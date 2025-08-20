Gen Z muốn được AI tư vấn, thương hiệu thể thao chọn BizChatAI

Theo báo cáo từ McKinsey, 73% Gen Z châu Á kỳ vọng được cá nhân hoá trải nghiệm mua sắm, nhưng đồng thời, họ cũng là thế hệ ngại tương tác trực tiếp, nhất là với nhân viên không hiểu rõ nhu cầu của họ.

Một thương hiệu thể thao quốc tế tại Việt Nam đang cảm nhận rõ áp lực này. Với hơn 5.000 mã sản phẩm và hàng nghìn lượng truy cập lớn mỗi ngày, bài toán tư vấn bán hàng và hỗ trợ đổi trả cho Gen Z ngày càng quá tải. Đội ngũ CSKH không thể nhớ hết đặc tính kỹ thuật của từng sản phẩm, chưa kể khối lượng tin nhắn đổ về vào giờ cao điểm như tối, cuối tuần hay dịp flash sale, đội ngũ chăm sóc khách hàng (CSKH) – những lúc "người thật" khó lòng theo kịp.

Mua sắm mệt quá rồi, để AI nghĩ giúp

Với Gen Z - nhóm người tiêu dùng lớn lên cùng Google, TikTok và ChatGPT - hành vi mua sắm không còn bắt đầu bằng "tư vấn giúp mình với" mà là: "Để hỏi ChatGPT cái đã". Họ không có thời gian để mày mò từng loại giày trekking, balo leo núi, áo chống nước hay mũ chống nắng. Họ cũng không thích gọi tổng đài, nhắn tin fanpage, càng không muốn hỏi người lạ. Thứ Gen Z cần là một câu trả lời nhanh, cá nhân hóa theo lối sống của họ - kể cả lúc đang nằm lướt điện thoại lúc 1 giờ sáng.

Sự thay đổi này đang tạo áp lực lớn lên các mô hình bán lẻ truyền thống. Vì nếu không kịp tư vấn đúng lúc, khách hàng Gen Z sẽ bỏ giỏ giữa chừng. Nếu tư vấn sai, họ sẽ mua nhầm, rồi đổi trả. Và nếu trải nghiệm mua sắm thiếu cá nhân hóa, tỷ lệ chốt đơn online sẽ mãi thấp, dù cho mỗi ngày có hàng nghìn lượt truy cập trang.

AI hiểu Gen Z đang cần gì - kể cả khi Gen Z chưa nói rõ

Để giải bài toán trên, thương hiệu thể thao này đã ứng dụng giải pháp BizChat AI - giải pháp trợ lý ảo thông minh được phát triển bởi Bizfly (trực thuộc VCCorp) để nâng cao chất lượng CSKH trên website và fanpage. Được đào tạo từ dữ liệu thực tế và nghiệp vụ vận hành, BizChat AI không chỉ hỗ trợ tư vấn sản phẩm mà còn biết cách gợi ý thay thế, hướng dẫn đổi trả hàng đúng quy trình như một nhân viên chuyên nghiệp. Trợ lý AI đóng vai trò như một "stylist thể thao" cá nhân dành riêng cho Gen Z, hoạt động 24/7 và học từ chính cách khách hàng đặt câu hỏi.

Chỉ cần gõ vài chữ như "Tuần sau có kèo đi leo núi không biết nên chuẩn bị đồ gì đây" hoặc "Tôi muốn chạy bộ buổi tối ở Hà Nội", BizChat AI sẽ tự động phân tích bối cảnh, nhu cầu, giới tính, thói quen tập luyện, rồi gợi ý ra những sản phẩm phù hợp một cách nhanh chóng. Quan trọng nhất: khách không cần biết tên sản phẩm, chỉ cần nói điều mình muốn, còn lại để trợ lý ảo AI lo.

Mỗi lần tương tác là một lần hiểu khách hơn

Theo IBM, 56% Gen Z thích tự tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm thay vì hỏi người bán. Nhưng thực tế, nhiều người lại dễ "lạc lối" giữa rừng thông tin vì không biết bắt đầu từ đâu. BizChat AI giúp giải bài toán đó nhờ khả năng học từ hành vi người dùng và liên tục cải tiến phản hồi theo thời gian. Hỏi về sản phẩm, AI không chỉ trả lời mà còn tư vấn theo phong cách, thói quen. Cần đổi trả, AI tra điều kiện theo mã đơn hàng và hướng dẫn khách đi từng bước.

Với doanh nghiệp, đây không chỉ là một kênh tư vấn tự động – mà là một hệ thống "đào tạo" từ dữ liệu thực tế, giúp hiểu khách hàng sâu sắc hơn mỗi ngày. Thương hiệu thể thao ứng dụng BizChat AI đã tối ưu được hành trình mua sắm, giảm tải cho đội ngũ chăm sóc khách hàng và nâng tầm trải nghiệm cá nhân hoá tại mọi điểm chạm.

Tạo trải nghiệm "tự phục vụ thông minh" - không cần chọn giữa chi phí và hiệu quả

Mô hình bán lẻ "tự phục vụ thông minh" đang chứng minh đây không phải là giấc mơ viển vông. Với Gen Z – thế hệ "không chờ đợi", AI đang trở thành người đồng hành 24/7 trong trải nghiệm mua sắm. Còn với doanh nghiệp, hiệu quả đến sớm hơn kỳ vọng: chỉ sau 30 ngày ứng dụng trợ lý ảo AI, tỷ lệ đơn hàng online từ khách Gen Z tăng 37%, thời gian tìm sản phẩm rút ngắn 25%, và hơn 92% phản hồi tích cực từ người dùng.

Một điểm đáng chú ý: số lượng tin nhắn "nhờ tư vấn" giảm gần một nửa. Nhờ đó, đội ngũ CSKH có thể tập trung xử lý đơn hàng, khiếu nại và các tình huống phức tạp đòi hỏi sự nhạy bén - những thứ mà AI vẫn chưa thay thế được.

Thay vì phải lựa chọn giữa đầu tư con người hay công nghệ, nhiều thương hiệu đã tìm ra hướng đi thứ ba: kết hợp cả hai. Với BizChat AI, doanh nghiệp không cần thêm người vẫn có thể nâng tầm trải nghiệm. Giải pháp này không chỉ dành cho các "ông lớn", mà còn phù hợp với cả những thương hiệu bán lẻ đang muốn tăng tốc chuyển đổi số với ngân sách tối ưu.

