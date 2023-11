Gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn

Theo số liệu của Chứng khoán VNDirect, tháng 11 sẽ có gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, thấp hơn đáng kể so với các tháng trước. Tính riêng năm nay, giá trị trái phiếu đáo hạn tháng 11 chỉ cao tháng 2.

Ở chiều ngược lại, tháng 10 (tính đến 27/10) có 17 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá phát hành đạt khoảng hơn 18.300 tỷ đồng, giảm 50,2% so với tháng trước. Lũy kế 10, Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng gần 189.000 tỷ đồng giảm 23,3% so với cùng kỳ. Ngân hàng vẫn là nhóm ngành dẫn đầu về phát hành trái phiếu, theo sau là nhóm bất động sản.

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại trước hạn trong tháng 10/23 đạt hơn 12.300 tỷ đồng, tăng 12,2% so với tháng trước. Hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra sôi động.

Có những doanh nghiệp chính thức xoá sạch nợ trái phiếu. CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim vừa tất toán lô trái phiếu 500 tỷ đồng sau hơn 8 tháng phát hành. Lô trái phiếu này có khối lượng là 5.000 trái phiếu, kỳ hạn 30 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 10/8/2025. Lãi suất 13,5%/năm, kỳ hạn trả lãi 3 tháng 1 lần.

Tính đến ngày 27/10 đã có khoảng hơn 60 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được gia hạn là khoảng hơn 100.000 tỷ đồng.

Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam đã huy động khoảng 55.600 tỷ đồng (2,28 tỷ USD) trái phiếu thông qua phát hành riêng lẻ trong 9 tháng đầu năm.

Hiệp hội cho biết thị trường bắt đầu năm mới trong tình trạng ảm đạm, nhưng bắt đầu hồi phục vào tháng 7. Lãi suất phát hành bình quân quý III là 9.06%/ năm, giảm nhẹ so với mức trên 10%/ năm của quý trước. Đà giảm của lãi suất phát hành tương đồng với xu hướng lãi suất trên các thị trường khác trong bối cảnh NHNN đã hạ lãi suất 4 lần kể từ đầu năm. Tuy nhiên, lãi suất vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái do niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường chưa hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, Lãi suất phát hành của nhóm bất động sản vẫn phổ biến từ 12-15%/năm, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Trong quý III, hơn 10 doanh nghiệp bất động sản hoàn tất phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động được gần 31.400 tỷ đồng (1,29 tỷ USD).

Capitaland Tower Co., Ltd. là đơn vị phát hành thành công nhất với tổng giá trị hơn 12.000 tỷ đồng (hơn 500 triệu USD). Công ty đã phát hành 4 lô trái phiếu, tất cả đều vào ngày 25/7, kỳ hạn 60 tháng và lãi suất cố định 1%/năm. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên cũng huy động thành công 7.200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 năm, lãi suất 0%/năm.

Các công ty khác đã huy động được hơn 4.000 tỷ đồng (164 triệu USD) từ phát hành trái phiếu, gồm: CTCP Đầu tư và Thương mại Nam An, CTCP Ngôi Sao Phương Nam, Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt và CTCP Bất động sản và Hậu cần Tân Liên Phát Tân Cảng. Các lô trái phiếu có lãi suất từ 10% đến 13.3%/năm.