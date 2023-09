Gần 7.000 căn nhà ở xã hội do công ty bất động sản hàng đầu cả nước triển khai sắp được tung ra thị trường

Hình minh họa

Nhà ở xã hội trở thành xu thế mới của thị trường khi giá nhà tại các phân khúc có nhu cầu ở thực vẫn đang tăng do thiếu hụt nguồn cung. Thị trường hiện đang đối mặt với tình trạng mất cân đối cung – cầu với việc dư thừa nguồn cung ở các phân khúc cao cấp nhưng lại thiếu cung tại các phân khúc có nhu cầu ở thực (trung cấp, bình dân).

Việc giá nhà ở các phân khúc này tiếp tục tăng đang làm trầm trọng thêm chênh lệch cung – cầu, trong bối cảnh tăng trưởng thu nhập khả dụng của người dân chậm lại.



Nhằm cân đối lại cán cân cung – cầu, Chính phủ đã cam kết xây dựng hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 để đáp ứng nhu cầu của phân khúc nhà bình dân và nhà cho người có thu nhập thấp.



Bên cạnh đó, trong khi dòng vốn tín dụng ngân hàng chảy vào ngành bất động sản đang được kiểm soát chặt chẽ hơn, các doanh nghiệp tham gia vào phát triển dự án thuộc lĩnh vực này sẽ có thể tiếp cận gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội.



Dự án nhà ở xã hội tại Thanh Hóa nằm trên một phần diện tích khu đô thị Vinhomes Star City. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

CTCP Vinhomes (VHM) là một trong các chủ đầu tư tích cực tham gia cuộc chơi nhà ở xã hội, với bốn dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1/500.



Dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp Nam Tràng Cát (Hải An, Hải Phòng) có diện tích 26ha, quy mô 3.400 căn hộ chung cư. Dự án Vinhomes Star City (Thanh Hóa) quy mô 9ha, gồm 3.100 căn hộ chung cư. Dự án ở Đông Hà (Quảng Trị) gồm 100 căn thấp tầng. 3 dự án này dự kiến sẽ được mở bán trong nửa cuối năm 2023.

"Chúng tôi ước tính ba dự án trên sẽ mang lại khoảng 2,2 nghìn tỷ đồng giá trị hợp đồng ký mới trong giai đoạn 2024 - 2025", Công ty chứng khoán VnDirect nhận định.



Dự án tại Cam Ranh - Khánh Hòa quy mô 87ha nhưng hiện VHM chưa thông báo kế hoạch phát triển chi tiết. Ngoài ra, dự án Vinhomes Vũ Yên - Hải Phòng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, diện tích 50ha cũng chưa có kế hoạch phát triển chi tiết từ phía Vinhomes.



Liên quan đến giá bán của các căn nhà ở xã hội, phía Vinhomes chưa công bố giá mở bán dự kiến của các dự án trên. Tuy nhiên, tại phiên họp thường niên diễn ra năm ngoái, Chủ tịch Vinhomes Phạm Thiếu Hoa từng chia sẻ rằng Vinhomes sẽ bán dưới một tỷ đồng mỗi căn tại các vùng ven.

VHM là nhà phát triển bất động sản hàng đầu cả nước, chiếm 26% thị phần trên tất cả các phân khúc, 40% tại phân khúc trung cấp và 42% tại phân khúc cao cấp, 35% đối với bất động sản liền thổ, tính đến cuối quý 2/2023.

Doanh nghiệp hiện đang sở hữu quỹ đất quy mô lên đến 17.800 ha, hầu hết được phân bổ tại những vị trí trung tâm đắc địa hoặc có tiềm năng phát triển du lịch. Năng lực triển khai dự án theo sát kế hoạch là một điểm cộng, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.



So với các công ty cùng ngành, VHM nằm trong top sở hữu bảng cân đối lành mạnh với tỷ lệ giữa vốn của doanh nghiệp huy động từ các hoạt động cho vay so với khoản vốn của chủ sở hữu (D/E) duy trì ở quanh mức 0,2 lần trong vòng 3 năm trở lại đây, thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 0,4 lần.



Bên cạnh đó, VHM đã cho thấy hệ số thanh toán lãi vay đáng chú ý ở mức 19,8 lần trong 6 tháng đầu năm, cao hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là 4,4 lần. Những yếu tố này giúp giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thanh khoản và vỡ nợ.



Vinhomes ghi nhận doanh thu nửa đầu năm đạt 61,9 nghìn tỷ đồng, tăng 362% so với kết quả cùng kỳ năm 2022. Vinhomes Ocean Park 2 tiếp tục là dự án đóng góp chủ đạo, đem về 53,7 nghìn tỷ đồng doanh thu sau khi 5.400 căn thấp tầng được bàn giao cho khách hàng.



Biên lợi nhuận gộp giảm xuống còn 31,9% (giảm 12 điểm % so với cùng kỳ), do một phần các căn hộ trong dự án Vinhomes Ocean Park 2 được bàn giao thuộc hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh (BCC), VHM phải chia sẻ lợi nhuận cho đối tác.



Doanh thu hoạt động tài chính tăng 189,6% so với cùng kỳ đạt 13,7 nghìn tỷ đồng, đóng góp nhiều nhất đến từ khoản doanh thu bán buôn 8,6 nghìn tỷ đồng tại các dự án Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3. Tuy nhiên 94% doanh thu bán buôn được ghi nhận trong quý 1 và quý 2/2023 chỉ ghi nhận 524 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận ròng đạt 21,6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 315% so với cùng kỳ.



Vinhomes đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30.000 tỷ đồng. Trong khi đó, VnDirect dự báo doanh thu của VHM sẽ đạt 105,9 nghìn tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 69,8% so với cùng kỳ, trong đó 92,7 nghìn tỷ đồng doanh thu là đến từ hoạt động chuyển nhượng dự án (tăng 81,1% so với cùng kỳ).