Gần 1.000 nhà đầu tư tham dự Lễ ra mắt shophouse The Center

Chuyến du ngoạn đến "Thị trấn Địa Trung Hải" Nam Phú Quốc



Tái hiện những công trình biểu tượng đặc sắc tại Nam Phú Quốc, sự kiện ra mắt chính thức phân khu shophouse The Center mang đến nhà đầu tư trải nghiệm thú vị và cảm nhận rõ nét về đô thị đảo trẻ đầy sức sống. Cầm trên tay "tấm passport" đến Nam Phú Quốc, khách mời như lạc bước giữa khung cảnh biển đảo với những dãy shophouse đa sắc màu, những lối đi dạo bộ rợp sắc hoa và những màn trình diễn nghệ thuật đậm chất Ý.

Trao đổi nhanh với một khách mời, chị chia sẻ Phú Quốc là điểm du lịch chị yêu thích và rất ấn tượng với "cổ trấn Amalfi" Sun Premier Village Primavera bởi sự kỳ công và những nét độc đáo trong địa hình, tầm nhìn hướng biển. Với sự kiện ra mắt The Center lần này, chị hào hứng tham dự với hy vọng chọn được căn shophouse ưng ý, hưởng nhiều lợi thế đầu tư kinh doanh tại dự án cao tầng hiếm hoi tại Nam đảo – Sun Grand City Hillside Residence.

The Center – Phân khu đáng đầu tư bậc nhất Thị trấn Địa Trung Hải

Mở đầu sự kiện, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh – Đại diện Sun Property chia sẻ đến toàn thể khách mời đôi nét về tâm huyết của Sun Group đối với vùng đất Nam Phú Quốc cũng như tầm nhìn phát triển "đứng trên vai người khổng lồ" của hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – bất động sản đồ sộ tại đây.

Tiếp nối chương trình, bà Mai Thị Hồng Quyên và ông Đinh Gia Long với những thông tin dự án mới nhất đã truyền cảm hứng kiến trúc Taormina và đưa khách hàng viễn du đến The Center, dạo bước trên cung đường Milan để hình dung nhịp sống và tiềm năng kinh doanh đắt giá tại "tâm điểm vàng" này.

Cảnh quan phân khu shophouse The Center - Sun Grand City Hillside Residence

Phân khu The Center thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence nằm ngay tâm điểm của Thị trấn Địa Trung Hải. Với số lượng giới hạn 364 căn trên cao độ 45 – 60m, The Center sở hữu tầm view "triệu đô" nhìn ra toàn cảnh Nam đảo tuyệt đẹp, lợi thế sở hữu lâu dài trong hệ sinh thái du lịch đang phát triển, dễ dàng tiếp cận các công trình biểu tượng và gần 60 tiện ích đẳng cấp.

Chủ nhân kinh doanh dịch vụ tại shophouse The Center cũng thừa hưởng trọn vẹn lượng khách hàng đổ về từ khu căn hộ cao tầng cận kề, dòng khách trải nghiệm các dịch vụ như cáp treo vượt biển, check-in Cầu Hôn, show diễnVortex... Vì vậy, viễn cảnh kinh doanh sôi động, sầm uất tại The Center sẽ không phải là điều xa xôi.

Địa ốc PQR - Đơn vị phân phối chính thức phân khu shophouse The Center

Gắn bó với Phú Quốc hơn 10 năm, Địa ốc PQR tự hào chứng kiến sự "thay da đổi thịt" ngoạn mục của đảo Ngọc. Đồng hành từ giữa năm 2020, Địa ốc PQR cảm phục tâm huyết kiến tạo, nâng tầm du lịch Phú Quốc của "người khai mở" Sun Group.

Đại diện Tập đoàn Sun Group cùng Địa ốc PQR và các đại lý phân phối phân khu The Center

Thành công với Sun Grand City New An Thoi, Sun Premier Village Primavera và nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng thuộc hệ sinh thái Sun Group, Địa ốc PQR đánh giá The Center là cơ hội đầu tư hấp dẫn dành cho các quý khách hàng đã tín nhiệm chọn công ty là đơn vị tư vấn. Trong buổi sáng diễn ra sự kiện, Địa ốc PQR và các đại lý đã xuất sắc tìm được chủ nhân cho 150 căn shophouse The Center, giao dịch thành công gần một nửa số lượng 364 căn shophouse mặt biển đắt giá.

Chuyên viên Địa ốc PQR tư vấn khách hàng chọn căn shophouse The Center phù hợp

Chia sẻ từ Giám đốc dự án Địa ốc PQR – Ông Trần Nguyễn Ngọc nhận xét phân khu The Center sở hữu cực kỳ nhiều lợi thế hỗ trợ cho nhà đầu tư kinh doanh thuận lợi ngay tâm điểm Thị trấn Địa Trung Hải, đón đầu lượng khách du lịch không ngừng đổ về Phú Quốc trong thời gian sắp tới khi nền du lịch toàn cầu được khôi phục. Ông cũng chia sẻ thêm, The Center không chỉ đẹp về kiến trúc mà còn là khối tài sản truyền đời khẳng định vị thế cá nhân, là điểm sáng trong bộ sưu tập bất động sản của vị khách hàng am hiểu giá trị độc bản.

Shophouse The Center đang thu hút nhiều sự quan tâm trên thị trường đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Hiện phân khu The Center giai đoạn 2 sắp tung ra thị trường 50% quỹ căn shophouse còn lại dành cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm kênh đầu tư tài sản dài hạn, an toàn và đảm bảo sinh lời bền vững trong tương lai.

