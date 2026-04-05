Gần 2000 tên lửa JASSM-ER đánh vào Iran

Theo giới truyền thông Hoa Kỳ, trong chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Iran, gần như toàn bộ tên lửa hành trình tàng hình AGM-158B JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Missile-Extended Range) của nước này đã được triển khai và hầu hết chúng đã được sử dụng.

Trong bốn tuần đầu tiên của cuộc chiến với Iran, máy bay Mỹ đã sử dụng hơn 1.000 quả tên lửa JASSM-ER. Trước đó, máy bay Mỹ cũng đã phóng 47 quả bom loại này trong cuộc đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Hãng tin Mỹ Bloomberg dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, sau khi số đạn JASSM-ER ở khu vực Trung Đông được sử dụng hết, Lầu Năm Góc đã ra lệnh huy động thêm số đạn dự trữ còn lại trong kho dành cho các khu vực và quốc gia khác, đặc biệt là Thái Bình Dương.

Sau khi được triển khai và sử dụng, kho dự trữ trước chiến tranh gồm 2.300 tên lửa JASSM-ER sẽ giảm xuống còn 425 quả, vốn đang được chuẩn bị để sử dụng ở những nơi khác.

“Mỹ đã sử dụng một số lượng lớn tên lửa tầm xa JASSM-ER cho các cuộc tấn công vào Iran, hạn chế rủi ro cho quân nhân nhưng làm giảm kho dự trữ các hệ thống dành cho các đối thủ mạnh hơn, đặc biệt là Trung Quốc” - bài viết của Bloomberg chỉ ra.

Theo một nguồn tin trực tiếp nắm rõ tình hình, lệnh loại bỏ những vũ khí trị giá 1,5 triệu USD ra khỏi kho dự trữ ở Thái Bình Dương đã được ban hành vào cuối tháng 3 vừa vừa qua.

Ngoài ra, các tên lửa được lưu trữ tại các cơ sở của Mỹ ở những nơi khác, bao gồm cả lục địa Hoa Kỳ, sẽ được chuyển đến các căn cứ tại Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung tâm của Mỹ hoặc tới Căn cứ Fairford của Anh để phục vụ cho các cuộc tấn công.

Tên lửa JASSM-ER có tầm bắn hơn 1.100 km và được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách an toàn hơn nhằm tránh hệ thống phòng không của đối phương.

Theo nguồn tin, cùng với tên lửa JASSM tầm ngắn hơn (550 km), tính tổng cộng đã có khoảng hai phần ba kho dự trữ tên lửa của Mỹ được sử dụng trong cuộc chiến với Iran.

Bloomberg cũng đưa tin rằng, trong số 425 tên lửa còn lại, 75 tên lửa được coi là không đáng tin cậy và không thể sử dụng được do lỗi kỹ thuật và hư hỏng.

Từ năm 2009, Hoa Kỳ đã phân bổ ngân sách để mua hơn 6.200 tên lửa JASSM, sau khi JASSM-ER ra đời, dây chuyền sản xuất mẫu JASSM cơ bản để cung cấp cho Quân đội Hoa Kỳ đã ngừng hoạt động vào khoảng 10 năm trước.

Theo kế hoạch sản xuất năm 2026, Tập đoàn Lockheed Martin dự kiến ​​chế tạo 396 tên lửa phiên bản tầm xa hơn JASSM-ER.

Mặc dù việc tái cấu trúc hoàn toàn dây chuyền sản xuất JASSM-ER (có thể đồng thời chế tạo ra tên lửa chống hạm tầm xa LRASM), có thể dẫn đến việc tăng sản lượng tới 860 quả JASSM-ER, nhưng việc bổ sung đủ nguồn cung hiện có có thể cần tới ba năm làm việc liên tục mới đáp ứng đủ nhu cầu.