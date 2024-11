Gần 50 triệu cổ phiếu của Thiên Nam Group bị hủy niêm yết từ 19/11/2024

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa đưa ra quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu đối với Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Thiên Nam Group, MCK: TNA, sàn HoSE).

Theo đó, HoSE quyết định hủy niêm yết gần 49,6 triệu cổ phiếu TNA của Thiên Nam Group kể từ ngày 19/11/2024, giá trị chứng khoán bị hủy niêm yết gần 495,8 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do Thiên Nam Group đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Ảnh minh họa

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu TNA tại HoSE là ngày 13/9/2024 do đang bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 16/9/2024 theo Quyết định số 515/QĐ-SGDHCM ngày 9/9/2024.

Trước đó, HoSE đã có thông báo về việc xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TNA của Thiên Nam Group.

HoSE cho biết cổ phiếu TNA hiện đang trong các diện theo dõi vi phạm gồm: đình chỉ giao dịch do tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; vào diện kiểm soát do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2024 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện BCTC này; vào diện cảnh báo do BCTC kiểm toán 2022 nhận ý kiến ngoại trừ.

Từ khi bị đình chỉ giao dịch đến nay, TNA chưa khắc phục được các vi phạm trên, ngoài ra còn có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, qua đó vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Do đó, HoSE thông báo về việc xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TNA.

Về tình hình kinh doanh, TNA lỗ ròng hơn 36 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2024 trong bối cảnh doanh thu thuần giảm gần 82% so với cùng kỳ, còn hơn 718 tỷ đồng. Tương tự, doanh thu tài chính chỉ còn 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là hơn 35 tỷ đồng.

Đáng chú ý hồi đầu tháng 10/2024, Thiên Nam Group nhận được quyết định của Chi cục thuế Quận 10, TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Cụ thể, TNA nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế với tổng số tiền 411,1 triệu đồng. Công ty cho biết đã khắc phục nộp số tiền thuế trong ngày 08/10/2024.