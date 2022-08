Gần 500 chuyên viên kinh doanh tham dự lễ ra quân The Sky Aqua Bắc Giang

Bùng nổ khí thế ngày ra quân



Lấy chủ đề "kết nối tinh hoa, lan tỏa giá trị", sự kiện ra quân The Sky Aqua để lại ấn tượng sâu sắc với sức nóng và sự nhiệt huyết của hàng trăm chuyên viên tư vấn, hứa hẹn sẽ khuấy đảo thị trường bất động sản Bắc Giang trong thời gian tới.

Sự kiện cũng là một cột mốc ý nghĩa, đánh dấu cho sự hợp tác chiến lược, cùng thắng giữa chủ đầu tư Apec Group với đơn vị phát triển kinh doanh VME Group và 5 đối tác phân phối: Hải Phát Land, THS Group, Metro Invest, Neva Land, Next Home trong dự án The Sky Aqua. Sự kết hợp giữa các thương hiệu bất động sản chuyên nghiệp và uy tín chính thức "phất cờ" tiến về thủ phủ công nghiệp Bắc Giang chinh phục những mục tiêu, kế hoạch kinh doanh.

Lễ ra quân chứng kiến sự hợp tác cùng thắng giữa chủ đầu tư Apec Group và các đối tác chiến lược. (Nguồn ảnh: Apec Group)

Trong sự kiện, đơn vị phát triển kinh doanh VME Group đã đại diện chủ đầu tư chia sẻ nhiều thông tin quan trọng liên quan đến thị trường bất động sản Bắc Giang và tiềm năng của dự án The Sky Aqua. Đồng thời, giới thiệu chính sách bán hàng mới, những cơ chế dành cho chuyên viên kinh doanh.



Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Tổng giám đốc Apec Group cho biết: "The Sky Aqua là dự án đang nắm giữ nhiều ưu thế đặc biệt, tự tin có thể chinh phục mọi khách hàng, kể cả những khách hàng khó tính nhất, đó là các chuyên gia nước ngoài có thu nhập cao đang làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các khu vực lân cận. Chính vì vậy, tại The Sky Aqua, các chuyên viên kinh doanh có thể tự tin giới thiệu những sản phẩm đầu tư ưu việt, những tổ ấm an cư đẳng cấp đến với khách hàng tiềm năng".

Ông Nguyễn Quang Huy đại diện chủ đầu tư Apec Group phát biểu tại sự kiện. (Nguồn ảnh: Apec Group)

Sức nóng của sự kiện càng được tăng nhiệt khi các chuyên viên kinh doanh được tham gia chương trình mini game vui nhộn, hồi hộp bốc thăm trúng thưởng và cháy lửa đam mê với nghi thức truyền lửa. Tất cả đều thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm lan tỏa giá trị The Sky Aqua đến với khách hàng.



Sản phẩm đầu tư ưu việt nơi thủ phủ công nghiệp Bắc Giang

Với nguồn khách hàng dồi dào đến từ xu hướng di cư của lực lượng lao động, đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài có chuyên môn cao, đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư... đang đổ bộ về Bắc Giang sinh sống và làm việc, đã khai mở cơ hội kinh doanh sinh lời hấp dẫn dành cho nhà đầu tư thức thời.

Trong đó, The Sky Aqua chính là dự án tiên phong đón sóng đầu tư với mô hình căn hộ khách sạn cao cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Bắc Giang. Được thiết kế đặc biệt theo tiêu chuẩn vận hành khách sạn 5 sao đã có đầy đủ nội thất, với các loại hình căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, The Sky Aqua đáp ứng nhu cầu thuê ngắn hạn và dài hạn của các chuyên gia nước ngoài.

The Sky Aqua gồm 91 căn hộ khách sạn nằm trên tòa tháp thượng lưu Apec Aqua Park.

"Thấu hiểu rõ các chuyên gia nước ngoài, quản lý cao cấp luôn yêu cầu khắt khe về chất lượng và môi trường sống, chính vì vậy mà The Sky Aqua trang bị hệ thống tiện ích đẳng cấp, vừa xứng tầm các chủ nhân tương lai, vừa tôn vinh được cá tính riêng và khác biệt trong từng trải nghiệm của khách hàng" – đại diện chủ đầu tư Apec Group chia sẻ.



Tại The Sky Aqua, các chủ nhân sẽ được trải nghiệm những đặc quyền riêng biệt. Tận hưởng phút giây thư giãn bên bể bơi vô cực tiêu chuẩn Olympic rộng 250m2. Khám phá Skybar – địa điểm chụp ảnh đắt giá với tầm nhìn thu trọn thành phố Bắc Giang. Trải nghiệm cắm trại trên mây với khu Glamping club. Hay thảnh thơi dạo bước giữa "vườn địa đàng" Sky Gardenia ngập tràn sắc xanh.

The Sky Aqua sở hữu tầm nhìn thẳng ra sông Thương thơ mộng và ôm trọn thành phố sôi động.

Đặc biệt, là dự án được quản lý vận hành bởi Mandala – thương hiệu quản lý khách sạn đang vận hành và phát triển chuỗi khách sạn Mandala trải dài trên khắp cả nước, The Sky Aqua giải quyết được bài toán khai thác kinh doanh cho các nhà đầu tư, đảm bảo lợi nhuận hiệu quả và ổn định. Cùng với đó, mang lại dịch vụ chuyên nghiệp, sự hài lòng, an tâm cho đối tượng khách thuê.



Trong bối cảnh làn sóng công nghiệp và thu hút FDI đang bùng nổ mạnh mẽ tại Bắc Giang, dự án được đầu tư và phát triển bài bản như The Sky Aqua sẽ tạo nên sức hút lớn cùng tiềm năng tăng giá vượt trội.