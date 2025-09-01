Gần 40% doanh thu quý II của NVIDIA đến từ chỉ hai khách hàng bí ẩn

NVIDIA vừa công bố doanh thu quý II đạt 46,7 tỷ USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu bùng nổ từ trung tâm dữ liệu AI. Tuy nhiên, hồ sơ gửi SEC cho thấy gần 40% doanh thu của công ty đến từ chỉ hai khách hàng.

Cụ thể, một khách hàng chiếm 23% doanh thu, khách hàng còn lại chiếm 16%, nhưng danh tính của họ chưa được tiết lộ, mà hồ sơ chỉ ghi họ là “Khách hàng A” và “Khách hàng B”.

Đáng chú ý, NVIDIA khẳng định đây là những khách hàng trực tiếp như nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), nhà tích hợp hệ thống hoặc nhà phân phối, thay vì các ông lớn dịch vụ đám mây. Dù vậy, nhu cầu khổng lồ từ Microsoft, Amazon, Google hay Oracle vẫn có thể là yếu tố gián tiếp thúc đẩy chi tiêu.

Cũng trong hồ sơ, công ty khẳng định đây đều là “khách hàng trực tiếp” như các nhà sản xuất thiết bị gốc , nhà tích hợp hệ thống hoặc nhà phân phối, những bên mua chip trực tiếp từ NVIDIA. Khách hàng gián tiếp, chẳng hạn các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và công ty internet, sẽ mua chip từ những khách hàng trực tiếp này.

Trong quý II, mảng trung tâm dữ liệu chiếm tới 88% doanh thu của NVIDIA, với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn đóng góp một nửa. Điều này cho thấy sự tập trung cao vào một số ít khách hàng chiến lược, mang lại cả cơ hội và rủi ro.

Theo chuyên gia Dave Novosel từ Gimme Credit, mức độ phụ thuộc này có thể là thách thức, nhưng triển vọng vẫn tích cực khi những khách hàng lớn sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào và dự kiến tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng dữ liệu AI trong những năm tới.