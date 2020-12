Gemadept (GMD) phát hành gần 4,5 triệu cổ phiếu phúc lợi cho người lao động

CTCP Gemadept (mã chứng khoán GMD) công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESPP).



Theo đó, năm 2018 Gemadept đã thông qua việc phát hành hơn 4,45 triệu cổ phiếu ESPP cho người lao động. Tỷ lệ phát hành 1,5% (theo số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm đó là 296,9 triệu đơn vị). Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 44,5 tỷ đồng.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất của công ty, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của các cán bộ công nhân viên cùng phấn đấu, chia sẽ những thành công của công ty.

Số cổ phiếu ESPP này bị han chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm. Giá phát hành được xác định tại thời điểm đó là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện vào tháng 12/2020.

Trên thực tế, việc phát hành cổ phiếu ESPP này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Gemadept thông qua, trong đó ghi nhận chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu này được thực hiện trong 5 năm, từ 2014-2018, mỗi năm phát hành lượng cổ phiếu tương đương 1,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm, trong 2 năm tiếp theo mỗi năm được chuyển nhượng 50%.

Theo lý thuyết, Chương trình chọn mua cổ phiếu cho nhân viên ESPP là một chương trình do công ty thực hiện bằng cách cho các nhân viên tham gia mua cổ phiếu với mức giá chiết khấu. Nhân viên đóng góp cho chương trình thông qua khoản khấu trừ tiền lương được xây dựng giữa ngày chào bán và ngày mua. Ngày chào bán chính là ngày cấp các chương trình quyền chọn cổ phiếu, còn ngày mua là ngày đánh dấu kết thúc thời gian khấu trừ tiền lương.

Trên thị trường, cổ phiếu GMD đang tăng mạnh, ở vùng giá cao nhất trong vòng hơn 2 năm qua. Hiện GMD đang giao dịch quanh mức 29.000 đồng/cổ phiếu, tăng 30% so với thời điểm đầu năm 2020.



Diễn biến giá cổ phiếu GMD trong 1 năm gần đây.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu Gemadept đạt 1.901 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ. Do chi phí tăng cao, nên lợi nhuận trước thuế đạt gần 428 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 372 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 314 tỷ đồng.



Năm 2020 Gemadept xây dựng 2 kịch bản cho kế hoạch kinh doanh, trong đó kịch bản thứ nhất với chỉ tiêu doanh thu 2.150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng và kịch bản 2 là 2.000 tỷ đồng doanh thu và 430 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Như vậy, nếu so với kịch bản tốt nhất, kết thúc 9 tháng đầu năm Gemadept đã hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và hơn 85% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Còn theo kịch bản xấu hơn, Gemadept đã sắp sửa chạm mốc kế hoạch năm.