Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 40% doanh thu quý II của NVIDIA đến từ chỉ hai khách hàng bí ẩn

01-09-2025 - 16:21 PM | Tài chính quốc tế

Gần 40% doanh thu quý II của NVIDIA đến từ chỉ hai khách hàng bí ẩn

Hồ sơ của NVIDIA chỉ gọi hai khách hàng này là A và B.

NVIDIA vừa công bố doanh thu quý II đạt 46,7 tỷ USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu bùng nổ từ trung tâm dữ liệu AI. Tuy nhiên, hồ sơ gửi SEC cho thấy gần 40% doanh thu của công ty đến từ chỉ hai khách hàng.

Cụ thể, một khách hàng chiếm 23% doanh thu, khách hàng còn lại chiếm 16%, nhưng danh tính của họ chưa được tiết lộ, mà hồ sơ chỉ ghi họ là “Khách hàng A” và “Khách hàng B”.

Đáng chú ý, NVIDIA khẳng định đây là những khách hàng trực tiếp như nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), nhà tích hợp hệ thống hoặc nhà phân phối, thay vì các ông lớn dịch vụ đám mây. Dù vậy, nhu cầu khổng lồ từ Microsoft, Amazon, Google hay Oracle vẫn có thể là yếu tố gián tiếp thúc đẩy chi tiêu.

Cũng trong hồ sơ, công ty khẳng định đây đều là “khách hàng trực tiếp” như các nhà sản xuất thiết bị gốc , nhà tích hợp hệ thống hoặc nhà phân phối, những bên mua chip trực tiếp từ NVIDIA. Khách hàng gián tiếp, chẳng hạn các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và công ty internet, sẽ mua chip từ những khách hàng trực tiếp này.

Trong quý II, mảng trung tâm dữ liệu chiếm tới 88% doanh thu của NVIDIA, với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn đóng góp một nửa. Điều này cho thấy sự tập trung cao vào một số ít khách hàng chiến lược, mang lại cả cơ hội và rủi ro.

Theo chuyên gia Dave Novosel từ Gimme Credit, mức độ phụ thuộc này có thể là thách thức, nhưng triển vọng vẫn tích cực khi những khách hàng lớn sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào và dự kiến tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng dữ liệu AI trong những năm tới.

Theo Kim

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Nvidia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sắp thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025, Fed đang đối diện với những thách thức chưa từng có: Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quyền lực nhất thế giới lung lay thế nào?

Sắp thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025, Fed đang đối diện với những thách thức chưa từng có: Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quyền lực nhất thế giới lung lay thế nào? Nổi bật

Thị trường hồi hộp chờ báo cáo việc làm tháng 8 ngay trước thềm họp Fed: Biến số tác động đến quyết định cắt giảm lãi suất?

Thị trường hồi hộp chờ báo cáo việc làm tháng 8 ngay trước thềm họp Fed: Biến số tác động đến quyết định cắt giảm lãi suất? Nổi bật

Mỹ lên kế hoạch tiếp quản Gaza trong một thập kỷ

Mỹ lên kế hoạch tiếp quản Gaza trong một thập kỷ

16:00 , 01/09/2025
Vết nứt vỡ đột nhiên xuất hiện ở Tử Cấm Thành: Chuyên gia vào cuộc, bí mật 600 năm đã được hé lộ

Vết nứt vỡ đột nhiên xuất hiện ở Tử Cấm Thành: Chuyên gia vào cuộc, bí mật 600 năm đã được hé lộ

15:31 , 01/09/2025
Động đất mạnh ở Afghanistan, hơn 600 người có thể đã thiệt mạng

Động đất mạnh ở Afghanistan, hơn 600 người có thể đã thiệt mạng

15:14 , 01/09/2025
Lộ rõ rạn nứt trong mối quan hệ Meta - Scale AI: Đầu tư 14 tỷ USD chỉ để 'mua' CEO, loạt lãnh đạo nộp đơn từ chức

Lộ rõ rạn nứt trong mối quan hệ Meta - Scale AI: Đầu tư 14 tỷ USD chỉ để 'mua' CEO, loạt lãnh đạo nộp đơn từ chức

14:41 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên