GELEX báo lãi “khủng” sau 6 tháng đầu năm 2024

Theo báo cáo vừa công bố, quý 2 năm 2024, Tập đoàn GELEX ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt đạt 8.250 tỷ đồng và 1.385 tỷ đồng, tăng 3,2% và 59,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần quý này tăng trưởng tích cực nhờ động lực từ sự phục hồi của lĩnh vực Thiết bị điện. Mảng này ghi nhận 5.222 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 42,2% so với cùng kỳ và cũng là mức doanh thu thuần cao nhất trong vòng 8 quý vừa qua.

Kết quả này có được nhờ chính sách bán hàng linh hoạt và việc điều tiết kiểm soát tốt hàng tồn kho trong bối cảnh giá các nguyên vật liệu chính có biến động. Đặc biệt, các đơn vị sản xuất thiết bị điện như CADIVI, CFT, THIBIDI, EMIC… đã nâng cao năng lực sản xuất; đầu tư máy móc thiết bị cải tạo, nâng cao hiệu suất và không ngừng nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế tăng mạnh sau khi GELEX hoàn tất chuyển nhượng 3/4 dự án năng lượng tái tạo cho đối tác Sembcorp trong quý 2 vừa qua. Hiện việc bắt tay hợp tác với Sembcorp - Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đến từ Singapore giúp GELEX cộng hưởng được tối đa tiềm lực, hỗ trợ nhau phát triển mạnh mẽ hơn tại thị trường Việt Nam và quốc tế, mở ra những cơ hội mới trong tương lai.

Quý 2 này, Mảng Khu công nghiệp và Bất động sản đạt 788 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 36,5% so với quý trước. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp quý 2/2024 giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, đây vẫn là lĩnh vực được đánh giá có triển vọng trong giai đoạn tới khi Viglacera, đơn vị thành viên của GELEX đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đối với Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng (quy mô 288 ha) và Khu công nghiệp Sông Công II (quy mô 296 ha). Trước đó, đơn vị cũng đã công bố Khu công nghiệp Xanh & Thông minh – “Thuan Thanh Eco-Smart IP” tại tỉnh Bắc Ninh.

Các mảng kinh doanh còn lại của GELEX cũng khá ổn định, bao gồm: Hạ tầng và tiện ích (gồm các dự án năng lượng và nước sạch) và Mảng Vật liệu xây dựng. Trong đó, mảng vật liệu xây dựng ghi nhận 1.928 tỷ đồng doanh thu thuần, phục hồi đáng kể so đầu năm và kỳ vọng có thể tiếp tục cải thiện trong 2 quý cuối năm.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, lũy kế 6 tháng đầu năm, GELEX ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.910 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.770 tỷ đồng, tăng 74,6% so với cùng kỳ.

Năm 2024, GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 32.303 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng, tăng lần lượt 7,7% và 37,5% so với thực hiện 2023. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, GELEX đã thực hiện 46,2% mục tiêu doanh thu và 92,1% mục tiêu lợi nhuận của cả năm 2024.

Kết thúc quý 2, GELEX có tổng tài sản tại thời điểm 30/6/2024 đạt 52.442 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền ở mức 4.322 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính, hệ số nợ được cải thiện tích cực hơn.