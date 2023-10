Gen Z càng xài càng mê thẻ MB JCB Hi ShopeeFood

Với sự phát triển của công nghệ, cũng như nhiều nghiên cứu về người tiêu dùng, các ngân hàng đầu tư những dòng thẻ mới với nhiều đặc quyền, ưu đãi hơn; bảo mật hơn; thậm chí có thiết kế độc đáo riêng; đem đến giải pháp tài chính thông minh, tối ưu và trendy cho Gen Z. Vì thế, giới trẻ cũng chia sẻ nhiều thú vị, tiện ích khi trải nghiệm hình thức thanh toán này.

Càng xài càng mê, giải phóng "tiền mặt"

Thẻ ngân hàng giúp giới trẻ bắt nhịp xu hướng "cashless" khi mua sắm online và thanh toán tại các điểm mua sắm như cửa hàng tiện lợi, shop, siêu thị … Các tín đồ shopping không phải lăn tăn rút tiền trước hay chuyển khoản nếu lỡ không đủ tiền mặt … Nhiều ưu đãi đến từ sự hợp tác giữa ngân hàng với các đối tác e-com khi bạn thanh toán mua sắm online, đặt xe, đặt thức ăn … trên các nền tảng TMĐT.

Bạn Linh Đan, sinh viên đại học, kể "Mình như được giải phóng khỏi việc xài tiền mặt khi sở hữu một chiếc thẻ ngân hàng. Các đơn hàng ăn uống, đặt xe trở nên dễ dàng, tiện lợi vì chỉ cần mở app, đặt hàng xong nhận hàng và cám ơn shipper, bác tài."

Hơn nữa, chi tiêu qua thẻ còn giúp các bạn hưởng nhiều quyền lợi quy đổi như phí thường niên, quà tặng, hoàn tiền mặt trên chi tiêu … Tận dụng các ưu đãi của ngân hàng với các đối tác như nhà hàng, các ứng dụng mua sắm, du lịch, giải trí, ăn uống … cũng là một điểm sáng cho giải pháp tài chính.

Bạn Thuỳ Dương, làm việc ở Quận 3 cũng từng băn khoăn sợ xài thẻ vừa mất phí cho ngân hàng lại xài lố, chia sẻ: "Từ khi mở thẻ, mình biết quản lý chi tiêu hơn, biết tranh thủ các ưu đãi của ngân hàng với các đối tác để tối ưu hơn, như thẻ của mình được giảm giá đặt phòng khách sạn và vé máy bay thì sẽ ưu tiên đặt cho nhóm bạn, còn thẻ của bạn mình có nhiều ưu đãi ở nhà hàng, quán ăn thì sẽ dùng để "quẹt" khi họp nhóm, sinh nhật".

Bên cạnh đó, ngân hàng còn đem đến nhiều chương trình ưu đãi khi mua sắm, thanh toán những mặt hàng giá trị cao như vé máy bay, bảo hiểm, thiết bị công nghệ, điện tử, iPhone 15… cho các chủ thẻ.

Anh Anh Tú, ngụ quận Tân Phú khẳng định "Thẻ có nhiều tiện ích nên ngày càng nhiều Gen Z sử dụng thẻ một cách thông minh bởi các bạn biết quản lý chi tiêu chứ không "quẹt" vô tội vạ rồi "gây nợ" như những quan điểm cũ".

Tinh tế, chăm chút từ thiết kế đến dịch vụ

Những năm qua, các ngân hàng liên tục đổi mới nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, đặc biệt là các khách hàng trẻ thuộc thế hệ Gen Z, vốn được trang bị những kiến thức thời đại và công nghệ. Trong đó, sự nâng cấp về hạ tầng, sáng tạo sản phẩm mới, số hoá dịch vụ và đơn giản hoá quy trình là sự ghi dấu ấn tượng của ngân hàng MB với các khách hàng trẻ.

