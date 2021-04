General Tire – dòng lốp đậm chất Mỹ cho nhiều dòng xe ô tô thể thao mới nhất

Trải qua hơn 100 năm lịch sử (1915 – 1987) - General Tire được tập đoàn Continental Đức mua về để trở thành 1 phân nhánh thương hiệu chuyên biệt cho các dòng xe đậm chất thể thao mạnh mẽ, đa dụng như SUV, CUV, Pickup, bán tải…và trở thành một Công ty vừa giàu tính truyền thống vừa pha lẫn tính hiện đại, vừa chuẩn xác hiệu quả nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và sáng tạo…tại thị trường Mỹ và toàn cầu…

General Tire đã tạo nên thương hiệu lốp General hội tụ đủ các tố chất nổi trội: Đường test lốp lớn bậc nhất thế giới, Công ty lốp xe có nhiều bằng sáng chế về công nghệ lốp nhất, công nghệ lốp được ứng dụng vào thực tế nhiều bậc nhất,…(công nghệ hình thành lốp bằng trống, phối liệu cao su và carbon – than đen - để tăng độ bền vừa bám đường, hợp chất xúc tiến để giảm thời gian lưu hóa lốp…)

Hơn cả một chiếc lốp, được mệnh danh là thương hiệu lốp mang tính công nghệ cao, General không ngừng nghiên cứu cải tiến những công nghệ đột phá trước đây và vận dụng các công nghệ mới nhất đưa vào sản phẩm của mình:

• Công nghệ General Jumbo: cho phép lốp có thể hoạt động trong điều kiện áp suất thấp.

• Công nghệ Hydro: giúp lốp vận hành tốt trong điều kiện đường ẩm ướt.

• Công nghệ TracGen: tăng cường khả năng bám đường trong mọi địa hình.

• Công nghệ DuraGen: tăng cường sự bền bỉ trong mọi điều kiện hoạt động, địa hình.

• Công nghệ ComfortBalance: tạo cảm giác lái thoải mái, tự tin trong suốt vòng đời của lốp.

Để có được 1 chiếc lốp tốt, không chỉ có công nghệ, mà từ khâu thiết kế kiểu gai, kết cấu cho đến phân bổ và cấu trúc các lớp bố, đai thép cho đến hỗn hợp cao su cho từng bộ phận của lốp cũng được chăm chút và nghiên cứu kỹ lưỡng, tất cả phải hòa hợp, liên kết với nhau 1 cách tối ưu để hình thành 1 chiếc lốp mang lại những khả năng vượt trội hơn.

Là một nhà sản xuất vì khách hàng, và nghiên cứu nhiều công nghệ để đưa vào sản phẩm, chiếc lốp bạn làm ra phải hiểu được hành vi, cảm nhận của khách hàng trong từng khoảnh khắc lái xe: khi phanh gấp, ôm cua, leo dốc, đỗ dốc, xử lý tình huống trên đường trường,…lốp của bạn phải mang đến cho khách hàng cảm giác thật khi cầm lái, thoải mái cho mọi người ngồi trên xe, kiểm soát được tay lái trong mọi tình huống và hoạt động hiệu quả trên mọi điều kiện đường: chạy êm trên đường nhựa, lát đá; vượt offroad linh hoat, bám đường trên mặt đường ẩm ướt, bùn đất…

Thấu hiểu khách hàng, không ngừng nghiên cứu, liên tục kiểm nghiệm và nhanh chóng vận dụng, General đã là nên những sản phẩm tên tuổi tối ưu cho từng dòng xe:

Nổi trội nhất phải kể đến đầu tiên là Grabber X3, ATX, AT3 - những dòng sản phẩm danh tiếng tại các quốc gia và châu lục kén tính như: Mỹ, Nga, Tây Âu, Châu Úc,… cho các dòng xe thể thao và thể thao đa dụng từ Pick up đến SUV – đạt hiệu suất cao trên đường nhựa, vừa OffRoad linh hoạt đến chuyên sâu trên nhiều loại địa hình.

Grabber GT: cho các dòng xe CUV, SUV hạng phổ thông cho đến hạng sang – hiệu suất tối ưu trên đường nhựa và OffRoad thoải mái trên một số địa hình nhẹ.

Altimax RT43: cho các dòng Sedan, Mini phổ thông – kinh tế, hiệu quả, bền lâu, tiết kiêm nhiên liệu.

Altimax Sport: cho các dòng sedan đới mới, cao cấp, sang trọng – đạt hiệu suất cao và tối đa trên đường nhựa, tốc độ cao.

Các sản phẩm General Grabber X3, ATX, AT3, GT; Altimax RT43, Sport có thể thích ứng tốt cho tất cả các dòng xe ô tô từ mini, hatchback, sedan phổ thông đến các dòng sedan sang trọng, cao cấp đời mới; từ xe đa dụng phổ thông CUV đến đa dụng thể thao SUV hay những chiếc xe bán tải hầm hố, cơ bắp nhất; từ nhu cầu trải nghiệm chạy thông thường đến những trải nghiệm đường trường tốc độ và cả địa hình chuyên sâu.

Anywhere is Possible – Biến mọi nơi thành có thể - General mong muốn mang đến những trải nghiệm mới mẻ và khác lạ cho người đam mê, yêu thích ô tô Việt Nam để biến trải nghiệm đó là trải nghiệm của riêng mình.

Nếu bạn cần một sản phẩm lốp êm ái, bạn có thể nghĩ đến nhiều thương hiệu. Nhưng nếu bạn muốn tìm kiếm một chiếc lốp mang lại cho bạn cảm nhận lái như thật, điều khiển linh hoạt, chủ động chạy được trên hiều loại đường, kiểu đường,… thì General Tire là một lựa chọn đáng để quan tâm nhất.

Hãy cùng cho đi, để tất cả có được là mãi mãi – được tin cậy lựa chọn là nhà Nhập khẩu cho General Tire tại thị trường Việt Nam, Eurotyre rất mong muốn được cùng mọi đối tác, mọi khách hàng thực hiện điều này, làm tốt sứ mệnh của Công ty và cũng là điều mà người sử dụng đang mong muốn, chờ đợi. Cùng mang các sản phẩm General Tire đến đúng khách hàng, đúng nhu cầu để có những trải nghiệm chưa từng có.

