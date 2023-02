Giá Bitcoin hôm nay 16/2: Tăng mạnh, vượt 22.145 USD

Trên trang CoinMarketCap.vn lúc 14h30 ngày 15/2, giá Bitcoin hôm nay được giao dịch ở mức 22.145 USD, tăng 1,78% so với 24 giờ trước, vốn hóa thị trường đạt 427 tỷ USD, tăng hơn 8 tỷ USD.

Cập nhật diễn biến giá Bitcoin

Trong khi giá Bitcoin tăng thì trong nhóm 10 đồng tiền hàng đầu theo giá trị thị trường, có 8/10 đồng tiền cũng tăng giá so với 24 giờ trước. Cụ thể, Ethereum tăng 4,22% trong 24 giờ qua, ghi nhận ở 1.556,34 USD; BNB đạt 296,15 USD, tăng 1,7% trong ngày; USD Coin giảm 0,01% trong ngày, ghi nhận ở 1,00 USD; Ripple tăng 2,14% so với 24 giờ trước, đạt 0,3797 USD; Binance USD tăng 0,05%, ghi nhận mức giá 0,9999 USD; Cardano tăng mạnh lên 0,3862 USD, tức là tăng đến 7,96%; Dogecoin tăng 2,18% so với 24 giờ trước, lên 0,08333 USD...



Tổng giá trị thị trường tiền kĩ thuật số ghi nhận vào thời điểm 6h10 ở 1.029,87 tỷ USD, tăng 27,13 tỷ USD so với 24 giờ trước.

Dự đoán giá Bitcoin

Hôm qua, Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1. Theo đó, CPI tháng 1 tăng 0,5% so với 0,1% một tháng trước đó, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Nhưng lạm phát hàng năm nóng hơn mong đợi, đạt tốc độ 6,4% so với 6,5% trong tháng 12 và trái với dự đoán là 6,2%.

Mặc dù không đạt được dự kiến nhưng dữ liệu CPI tháng 1 đã đánh dấu mức tăng nhỏ nhất trong 12 tháng kể từ khoảng thời gian kết thúc vào tháng 10/2021.

Một số chuyên gia và tổ chức dự đoán Bitcoin chỉ đang phản ứng nhẹ với chỉ số CPI, giá Bitcoin thực tế có thể còn giảm thêm. Với tình trạng lãi suất và lạm phát vẫn ở mức cao tại nhiều quốc gia, kênh tài sản rủi ro có thể trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Chiến lược gia JPMorgan chỉ ra chi phí sản xuất của Bitcoin như một cách để dự đoán đồng tiền mã hóa này có thể giảm đến bao nhiêu. Chi phí sản xuất Bitcoin chủ yếu là điện năng vận hành các máy đào. Theo đó, họ cho biết: "Hiện tại, chi phí sản xuất ở mức 15.000 USD, nhưng có khả năng sẽ quay lại mức thấp nhất 13.000 USD như trong những tháng mùa hè".

13.000 USD là mức mà nhiều chuyên gia khác cũng đang dự đoán. David Adams, Giám đốc danh mục đầu tư của Quỹ tài sản số King River cho biết, đó là mức giá mà ông đang chờ đợi.

Hayden Hughes, CEO nền tảng giao dịch xã hội Alpha Impact lại cho rằng chi phí sản xuất của Bitcoin có thể là 13.800 USD trong thời gian tới, do đó Bitcoin sẽ cần phải giảm xuống dưới 13.000 USD để bắt đầu tương thích với mức độ của những đợt giảm giá sắp tới.