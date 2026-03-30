Gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, Giám đốc xin bán 175 lượng vàng và 1.000m2 đất để khắc phục

Theo Nguyễn Hưởng | 30-03-2026 - 18:33 PM | Doanh nghiệp

(NLĐO)- Giám đốc Công ty Hoàng Dân xin được bán 175 lượng vàng đang bị tạm giữ và 1.000 m2 đất để khắc phục hậu quả gây thiệt hại 351 tỉ đồng.

Chiều 30-3, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án thuộc Bộ và doanh nghiệp liên quan, bước vào phần thẩm vấn.

Giám đốc Công ty Hoàng Dân Nguyễn Văn Dân tại toà. Ảnh: H.D.

Theo cáo buộc, Công ty Hoàng Dân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi. Giám đốc công ty là Nguyễn Văn Dân đã tìm cách bắt mối, thỏa thuận chi tiền cho nhóm cựu lãnh đạo bộ và các cục để được cung cấp hồ sơ, dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Từ đó bị cáo Dân chỉ đạo cấp dưới lập dự toán gói thầu thấp hơn so với mức của chủ đầu tư, đồng thời sử dụng hồ sơ năng lực, kinh nghiệm khống để hợp thức hóa việc tham dự và trúng thầu.

Nguyễn Văn Dân bị cáo buộc thực hiện nhiều hành vi "thông thầu" bằng cách nhờ cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị tác động lãnh đạo các ban quản lý dự án, đồng thời thỏa thuận chi phần trăm "hoa hồng" để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng thầu.

Kết quả điều tra xác định bị cáo Dân đã đưa hối lộ tổng số tiền hơn 40 tỉ đồng. Trong đó cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận 4,5 tỉ đồng. Hai người nhận hối lộ nhiều nhất là Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, tổng cộng 13 tỉ đồng và Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2, tổng cộng13,4 tỉ đồng. Bị can Nguyễn Hải Thanh cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, nhận 6,2 tỉ đồng.

Sai phạm của Công ty Hoàng Dân tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án, bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 251,7 tỉ đồng.

Ngoài ra viện kiểm sát xác định bị cáo Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm hợp thức hóa các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán và gây thiệt hại gần 100 tỉ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng. Ảnh: T.Đ

Bị thẩm vấn trước toà, bị cáo Nguyễn Văn Dân khai khi cơ quan điều tra khám xét đã thu giữ tại nhà giám đốc này 175 lượng vàng, kê biên 4 bất động sản. Vàng được mua từ tiền bán cây xăng mà bị cáo từng kinh doanh trước đó.

Tiếp tục trình bày, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Dân cho biết có đơn gửi các cơ quan tố tụng xin bán hết 175 lượng vàng đang bị tạm giữ để nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Đối với 4 bất động sản đang bị kê biên, bị cáo Dân đề nghị "mong cái nào có thể dỡ phong tỏa để gia đình có thể bán đi lấy tiền khắc phục hậu quả". Ngoài ra, Dân cũng đề nghị Hội đồng xét xử được gỡ phong tỏa 4 bất động sản để bán, lấy tiền nộp khắc phục.

Theo bị cáo Dân, trong quá trình điều tra vụ án, gia đình đã nộp khắc phục hậu quả 15 tỉ đồng. Hiện gia đình có 1.000 m2 đất đang bị hạn chế giao dịch nhưng đã có người đồng ý mua với giá hơn 140 tỉ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kê biên 39 tài sản là quyền sử dụng đất, ước tính tổng giá trị khoảng 241,7 tỉ đồng, nhằm đảm bảo thi hành nghĩa vụ của các bị can trong vụ án.

