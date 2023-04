Gấu trúc nâu độc nhất vô nhị: Bị gấu mẹ bỏ rơi trong rừng và được cứu sống, trưởng thành khỏe mạnh nhưng vẫn chưa có con cái sau 6 lần 'làm bố hụt'

Thời gian gần đây, sự việc gấu trúc Ya Ya trở về Trung Quốc từ sở thú Memphis (Mỹ) thu hút sự chú ý của dư luận. Từ khóa tìm kiếm “gấu trúc” đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Kế tiếp là hàng loạt hình ảnh về những chú gấu trúc ở sở thú trên khắp thế giới chiếm sóng mạng xã hội nhờ ngoại hình dễ thương và câu chuyện phía sau của loài động vật mệnh danh “quốc bảo” của Trung Quốc.

Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh gấu trúc với bộ lông trắng đen và thân hình mập mạp. Nhưng bạn đã bao giờ thấy con gấu trúc nào có lông màu nâu như chocolate hoặc cafe sữa chưa?

Ở Thiểm Tây (Trung Quốc) có một con gấu trúc độc nhất vô nhị, là gấu trúc nâu đầu tiên và duy nhất trên thế giới được nuôi nhốt nhân tạo. Tên của chú gấu trúc đặc biệt này là Thất Tử. Tính đến khoảng năm 2022, khu vực núi Tần Lĩnh phát hiện

Ít ai biết rằng, Thất Tử từng là gấu trúc hoang dã được sinh ra ở vùng núi sâu Tần Lĩnh (Thiểm Tây). Không biết vì nguyên nhân gì, chú gấu nâu bé nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi nhưng may thay đã được dân làng vô tình phát hiện và báo cho cơ quan chức năng. Nếu không được tìm thấy sớm hơn, có lẽ Thất Tử đã không còn trên thế giới này.

Thất Tử - chú gấu trúc nâu độc nhất vô nhị

Trở lại năm 2009, vùng núi Tần Lĩnh ở Thiểm Tây là môi trường sống chính của gấu trúc khổng lồ. Dân làng xung quanh cũng thỉnh thoảng nhìn thấy gấu trúc hoang dã xuất hiện.

Vào thời điểm đó, một người dân sống gần miếu Tam Quan Tần Lĩnh, trên đường về nhà vào buổi tối, đột nhiên phát hiện một con vật nhỏ đang lấp ló trong bụi rậm.

Ông lấy hết dũng khí đến gần, không ngờ lại thấy một chú gấu con có lông nâu trắng. Vì bộ lông bên ngoài khác xa với hình ảnh gấu trúc màu trắng đen nên người dân này nghĩ rằng đây là giống gấu nâu.

Mặc dù trong lòng sợ hãi sẽ gặp gấu dữ trong rừng, nhưng cuối cùng, người này cũng gọi điện thoại cho bộ phận động vật hoang dã địa phương. Không lâu sau, nhân viên đến hiện trường và tiến hành nhận dạng, kết quả mới ngỡ ngàng vì phát hiện đây là một chú gấu trúc lông nâu cực kỳ quý hiếm.

Sau khi tìm kiếm xung quanh và chờ đợi tại chỗ, không tìm thấy bóng dáng của gấu trúc trưởng thành, vì vậy, nhân viên suy đoán, con gấu trúc nâu này rất có thể đã bị bỏ rơi. Trên thực tế, việc gấu trúc bỏ rơi con là tình huống tương đối phổ biến, vì nếu gấu trúc cái sinh ra hai con non, nếu một trong hai có tình trạng yếu ớt thì nó sẽ vứt bỏ con yếu, chỉ nuôi con khỏe.

Cũng giống như trường hợp của gấu trúc cái tên Kỳ Trân ở cơ sở nhân giống Thành Đô. Năm 2006, Kỳ Trân sinh ra hai con non và đã vứt bỏ một con, thậm chí nó còn có hành vi cố ý giết bỏ. May mắn thay, nhân viên đã kịp thời cứu lấy gấu trúc non xấu số kia, sau đó tiến hành chăm sóc và chữa trị trong lồng nhiệt.

Vì thế, nhân viên mới đưa ra suy đoán đối với trường hợp của Thất Tử: Gấu con này có lông màu nâu trắng khác loài nên mới bị vứt bỏ!

Sau khi mang về trung tâm gấu trúc Tần Lĩnh, thông qua nhiều khâu kiểm tra cơ thể, cũng chứng minh suy đoán của nhân viên là đúng. Vì tình trạng sức khỏe của Thất Tử rất yếu, thoạt nhìn đang hấp hối, nếu như chậm thêm vài ngày nữa không được tìm thấy thì nó không có khả năng sống sót.

Nhân viên đặt tên cho gấu trúc nâu bị bỏ rơi tội nghiệp này là Thất Tử. Sau hơn 10 ngày cấp cứu, Thất Tử cuối cùng cũng dần khỏe mạnh, hơn nữa trung tâm còn có một gấu trúc cái “nhận nuôi” Thất Tử. Cho đến, Thất Tử rời khỏi “mẹ nuôi”, bắt đầu sống cùng với những con gấu trúc cùng trang lứa khác.

Nhưng vì Thất Tử thoạt nhìn yếu ớt hơn so với gấu trúc con cùng tuổi, nên trong giai đoạn này, Thất Tử nhiều lần bị bạn gấu Tiểu Hùng bắt nạt. Ví dụ, chậu sữa vốn của Thất Tử, thường bị những chú gấu nhỏ khác giành uống hết. Thế nhưng, Thất Tử vẫn cùng chơi đùa với nhóm bạn gấu, được nhân viên chăm sóc đánh giá là “rất lành tính”.

Hiện tại Thất Tử đã 14 tuổi, đến giai đoạn trưởng thành từ lâu, nhưng chú gấu trúc đặc biệt này vẫn chưa “có con cái để duy trì nòi giống”.

6 lần "làm bố hụt"

Màu lông của Thất Tử được đánh giá là độc nhất vô nhị trong loài gấu trúc. Do đó, vào năm 2017, Thất Tử, lúc này 9 tuổi, đã được gửi đến một trung tâm nghiên cứu khác, bắt đầu từ năm 2018 tiếp nhận quá trình “duy trì nòi giống”.

Vào thời điểm đó, nhiều nhân viên rất mong đợi Thất Tử có thể sinh ra những đứa con cùng màu lông đặc biệt. Nhưng tiếc là cho đến nay, mặc dù được 6 lần kết đôi phối giống với gấu trúc cái nhưng vẫn không thành công.

Tháng 10/2021, truyền thông Trung Quốc đưa tin Thất Tử có thể sẽ làm bố, bởi vì trung tâm nghiên cứu gấu trúc khổng lồ Tần Lĩnh có tổng cộng năm gấu trúc con được sinh ra, trong đó có con của "cô bạn gái" là An An.

Nhưng đáng tiếc, thông qua giám định ADN, năm con gấu này đều không có quan hệ huyết thống với Thất Tử. Gấu trúc con của An An thật ra là con của Nhị Lang (gấu trúc đực được phối giống chung đợt với Thất Tử).

Đương nhiên, trung tâm nhân giống gấu trúc sẽ không bỏ cuộc vì Thất Tử là một cá thể vô cùng quý hiếm. Hy vọng trong tương lai, gấu trúc Thất Tử sẽ được làm bố, sinh ra nhiều gấu trúc con có màu lông chocolate đặc biệt.

Nguồn: Sina