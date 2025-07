GELEX rót 100 tỷ đồng thành lập công ty con về đầu tư

Mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án thành lập pháp nhân mới – Công ty TNHH Đầu tư GELEX. Theo đó, Công ty này sẽ hoạt động chính trong ngành hỗ trợ dịch vụ tài chính (hoạt động tư vấn đầu tư).

Công ty do Tập đoàn GELEX sở hữu 100%, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Việc thành lập này phù hợp với định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của GELEX thông qua tại Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Trong đó, GELEX sẽ “tập trung nguồn lực quản lý các khoản đầu tư lớn, trọng yếu một cách bài bản và hiệu quả, phân bổ nguồn lực phù hợp cho công tác chuẩn bị đầu tư vào các dự án hạ tầng khu công nghiệp phức tạp, hạ tầng số và các lĩnh vực có tác động tích cực cho xã hội, cộng đồng.

Việc thực hiện các khoản đầu tư mới sẽ được triển khai theo các cách thức: GELEX trực tiếp đầu tư, và/hoặc Công ty thành viên trong Hệ thống GELEX trực tiếp đầu tư, và/hoặc GELEX thành lập công ty con trực thuộc và công ty con này là đầu mối thực hiện/nắm giữ các khoản đầu tư mới”.

GELEX là tập đoàn đầu tư trong các lĩnh vực: thiết bị điện, khu công nghiệp và bất động sản, vật liệu xây dựng, hạ tầng tiện ích.

Quý 1/2025, GELEX ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất GELEX đạt 7.916 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực thiết bị điện đạt doanh thu 5.108 tỷ đồng, tăng trưởng 41,7%; Vật liệu xây dựng đạt doanh thu 1.425 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Lĩnh vực KCN và Bất động sản, Hạ tầng tiện ích đạt doanh số lần lượt 1.164 tỷ đồng và 184 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của GELEX cán mốc 646 tỷ đồng, tăng 67,8% so với cùng kỳ.