Trên thị trường thẻ, MB liên tục gây sốt với Gen Z khi tung ra hàng loạt bộ sưu tập thẻ MB JCB Hi Collection với nhiều ưu đãi và thiết kế độc đáo, đa dạng. Tháng 9 rồi, Gen Z và các tín đồ ẩm thực rất bất ngờ với kho ưu đãi khủng khi sở hữu các mẫu thẻ MB JCB Hi ShopeeFood có "visual" ấn tượng và đa dạng với đủ gợi ý về ẩm thực ba miền ngay trên thẻ. Không chỉ là chiếc thẻ bắt mắt, Hi ShopeeFood nằm trong dòng thẻ Hi Collection đình đám của MB, ngân hàng dẫn đầu về chuyển đổi số và sáng tạo số, là dòng thẻ không có tên và số thẻ, giúp bảo mật thông tin chủ thẻ, bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro do lộ thông tin thẻ.

Bộ thẻ đa năng tích hợp thẻ tín dụng & ATM 2 in 1 - Hi ShopeeFood được Gen Z săn đón bởi thiết kế độc đáo không in thông tin thẻ và chủ thẻ nên đảm bảo thẩm mỹ và bảo mật, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn

Gen Z là một thế hệ có tính kết nối cao và am hiểu công nghệ, biết lập trình kế hoạch tài chính cho bản thân. Với thẻ MB JCB Hi ShopeeFood, không chỉ đáp ứng được nhu cầu, sở thích của các bạn trẻ; mà còn cung cấp một giải pháp tiêu dùng thông minh để khám phá những giá trị tinh thần và tận hưởng cuộc sống một cách trendy.

Hàng trăm ưu đãi MB dành tặng cho chủ nhân thẻ Hi ShopeeFood trên ứng dụng ShopeeFood và các ứng dụng đặt xe, mua sắm TMĐT khác, bao gồm: Voucher trị giá 15k, 25k cho ngày thường, 35k-50k cho ngày đặc biệt sử dụng đặt thức ăn trên ShopeeFood; Voucher giảm từ 50-100k (tuỳ theo đơn hàng) áp dụng cho các ứng dụng đặt thức ăn, đặt xe và mua sắm online khác, nhân đôi giá trị vào những ngày đặc biệt; Ưu đãi mua 1 vé tặng 1 vé (áp dụng tại cụm rạp CGV vào thứ 6, 7, CN hằng tuần); Giảm giá trực tiếp tại các nhà hàng GoGi House, iSushi, Ashima, Kichi - Kichi, Hutong, Manwah, K-Pub, Vuvuzela … vào cuối tuần hoặc các điểm liên kết khác với MB trên toàn cầu, khi thanh toán với thẻ Hi ShopeeFood.

Chiếc thẻ Hi ShopeeFood sành điệu trở thành item được săn đón của nhiều bạn trẻ nhờ ưu đãi khủng, thiết kế bắt mắt và bảo mật cao

Không chỉ được các bạn trẻ ưa thích, bộ thẻ mới từ MB, ShopeeFood & JCB cũng nhận được hàng loạt review tích cực từ các hot TikToker, hot KOCs. Đặc biệt, chiếc thẻ quyền lực này cũng là bạn đồng hành của "đệ nhất mỹ môi" Lê Dương Bảo Lâm, cùng "cơn mưa" voucher tại show "Chuyện ăn vạn năng" phát sóng trên TodayTV, VieOn và các kênh của ShopeeFood.

Săn thẻ ngay trên Shopee Mall - MBBank_Official hoặc App MBBank phần "Hi Collection" (nằm trong mục "Dịch vụ thẻ").

Khám phá thêm: https://mbbank.com.vn/chi-tiet/tin-mb/mb-hi-jcb-shopeefood-collection-bo-the-danh-rieng-cho-cac-tin-do-am-thuc-2023-9-8-18-39-38/3663