Land là Bộ phận Phát triển Bất động sản thuộc Gamuda Berhad - tập đoàn quốc tế hàng đầu với nhiều kinh nghiệm và chuyên môn về kỹ thuật, xây dựng và cơ sở hạ tầng có trụ sở tại Malaysia. Kể từ khi bước chân vào thị trường Việt Nam vào năm 2007, với kinh nghiệm hơn 2 thập kỷ trong lĩnh vực Bất động sản, Gamuda Land đã cho ra mắt nhiều dự án nổi bật, đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Celadon City, Gamuda City và gần đây nhất là Eaton Park - dự án Bất động sản cao cấp nổi bật tại Tp. Thủ Đức. Đáng chú ý, tầm vóc quốc tế của Gamuda Land còn được khẳng định bằng nhiều dự án đang được phát triển tại Úc, Singapore và Vương quốc Anh.



Miss Cosmo là Thế Vận Hội Sắc Đẹp Quốc Tế do Unimedia sáng lập, tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2024, được tổ chức chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế với các hoạt động hấp dẫn, sôi động diễn ra tại TP.HCM và các thành phố du lịch lớn của Việt Nam. Miss Cosmo 2024 có sự tham gia của hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đại diện của các quốc gia sẽ bắt đầu đến Việt Nam vào giữa tháng 9/2024 để cùng tham gia lịch trình, đặc biệt là Festival gồm chuỗi hoạt động đậm chất lễ hội kết hợp thời trang - di sản và giao lưu văn hóa từ Bắc vào Nam. Bán kết, chung kết cuộc thi diễn ra vào đầu tháng 10/2024.