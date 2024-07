Gần 500.000 khách hàng đã xác thực khuôn mặt thành công trên ACB ONE

Để khuyến khích khách hàng thực hiện xác thực khuôn mặt, ACB đã gửi thông báo bằng email và trên ứng dụng Ngân hàng số ACB ONE, khuyến nghị khách hàng đăng ký xác thực khuôn mặt nhằm tránh gián đoạn giao dịch với giá trị lớn.

Tuân thủ Quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày hôm nay 1/7/2024, với các giao dịch chuyển khoản trực tuyến hoặc nạp ví điện tử có giá trị từ 10 triệu đồng/lần hoặc cộng dồn 20 triệu đồng/ngày, khách hàng ACB đều phải thêm bước xác thực khuôn mặt.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám Đốc ACB, chia sẻ: "Ngay khi triển khai đăng ký xác thực khuôn mặt cho khách hàng, chúng tôi đã cân nhắc rằng hệ thống này có thể sẽ không mượt mà. Nhưng thực tế sau khi triển khai, khách hàng chỉ mất chưa đến 30 giây là đã xác thực được. Đây là giải pháp rất triệt để, giúp giải quyết được các rủi ro về bảo mật và an toàn tài khoản".

Với việc xác thực khuôn mặt, chỉ có "chính chủ" của tài khoản mới chuyển được tiền. Trong trường hợp chủ tài khoản bị lộ thông tin, tội phạm có thể chiếm quyền kiểm soát điện thoại để thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của họ. Nhưng với việc khi giao dịch phải xác thực bằng khuôn mặt đã so khớp với khuôn mặt trên thẻ căn cước thì tội phạm khó có thể giả mạo để lấy được tiền.

Cách thức đăng ký xác thực khuôn mặt trên ACB ONE:

Khách hàng cần chuẩn bị điện thoại thông minh có hỗ trợ đọc NFC và cài ứng dụng Ngân hàng số ACB ONE phiên bản từ 3.27.0 trở lên, cùng với thẻ căn cước gắn chip chính chủ còn hiệu lực nhằm đảm bảo dữ liệu khuôn mặt đăng ký với ACB trùng khớp dữ liệu sinh trắc học đã được xác minh và lưu trữ tại Bộ Công an. Khách hàng sẽ thao tác như sau: truy cập ứng dụng ACB ONE, chọn "Thêm" và "Xác thực khuôn mặt", chọn tiếp ô đồng ý theo quy định của ACB và chọn "Đăng ký" để bắt đầu thực hiện theo các bước hướng dẫn.

Ngoài ra, khách hàng cần cập nhật ứng dụng ACB ONE phiên bản từ 3.27.0 trở lên để có thể tiếp tục đăng nhập và giao dịch trực tuyến trên ứng dụng ACB ONE.

Nếu gặp khó khăn khi thực hiện xác thực khuôn mặt trên ACB ONE, khách hàng có thể liên hệ số hotline (028) 38 247 247 hoặc (028) 35 14 54 86 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc. Khách hàng cũng có thể đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch ACB để đăng ký xác thực khuôn mặt nếu thiết bị không có chức năng đọc NFC.

ACB ONE là dịch vụ Ngân hàng số của ACB. Cùng tinh thần "Sống nhẹ thêm vui", ACB ONE cung cấp đa dạng tiện ích đáp ứng các nhu cầu giao dịch mỗi ngày, giúp cuộc sống của khách hàng trở nên thuận tiện và nhẹ nhàng hơn. Với giao diện thân thiện, ACB ONE đem lại trải nghiệm sử dụng dễ dàng, cùng các tính năng thiết thực và miễn phí như mở tài khoản trực tuyến, chuyển tiền nhanh 24/7, thanh toán hóa đơn, thanh toán/chuyển tiền bằng mã QR, gửi tiền online, giải ngân online... Nếu chưa có tài khoản ACB, khách hàng có thể trực tuyến mở ngay tại đây để trải nghiệm và tận hưởng nhiều tiện ích cùng ưu đãi hấp dẫn cùng ACB ONE.

